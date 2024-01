escuchar

Aunque la Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19 en mayo de 2023, el virus no se ha ido y aún genera contagios alrededor del mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, con la llegada del invierno boreal, han repuntado los reportes de personas infectadas con enfermedades respiratorias, lo que orilló a las autoridades de ciudades de California y Nueva York, a volver a implementar la obligación de usar mascarillas en ciertos lugares.

En Nueva York, datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) reportan un aumento del 33,2% en las hospitalizaciones en la última semana de diciembre, en comparación con la semana anterior. Las autoridades hospitalarias consideran que este repunte, con particular foco en los condados de Suffolk y Nassau, es suficiente para declarar de nuevo el uso obligatorio de las mascarillas, según reportó Newsweek.

En hospitales de Nueva York es obligatorio usar mascarillas Ani Kolleshi / Unsplash

Aumento de casos por las fiestas

Las épocas festivas son un caldo de cultivo para el incremento de contagios. Los médicos de NYC Health + Hospitals confirmaron un nuevo un aumento de contagios durante las reuniones navideñas, no solo por Covid-19, sino también de gripe común debido a las condiciones climáticas invernales, por lo que cualquier persona que ingrese a las instalaciones del hospital debe portar una mascarilla.

Elías Youssef, médico de ese lugar, explicó que en algunas partes, como en Brooklyn, los casos disminuyeron ligeramente antes de Navidad, pero ya se había registrado un aumento del 24,8 % debido a las fiestas por el día de Acción de Gracias. “Es el mismo consejo que le hemos estado dando a la gente durante todo el año: si usted no se siente bien o los demás no se sienten bien, trate de quedarse en casa o aislarse. Si sale a lugares cerrados, por favor use una mascarilla, la N95 se considera la mejor”, dijo Youssef al canal News 12.

Mascarillas en algunos lugares de California

El panorama se repite en el estado de California, donde el condado de Yolo, al este de Sacramento, instó a los residentes a comenzar a usar mascarillas en público y a recibir la vacuna contra el Covid. Los funcionarios dijeron en un comunicado que, por medio de un monitoreo que se realiza a las aguas residuales, se detectan altos niveles del virus SARS-CoV-2 que causa la enfermedad, junto con altos niveles de virus respiratorio sincitial (VSR).

“Recomiendo que todos en la comunidad tomen medidas para protegerse de la infección, incluido el uso de una mascarilla de alta calidad cuando estén en lugares cerrados con otras personas. Además, si aún no ha recibido la vacuna contra el Covid-19 actualizada, la vacuna anual contra la gripe y la vacuna RSV, les recomiendo encarecidamente que lo hagan; no es demasiado tarde”, explicó la doctora Aimee Sisson, oficial de Salud Pública del Condado de Yolo.

En California piden usar mascarillas en lugares cerrados Mika Baumeister / Unsplash

Varios condados del Área de la Bahía, incluidos Contra Costa, Sonoma, Alameda y San Mateo, ordenaron a los trabajadores de la salud usar mascarillas en los centros de atención médica, al menos durante la temporada invernal, informó The San Francisco Chronicle. Los pacientes y visitantes también deben llevarlas puestas en las áreas de atención del condado de Santa Clara y el condado de Marin.

La medida también se aplica en algunos lugares del estado de Illinois, donde al menos 14 condados tienen actualmente tasas “altas” de nuevos ingresos hospitalarios relacionados con la enfermedad que causó la pandemia de 2020, en comparación con semanas anteriores. El Departamento de Salud Pública, pidió el 14 de diciembre que los centros médicos intensifiquen los esfuerzos de mitigación para minimizar la propagación de virus respiratorios.