Los lazos que unen a Gavin Newsom y a Antonio Villaraigosa, el exalcalde latino que busca suceder al gobernador de California

De cara a las elecciones a gobernador en California que se realizarán el 3 de noviembre de 2026, algunos de los candidatos ya están definidos. Por el lado demócrata, uno de ellos es el exalcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa, quien compitió y perdió contra Gavin Newsom en las primarias estatales de 2018. Años más tarde, el político de origen latino fue contratado por el vencedor para formar parte del gobierno del Estado Dorado como asesor, lo que generó cuestionamientos por el financiamiento y sueldo que percibía.

Antonio Villaraigosa busca ser nuevo gobernador de California: enfrentó a Newsom en 2018

De acuerdo con Los Angeles Almanac, luego de sus estudios universitarios, Villaraigosa tuvo un recorrido por la actividad sindical hasta que en 1990 comenzó a formar parte de la Junta Metropolitana de Transporte de la ciudad. Luego, en 1994, fue elegido como miembro de la Asamblea Estatal de California.

Antonio Villaraigosa tuvo una carrera política que lo llevó a ser alcalde de Los Ángeles en 2005

Tras su paso por el ámbito legislativo, en 2001 se postuló para alcalde de Los Ángeles. En primera vuelta obtuvo el primer lugar y fue al balotaje contra James Hahn, donde fue derrotado.

Tras esa primera experiencia fallida, en 2005 volvió a intentarlo y se convirtió en mandatario de la ciudad, un cargo que sostuvo durante dos mandatos, hasta 2013.

En 2018, buscó ser gobernador de California y se presentó a las elecciones. El latino y Newsom fueron los dos aspirantes demócratas con mayor cantidad de votos, por lo que hubo múltiples enfrentamientos públicos entre ambos.

Según Associated Press, Villaraigosa trató a su rival como un “elitista” alejado de las necesidades de los californianos.

Por su parte, el hoy mandatario estatal recordó la multa de US$42.000 por falta de ética que el latino debió pagar cuando era alcalde, hasta entonces la más alta de la historia del estado.

En la campaña de 2018, Gavin Newsom tuvo duros enfrentamientos públicos con Antonio Villaraigosa Godofredo A. Vásquez - AP

La sanción económica se produjo por no declarar entradas gratuitas para conciertos, premios y eventos deportivos. Según Villaraigosa, la razones de estas irregularidades fueron errores involuntarios.

Finalmente, Newsom, que en aquel entonces era alcalde de San Francisco, se impuso en las primarias y en las elecciones generales.

A pesar de la enemistad pública, tiempo después ambos demócratas hicieron apariciones juntos y hasta se produjo un vínculo del exalcalde de Los Ángeles con el gobierno del actual mandatario.

Newsom nombró a Villaraigosa como el “zar de la infraestructura” de California

El nombramiento ocurrió a mediados de 2022. En aquel entonces, el gobernador colocó a su exrival en un puesto de asesoramiento con el objetivo de ayudar a California a realizar obras con fondos federales. Más allá de la tarea del exalcalde, se generó controversia por el mecanismo de financiamiento de su cargo.

De acuerdo con una investigación de CalMatters, la organización sin fines de lucro California Forward estaba encargada de supervisar la tarea de Villaraigosa y pagar su salario.

A pesar de haberse enfrentado en 2018, Newsom nombró a Villaraigosa como "zar de la infraestructura" de California JUSTIN SULLIVAN� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Luego, la organización dijo que no podía abonar todo el salario del funcionario, así que recibió aportes de donantes privados, cuya identidad nunca se reveló. Más allá de las críticas por falta de transparencia, Villaraigosa detalló que ganaba US$35.000 al mes por su tarea. A lo largo del tiempo que duró su etapa como asesor del gobierno de California, embolsó la suma de US$381.820.

Quiénes son los candidatos a gobernador de California

A más de seis meses de las elecciones primarias, que serán el 2 de junio de 2026, ya se conocen varios aspirantes para el puesto de mandatario del Estado Dorado.

Además de Villaraigosa, que ya lanzó su candidatura, según ABC 7, estos son los otros nombres confirmados: