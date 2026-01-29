Lo acusan del robo de joyas más grande en la historia en EE.UU.: así logró evitar la cárcel y autodeportarse a Ecuador

Uno de los sospechosos acusado de integrar una banda que perpetró el robo de joyas más grande en la historia de Estados Unidos, con un botín valuado en US$100 millones, se autodeportó a Ecuador. El imputado recibió la autorización del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés), a pesar de que los fiscales buscaban juzgarlo por este caso y, si era declarado culpable, enviarlo a la cárcel.

El sospechoso que esquivó la justicia al autodeportarse a Ecuador

El hombre, llamado Jeson Nelon Presilla Flores, es uno de los siete acusados de haber acechado un camión blindado hasta una parada en una autopista al norte de Los Ángeles, California, en donde robaron millones de dólares en diamantes, relojes de diseñador, esmeraldas, oro y rubíes, de acuerdo con AP News.

El ICE permitió la autodeportación de uno de los involucrados en el robo de joyas más grande de EE.UU. (ARCHIVO 9 ICE

Los hechos se registraron en 2022 y las acusaciones fueron presentadas el año pasado. El hombre se autodeportó en diciembre, a pesar de que enfrentaba hasta 15 años de prisión federal, en caso de ser declarado culpable.

Las acusaciones en su contra incluían conspiración para cometer robo y robo de carga interestatal e internacional, aunque el acusado dijo ser inocente de los cargos.

La deportación de Flores ocurrió a finales de diciembre de 2025, y estuvo a cargo del Servicio de Inmigración de Control y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). El hombre había solicitado su salida voluntaria de Estados Unidos.

Un juez en una audiencia de inmigración ordenó la expulsión del sospechoso, quien fue enviado a Ecuador (Pexels/KATRIN BOLOVTSOVA)

A pesar de que el abogado del sospechoso pidió desestimar el caso, los fiscales federales aún esperan llevar al hombre a juicio en un proceso penal en el futuro, ya que Flores era un residente permanente legal que se encontraba en libertad bajo fianza.

El hombre fue puesto bajo custodia del ICE, ya que tenía una orden de detención migratoria. Después de que solicitó su deportación a Chila durante su audiencia de inmigración, fue enviado a Ecuador por una orden final de expulsión emitida por un juez.

Cómo fue el robo de joyas más grande de la historia de EE.UU.: ocurrió en Los Ángeles

En 2022, un grupo de ladrones asaltó un camión con remolque que se encontraba en una parada remota de descanso al sur de California y robó millones de dólares en piedras preciosas y otras joyas, de acuerdo con AP News.

El camión fue asaltado durante la noche, cuando viajaba de una feria de joyería en la Bahía de San Francisco hasta Los Ángeles para otro evento.

Se estima que las joyas robadas tenían un vaor de US$100 millones (Pexels/The Glorious Studio)

El robo se registró alrededor de las 2.00 hs del 11 de julio de 2022, de acuerdo con los guardias, quienes notaron que la cerradura del tráiler había sido manipulada y rota, por lo que el FBI comenzó a trabajar en el caso.

Las pérdidas reportadas se estimaron en más de US$100 millones, aunque las familias dueñas de estos artículos solo contaban con seguros de US$10 millones.

Quiénes son los acusados por el robo de joyas más grande de EE.UU.

En junio de 2025, fueron identificados los autores del llamado mayor robo de joyas en la historia del país norteamericano. Se los acusó de conspiración y robo a un camión blindado, de acuerdo con Univision.

Se trató de:

Carlos Victor Mestanza Cercado, de 31 años.

Jazael Padilla Resto, de 36 años.

Pablo Raul Lugo Larroig, de 41 años.

Victor Hugo Valencia Solorzano, de 60 años.

Jorge Enrique Alban, de 33 años.

Jeson Nelon Presilla Flores, de 42 años.

Eduardo Macias Ibarra, de 36 años.

Un comunicado de la fiscalía del Distrito Central de California explicó que todos ellos están acusados de dos cargos de conspiración para cometer robo de envíos interestatales y extranjeros, así como de robo de los mismos recursos.

Los sospechosos identificados como Pablo Raúl Lugo Larroig y Jeson Nelon Presilla Flores fueron detenidos en junio de 2025 y comparecieron ante un tribunal federal de Los Ángeles.

Mientras que Jazael Padilla Resto cumplía ya una condena en Arizona por un robo no relacionado, y comparecería ante el tribunal de Los Ángeles en las próximas semanas a las fechas de las acusaciones.