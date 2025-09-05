Gavin Newsom lo celebra: los dos estados que se unen a California en un proyecto que impacta a los conductores
El líder estatal apuntó contra la agenda de Donald Trump y expresó su ímpetu por el plan que busca energías sostenibles
Dos estados se unieron a California en un plan que busca promover la utilización de vehículos asequibles en Estados Unidos. Con la noticia, el gobernador del Estado Dorado, Gavin Newsom, compartió un mensaje de festejo.
Los dos estados que se unieron a la Alianza Climática de EE.UU. recientemente
Climate Alliance dio la bienvenida a los líderes de Hawái, Josh Green, y de Wisconsin, Tony Evers, a la Coalición de Autos Limpios Asequibles. El proyecto, integrado por gobernadores estatales, tiene el objetivo de apoyar la transición de ese país a este cambio.
El plan presentó un apoyo a los fabricantes y trabajadores de la industria nacional automotriz, con una meta de mantener la calidad del aire en todo el territorio. “Ahora, 13 gobernadores están colaborando”, señaló la entidad en X el 4 de septiembre. “Esto significa aire más limpio, más opciones y costos más bajos”.
El gobernador de Wisconsin expresó sus intenciones para que los habitantes del territorio tengan la posibilidad de conducir los vehículos “más nuevos y limpios del mercado”, con un ahorro significativo en el costo y menor contaminación.
“Necesitamos facilitar, no dificultar, que los consumidores se cambien a vehículos eléctricos y eso es precisamente lo que estamos haciendo a través de esta colaboración estatal”, declaró Evers.
Por su parte, Green resaltó el compromiso de Hawái con “un futuro de energía limpia que proteja la salud” de la población. “Al invertir en electrificación, podemos poner más vehículos eléctricos en circulación y ofrecer a nuestras familias más opciones y menores costos”, señaló.
La celebración de Newsom ante la incorporación de dos estados al proyecto
El gobernador de California compartió su emoción en redes sociales ante la noticia de la unión de dos estados a la coalición, el jueves pasado. “Hawái y Wisconsin acaban de anunciar que se unirán a nosotros y a otros diez estados para luchar por automóviles limpios y asequibles”, exclamó.
En tanto, aprovechó la iniciativa para hacer alusión al presidente, quien desde su regreso a la Casa Blanca redireccionó las políticas climáticas. “La agenda de [Donald] Trump y el Congreso republicano para volver a llenar a EE.UU. de smog está resultando contraproyectada”, aseveró. “California continúa liderando a Estados Unidos hacia el futuro”.
Cuáles son los 13 estados que conforman la Alianza Climática de Estados Unidos
La organización destacó que las ventas de vehículos limpios presentaron un récord, cuando se cuadruplicaron entre 2020 y 2024. En tanto, la estimación de ahorro anual en combustible es de 1200 dólares y de alrededor de US$10.000 a lo largo de la vida útil del automóvil.
Los 13 estados que pertenecen a la coalición en 2025 son:
- California: Gavin Newsom.
- Hawái: Josh Green.
- Wisconsin: Tony Evers.
- Colorado: Jared Polis.
- Delaware: Matt Meyer.
- Maryland: Wes Moore.
- Massachusetts: Maura Healey.
- Nueva Jersey: Phil Murphy.
- Nuevo México: Michelle Lujan Grisham.
- Nueva York: Kathy Hochul.
- Oregon: Tina Kotek.
- Rhode Island: Dan McKee.
- Washington: Rob Ferguson.
“Gracias al liderazgo de los gobernadores de la Alianza Climática de EE.UU., el 71% de los vehículos limpios registrados en el país y el 68% de los puntos de carga públicos se encuentran actualmente en los estados y territorios de la coalición", concluyeron.
