Lo detuvieron por una infracción y encontraron algo impensado: una bomba activa dentro de un auto en California

Un control vehicular de rutina terminó en el hallazgo de una bomba activa dentro de un auto en Roseville, California. Las autoridades detectaron el 7 de abril una infracción por visibilidad de la placa de un vehículo, pero tras una inspección encontraron el artefacto. El conductor, Jacob Vanwagoner, de 32 años, fue detenido en el lugar.

El hallazgo de la bomba durante el control de tránsito

La portavoz de la oficina del sheriff del condado de Placer, Elise Soviar, indicó a SFGate que el vehículo presentaba una placa parcialmente cubierta, por lo que un agente detuvo un sedán en una zona comercial cercana a Industrial Avenue.

El procedimiento se inició por una infracción vinculada a la visibilidad de la placa Facebook de @PlacerSheriff

Al aproximarse al auto, el oficial detectó un objeto sospechoso, “un tubo metálico con tapas en los extremos y una mecha”.

Tras el hallazgo, el agente retuvo al conductor y a su acompañante. Luego, solicitó la intervención del equipo de desactivación de explosivos del condado (EOD, por sus siglas en inglés).

El análisis confirmó que se trataba de una bomba tipo “pipe bomb” activa, por lo que el equipo retiró el dispositivo del vehículo y lo desactivó, según explicó la oficina del sheriff en un comunicado en Facebook.

Además, luego de asegurar la escena, los agentes inspeccionaron el vehículo y encontraron presunta metanfetamina, una conducta que se sumó a los cargos para el conductor.

¿Qué es una “pipe bomb” y cuáles son sus efectos?

Una pipe bomb es un dispositivo explosivo improvisado (IED, por sus siglas en inglés) cargado con material explosivo en su interior, según describe el estudio “Experimental fragmentation of pipe bombs with varying case thickness”, publicado en Forensic Science International. El confinamiento dentro del tubo metálico permite que explosivos de baja potencia adopten un comportamiento similar al de los de alta potencia.

Los cargos que enfrenta el detenido por tener una bomba activa

Vanwagoner fue arrestado y trasladado a la cárcel de South Placer. La oficina del sheriff informó que la fianza se fijó en US$590 mil.

La verificación de antecedentes reveló que el conductor tenía múltiples órdenes de arresto pendientes, tanto por delitos graves como menores. Por este hecho, además, enfrenta cargos por posesión de un dispositivo destructivo y por posesión de una sustancia controlada.

El equipo especializado en explosivos intervino y realizó una radiografía del artefacto Facebook de @PlacerSheriff

No es la única bomba hallada en EE.UU.

Esta no es la única vez que las autoridades han encontrado algún artefacto explosivo en Estados Unidos. En 2024, un grupo de trabajadores de la construcción hacía labores para la edificación de una escuela en Florida cuando sus integrantes encontraron un raro objeto. En medio de sus tareas, desenterraron algo que resultó ser una bomba de casi media tonelada que data de la Segunda Guerra Mundial.

Una bomba antigua fue encontrada en Florida Facebook HernandoSheriff

Al Nienhuis, sheriff del condado de Hernando, compartió que una llamada los puso en alerta por el objeto descubierto. En esa ocasión, se requirió el apoyo del equipo especializado en bombardeos del condado de Citrus y un escuadrón de la base de la Fuerza Aérea MacDill, en Tampa. Tras las labores, descubrieron que el artefacto estaba inerte y no representaba ningún peligro.