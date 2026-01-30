Malas noticias en California: despedirán a más de 130 trabajadores relacionados con la educación

Un distrito escolar del sur de California avanzó con un plan que autoriza más de 100 despidos en áreas clave del sistema educativo. La decisión generó rechazo entre familias, docentes y personal escolar, que se alarmaron por el impacto directo en los estudiantes y en servicios esenciales dentro de las instituciones educativas.

Avanza un plan de recortes en el sistema educativo en una ciudad de California

La Junta de Fideicomisarios del Distrito Escolar Unificado de Redlands aprobó resoluciones que autorizan la eliminación de hasta 138 puestos para el ciclo lectivo 2026-27, detalló un informe del medio local Redlands News.

La medida a favor de los despidos contó con los votos de la presidenta del consejo, Michele Rendler, y de los miembros Candy Olson y Jeanette Wilson. En contra votaron la vicepresidenta Patty Holohan y la integrante Melissa Ayala-Quintero.

Según informaron las autoridades, el distrito busca cerrar un déficit proyectado de 17 millones de dólares, en un contexto que describieron como un problema estructural y no como un desequilibrio financiero puntual.

Qué puestos educativos quedarían afectados por la reducción en California

Entre los puestos incluidos figuran bibliotecarios, consejeros, enfermeras escolares, técnicos de atención médica, personal de educación especial, docentes de educación física y más trabajadores vinculados a programas de acompañamiento académico. De acuerdo al detalle compartido por el medio local de Redlands, los afectados serán:

Nueve subdirectores (escuelas primarias y secundarias).

Un coordinador de Servicios Especiales (nivel I).

Un coordinador de Atletismo del Distrito y Servicios de Apoyo Estudiantil.

Ocho consejeros del programa Academic Case Carrier.

Ocho consejeros de nivel primario.

Seis consejeros de nivel secundario.

Cuatro bibliotecarios.

Cuatro especialistas en programas.

Diez docentes y consejeros de Educación para Adultos de Redlands.

Tres enfermeras escolares.

20 docentes asignados (a nivel distrital y en escuelas).

16 docentes de Educación Física en nivel primario.

Un docente de Inglés a nivel distrital.

Un coordinador de la Academia de Académicos, Artes y Atletismo.

Dos enlaces de Participación Familiar y Comunitaria .

Nueve técnicos de atención médica (nivel I).

Tres asistentes pedagógicos nivel III (educación general).

Cinco asistentes pedagógicos nivel III (educación especial)..

12 asistentes de biblioteca nivel I (cuatro horas diarias).

Un asistente de biblioteca nivel I (cinco horas diarias).

Un asistente de biblioteca nivel I (seis horas diarias).

Un asistente de biblioteca nivel I (siete horas diarias).

Un asistente de biblioteca nivel I (ocho horas diarias).

Tres asistentes de biblioteca nivel II.

Tres asistentes de biblioteca nivel III.

Dos enfermeros vocacionales licenciados .

Tres asistentes de conducta en educación especial.

Reservas, fondos limitados y críticas de las familias

Las autoridades indicaron que el distrito cuenta con US$74 millones en reservas, aunque US$55 millones pertenecen a fondos restringidos por ley. Tras apartar recursos para mantenimiento, el monto de libre disponibilidad ronda los US$8 millones.

“Entendemos que esto sin duda afectará la vida diaria del distrito en general”, dijo Christine Stephens, portavoz del Distrito Escolar Unificado de Redlands, de acuerdo a un informe de Telemundo.

“Se trata más bien de revisar cómo gestionamos el sistema ahora y, con la eliminación de puestos, cómo podemos apoyar mejor a los centros y a las familias con menos personas", agregó.

Durante la audiencia pública, decenas de padres, trabajadores y miembros de la comunidad expresaron su rechazo al plan. Varias intervenciones advirtieron sobre el impacto en la salud, la seguridad y el aprendizaje de los alumnos.

“En lugar de centrarse en cómo ayudar a nuestros maestros y personal a crecer y prosperar, los miembros de nuestra junta se han centrado en poner nombres a los libros y banderas en las aulas y no han hecho nada para ayudar a nuestro distrito escolar”, sostuvo Sam Trad, madre de dos estudiantes del distrito.

El distrito informó que los trabajadores alcanzados por el proceso recibirán las notificaciones antes del 15 de marzo y que tendrán prioridad para volver a postularse si se liberan vacantes en el futuro.

Entre los despedidos habrá bibliotecarios, consejeros, enfermeras escolares, técnicos de atención médica, personal de educación especial y más especialistas Freepik

Las causas del déficit millonario en Redlands, California

Los funcionarios del distrito señalaron que la crisis presupuestaria de US$17 millones responde a varios factores acumulados en el tiempo.

Entre ellos mencionaron la caída de la matrícula, el alto ausentismo crónico y el fin de los fondos extraordinarios que llegaron durante la pandemia.

Como el financiamiento estatal depende de la asistencia diaria promedio, la menor cantidad de alumnos y la baja concurrencia tuvieron efecto de forma sostenida en los ingresos, mientras muchos costos operativos se mantuvieron sin cambios.

A ese escenario se sumaron decisiones salariales tomadas durante la pandemia. “Hace un par de años, la junta acordó aprobar un aumento del 13% en todos los salarios del distrito. Esto influyó ligeramente en el presupuesto actual. También está el impacto de la matrícula”, explicó Stephens.