Gasolina por las nubes en California: el truco para encontrar las estaciones con los precios más bajos

Mientras el conflicto bélico en Medio Oriente escala y el cierre del estrecho de Ormuz afecta al comercio mundial, los ciudadanos de California experimentan las consecuencias en el suministro de combustible. Para mitigar el impacto, algunos usuarios descubrieron un truco para encontrar las estaciones con los precios más bajos.

El truco para encontrar las estaciones con los precios más bajos en California

En medio de la ofensiva del presidente Donald Trump en Irán, el precio promedio de la gasolina en California subió drásticamente durante la última semana. Según los registros de la Asociación Americana del Automóvil (AAA), que monitorea las oscilaciones, el incremento fue de 4,81 dólares por galón a US$$5,36 para el combustible regular.

En California, los conductores pueden utilizar las aplicaciones para encontrar estaciones de servicio con los precios más bajos Engin Akyurt / Pexels - Engin Akyurt / Pexels

A pesar del aumento, que podría ejercer más presión al bolsillo de los hogares californianos en los próximos días, existen algunos trucos para ahorrar dinero en la carga de combustible:

Utilizar la aplicación GasBuddy : muestra un mapa que permite encontrar las estaciones con los valores más bajos. Los usuarios reportan precios, lo que ayuda a encontrar las tarifas más bajas en tu zona. Además, se puede filtrar por tipo de combustible (regular, premium, diésel, etc.), marca y servicios.

: muestra un mapa que permite encontrar las estaciones con los valores más bajos. Los usuarios reportan precios, lo que ayuda a encontrar las tarifas más bajas en tu zona. Además, se puede filtrar por tipo de combustible (regular, premium, diésel, etc.), marca y servicios. Observar la página de la AAA : esto otorga a los conductores la posibilidad de ver si la cifra es normal o se les quiere cobrar una suma excesiva.

: esto otorga a los conductores la posibilidad de ver si la cifra es normal o se les quiere cobrar una suma excesiva. Usar la función de la aplicación Waze : además de entregar informes en tiempo real sobre el tráfico, cuenta con una herramienta para buscar estaciones. Los usuarios deben ir al buscador y seleccionar “gas station”, y aparecerán en el mapa los precios reportados por otros usuarios.

: además de entregar informes en tiempo real sobre el tráfico, cuenta con una herramienta para buscar estaciones. Los usuarios deben ir al buscador y seleccionar “gas station”, y aparecerán en el mapa los precios reportados por otros usuarios. Comparar los valores en dos aplicaciones : un consejo práctico es utilizar GasBuddy para observar lo que marca y luego entrar a Waze. Esto sirve para analizar a cuál estación ir y llegar a destino sin problemas con las indicaciones.

: un consejo práctico es utilizar GasBuddy para observar lo que marca y luego entrar a Waze. Esto sirve para analizar a cuál estación ir y llegar a destino sin problemas con las indicaciones. Aprovechar las promociones de las estaciones de servicio: algunos comercios ofrecen reembolsos, como 15 centavos por galón con cada carga. En Chevron, por ejemplo, existe un programa que otorga US$1 por galón en los primeros tres usos, luego se acumulan puntos.

Qué ciudades en California tienen los precios más bajos

A pesar de que California tiene precios altos en comparación con el promedio nacional, el sitio web de la AAA exhibe que existen algunas ciudades en los que el gasto es más bajo que en el resto de la jurisdicción:

Lassen: US$5,015 por galón.

Yuba: US$5,029 por galón.

Modoc: US$5,056 por galón.

Tehama: US$5,085 por galón.

Sutter: US$5,128 por galón.

Imperial: US$5,145 por galón.

Butte: US$5,164 por galón.

Shasta: US$5,176 por galón.

Yolo: US$5,233 por galón.

Stanislaus: US$5,234 por galón.

Tuolumne: US$5,234 por galón.

Lake: US$5,254 por galón.

San Joaquín: US$5,257 por galón.

Kern: US$5,264 por galón.

Kings: US$5,268 por galón.

Actualmente, el precio promedio por galón en las estaciones de servicio de California es de US$5,36, ampliamente superior a la media nacional, de US$3,59.

El precio promedio de la gasolina en California es de US$5,36 por galón, ampliamente superior a la media nacional CHARAN RATTANASUPPHASIRI - Shutterstock

La lista de estados con los precios más altos de la gasolina en Estados Unidos, con California a la cabeza

Un informe de LendingTree, actualizado el 4 de marzo de este año, mostró que el precio promedio mensual más alto de la gasolina por galón en 2025 fue de US$3,17 en septiembre y abril. En el extremo opuesto, el más bajo fue de US$2,89 en diciembre. Disminuyó aún más a US$2,81 en enero de 2026, antes de subir a US$2,91 en febrero de 2026 y nuevamente en marzo por el conflicto bélico.

Así como sucedió a lo largo de 2025, los valores promedio de la gasolina más altos se encuentran en California (US$4,67 por galón al momento del informe), Hawái (US$4,40) y Washington (US$4,38). La lista, renovada poco antes del inicio de la guerra en Medio Oriente, exhibía la siguiente clasificación:

California : US$4,67

: US$4,67 Hawái : US$4,40

: US$4,40 Washington : US$4,38

: US$4,38 Oregón : US$3,95

: US$3,95 Nevada: US$3,73

Por el contrario, los estados con los precios más bajos fueron:

Oklahoma : US$2,62

: US$2,62 Mississippi : US$2,64

: US$2,64 Kansas : US$2,70

: US$2,70 Arkansas : US$2,70

: US$2,70 Tennessee: US$2,72