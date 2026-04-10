En Chicago: cuánto gana una asistente de enfermería en abril 2026

En Estados Unidos y particularmente en Chicago, Illinois, el trabajo de asistente de enfermería tiene una alta proporción de trabajadores migrantes. En ese sentido, el salario que suelen ganar estos trabajadores por hora en abril de 2026 es casi cinco dólares más alto que el sueldo mínimo de la ciudad e incluso más elevado que el promedio nacional.

Una asistente de enfermería gana en promedio US$21 la hora en Chicago

Dentro del universo de los puestos laborales de asistente de enfermería, pueden existir múltiples diferencias según cada vacante y sus condiciones.

En general, el promedio es de US$21,01 la hora en Chicago, según una recopilación de datos de Indeed hasta el 27 de marzo.

En abril de 2026, una asistente de enfermería gana un valor promedio de US$21,01 la hora en Chicago Freepik

Estos son los valores promedio de remuneración para el puesto en abril de 2026:

US$21,01 por hora .

. US$217 por jornada laboral .

. US$868 por semana .

. US$3360 por mes .

. US$47.455 por año.

Los diferentes valores no necesariamente se alinean con un cálculo de ocho horas. Los datos de la fuente corresponden a los números promedio que se informan para cada modalidad de contratación.

Por ejemplo, según el arreglo de una asistente de enfermería con el paciente o familia, puede acordarse un pago mensual por un monto fijo sin realizar un cálculo preciso del valor del trabajo por hora.

En concreto, el valor de US$21,01 para los asistentes de enfermería se obtuvo de un rango de pagos por hora que oscilan entre US$16,60 y US$27,48.

El valor del pago para asistentes de enfermería en Chicago está unos centavos por encima de la cifra nacional de EE.UU. JEFF PACHOUD - AFP

Se trata de una cifra que está por encima de lo que se paga a nivel nacional en EE.UU. por la misma labor. Según Indeed, el valor medio del pago por hora en la nación norteamericana es de US$20,53.

Cuál es el salario mínimo en Chicago: el pago a los asistentes de enfermería está por encima

Con el aumento del piso salarial que realizó Chicago en julio de 2025, el sueldo mínimo se ubica en US$16,60 por hora.

Esto se desprende de una ordenanza que dispone una suba de un porcentaje a partir de un cálculo sobre el Índice de Precios al Consumidor o el 2,5%, lo que resulte menor.

La mencionada cifra se mantendrá hasta julio de este año, cuando se realizará una nueva actualización.

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La importancia de los migrantes en el rol de asistente de enfermería en Chicago

Dentro del dato del sueldo que perciben estos trabajadores por su labor, también se destaca el número de migrantes que desempeñan esta tarea.

Según el Chicago Sun Times, datos de la Oficina del Censo indicaron que en 2024 el 65% de las personas que trabajaban para agencias de cuidado en casas eran no ciudadanos. El aporte también fue importante en el sistema de salud estadounidense.

A nivel nacional, el cálculo fue que el 17% de todos los trabajadores del sector en EE.UU. eran extranjeros.