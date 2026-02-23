Ley AB 1942: la propuesta en California que exigiría matrículas para algunas bicicletas eléctricas

Una legisladora de California presentó un proyecto de ley que obligaría a ciertas bicicletas eléctricas a llevar matrícula. La AB 1942 tiene como objetivo que unidades de este tipo de transporte estén registradas e identificadas ante el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés). Si se aprueba, quienes no cumplan la normativa se exponen a sanciones.

La AB 1942 de California obligaría a bicicletas eléctricas a llevar placas

El proyecto de ley fue propuesto por la legisladora Rebecca Bauer-Kahan. La iniciativa se presentó en la Legislatura del Estado Dorado el 13 de febrero e introduce una nueva forma de registro para estos vehículos.

Las bicicletas eléctricas clase 2 y 3 de California deberían llevar matrículas si se aprueba este proyecto de ley Pexels

De acuerdo con lo que indica el texto de la AB 1942, estas son sus claves:

Obligaría a que las bicicletas eléctricas de clase 2 y clase 3 estén registradas ante el DMV . Estos grados corresponden a las que tienen pedaleo asistido en velocidades de hasta 20 millas por hora (32 km/h) y 28 millas por hora (45 km/h).

. Estos grados corresponden a las que tienen pedaleo asistido en velocidades de hasta 20 millas por hora (32 km/h) y 28 millas por hora (45 km/h). Estos vehículos deberían exhibir una placa especial emitida por la autoridad de California. Esta estaría fijada en la parte trasera y tendría que ser claramente visible en todo momento.

Esta estaría fijada en la parte trasera y tendría que ser claramente visible en todo momento. El DMV establecería normas sobre el proceso de solicitud, el tamaño y colocación de las matrículas y los requisitos de prueba de propiedad, que incluyen el número de serie de la bicicleta.

y los requisitos de prueba de propiedad, que incluyen el número de serie de la bicicleta. Se crearía el Fondo de Registro de Bicicletas Eléctricas en el Tesoro del Estado. El programa comenzaría con un préstamo del Fondo General que luego sería reembolsado con los ingresos obtenidos a partir de las tarifas de registro.

en el Tesoro del Estado. El programa comenzaría con un préstamo del Fondo General que luego sería reembolsado con los ingresos obtenidos a partir de las tarifas de registro. La creación de una nueva infracción obligaría a la creación de programas locales. Sin embargo, California no se haría responsable de reembolsar los costos derivados de este proceso.

El registro de las bicicletas eléctricas quedaría bajo el control del DMV de California

Ley de matrículas obligatorias para bicicletas eléctricas: cuál sería la multa por incumplir

Además de los detalles de la normativa y su implementación, el proyecto de ley AB 1942 de California también dispone cuáles serían las sanciones económicas por incumplimiento.

Concretamente, el texto establece que un conductor podría pagar hasta 100 dólares de multa por una primera infracción. Luego, el número sube a US$200 en la segunda y se suman US$250 por cada falta posterior.

Además, también autorizaría al DMV a cobrar la tarifa que crea conveniente por el registro de las bicicletas eléctricas.

Otra ley de California sobre bicicletas eléctricas comenzó a regir en 2026

Más allá de la propuesta de ley sobre las matrículas para estos vehículos, una norma del Estado Dorado que fue aprobada por los legisladores y firmada por el gobernador Gavin Newsom comenzó a regir el 1° de enero.

Se trata de la AB 544, que establece requisitos de seguridad para las bicicletas eléctricas. Concretamente, estableció estas condiciones:

Los dispositivos eléctricos deben tener una luz trasera roja, fija o intermitente, encendida en todo momento . Esta debe ser visible a una distancia de 500 pies (152 metros) frente a los faros de un vehículo motorizado.

. Esta debe ser visible a una distancia de 500 pies (152 metros) frente a los faros de un vehículo motorizado. Casco obligatorio para menores de 18 años . Se reafirma que todas las personas de esas edades que utilicen bicicletas, patinetas o patines deben usar protección adecuada. Si no cumplen, están sujetos a multas .

. Se reafirma que todas las personas de esas edades que utilicen bicicletas, patinetas o patines deben usar protección adecuada. . Los cascos utilizados deben cumplir los estándares de la Sociedad Americana para Pruebas y Materiales o la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos.