La decisión de Uber para las mujeres que viajan con su servicio en Miami y el sur de Florida

Uber anunció la activación de su programa piloto Women Preferences en el sur de Florida, una región que incluye Miami y otras ciudades del área metropolitana. La medida permite que las mujeres que utilizan la plataforma, así como aquellas que conducen, puedan optar por conectarse únicamente con otras usuarias durante los viajes solicitados a través de la aplicación.

Uber habilita la modalidad Women Preferences

La decisión fue comunicada por la empresa como parte de un despliegue gradual que ya se encuentra activo en 26 ciudades en Estados Unidos.

En esta etapa, el sur de Florida se suma a la lista de regiones donde la compañía de transporte prueba este tipo de herramientas orientadas a la personalización del servicio.

Uber ha lanzado en el sur de Florida su nuevo programa piloto denominado Women Preferences, la cual conecta a las usuarias con conductoras mujeres Uber

“Nos comprometemos a ampliar esta función hasta que todas las mujeres en EE.UU. tengan acceso, ya sea que viajen o conduzcan”, afirmó la vicepresidenta de operaciones de Uber, Camiel Irving, según lo retomado por Local 10.

De acuerdo con lo informado por la compañía, el objetivo principal es ofrecer una alternativa adicional dentro del sistema de transporte privado, sin modificar el funcionamiento general de la plataforma ni excluir a otros usuarios que prefieran el esquema tradicional.

En qué consiste la nueva función de Uber para mujeres en el sur de Florida

La función Women Preferences permite establecer un criterio de emparejamiento basado en el género. A través de esta opción, se podrá solicitar viajes en los que tanto la persona conductora como la pasajera sean mujeres, siempre que exista disponibilidad en la zona.

Esta preferencia no sustituye al servicio estándar, sino que se presenta como una alternativa adicional dentro de la aplicación.

De acuerdo con el sitio web de Uber, la herramienta está disponible tanto para viajes inmediatos como para trayectos programados con anticipación, lo que permite a las usuarias planificar sus desplazamientos con mayor previsión.

Las mujeres que utilizan Uber en Miami y el sur de Florida pueden acceder a Women Preferences de tres maneras distintas:

Durante la solicitud de un viaje en tiempo real : donde aparece una opción específica para elegir conductoras mujeres.

: donde aparece una opción específica para elegir conductoras mujeres. Reserva anticipada : esta alternativa permite programar un traslado con anterioridad y mantener la preferencia de emparejamiento. Esta opción está pensada para quienes desean organizar su movilidad con horarios definidos.

: esta alternativa permite programar un traslado con anterioridad y mantener la preferencia de emparejamiento. Esta opción está pensada para quienes desean organizar su movilidad con horarios definidos. Configurar la preferencia de manera permanente: al activar esta opción, el sistema prioriza automáticamente la asignación de conductoras en futuras solicitudes, siempre que la disponibilidad lo permita.

Este esquema también se extiende a cuentas de adolescentes vinculadas a perfiles familiares.

Para las pasajeras activar esta función es sencilla y solo se debe ingresar al perfil de la cuenta

Cambios para mujeres que conducen con Uber

Para las conductoras registradas en la plataforma, Women Preferences introduce la posibilidad de aceptar únicamente solicitudes de pasajeras. Esta configuración se puede activar o desactivar en cualquier momento desde la aplicación Uber Driver.

Una de las características destacadas de esta función es que puede mantenerse activa incluso durante los periodos de mayor demanda, como las tardes o noches, cuando tradicionalmente se concentran más viajes y mayores ingresos.

Sin embargo, limitar el tipo de pasajeras podría reducir el volumen total de solicitudes recibidas, lo que eventualmente podría impactar en los ingresos. Por ello, la activación de esta preferencia queda completamente a criterio de cada conductora.

Esta iniciativa busca elevar los estándares de seguridad y confianza para las usuarias de Uber Freepik

Impacto en la experiencia de movilidad urbana

La introducción de esta función modifica la forma en que algunas mujeres interactúan con el servicio de transporte privado.

Al permitir un mayor grado de control sobre quién conduce o quién viaja, la plataforma incorpora un elemento de personalización que antes no estaba disponible.

Para ciertas usuarias, esta opción representa una alternativa adicional al momento de trasladarse, especialmente en horarios nocturnos o en trayectos largos. “Me da una especie de seguridad adicional. Nunca sabes en qué te estás metiendo cuando te subes a un coche”, dijo Elise Zur en una entrevista con Local 10.

Desde la perspectiva de la empresa, el programa también busca incentivar a más mujeres a integrarse como conductoras, al ofrecer un entorno de trabajo que consideran más predecible y alineado con sus expectativas de seguridad.