Malas noticias para California: cierran las puertas de esta oficina del DMV hasta marzo 2026

El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV, por sus siglas en inglés) anunció el cierre temporal de una de sus oficinas por obras de renovación. Por ahora, quienes necesiten asistir a sus citas podrán optar por establecimientos cercanos, al menos en los primeros dos meses de 2026.

El momento en el que cerró la oficina del DMV

A través de un comunicado, el DMV del Estado Dorado detalló que su oficina en la localidad de Visalia, en el 1711 E Main St., cerrará temporalmente para realizar mejoras en las instalaciones, como nuevos accesorios de baño y la repavimentación del estacionamiento.

La oficina del DMV de California ubicada en Visalia estará cerrada por refacciones Google Street View

Las puertas estarán cerradas desde las 17 (hora local) del viernes 26 de diciembre, y se prevé su reapertura para el día viernes 20 de marzo de 2026 a las 8 hs.

Oficinas del DMV de California cercanas

Para que los californianos puedan realizar sus trámites en el DMV sin inconvenientes, las autoridades detallaron dónde están las oficinas más cercanas a la ubicación que pausa sus servicios.

Tulare: 274 E. Cross Ave., a 17 millas (27,3 km) de la oficina de Visalia.

La recomendación del DMV de California

El DMV de California insta a los residentes a que, antes de acudir a una dependencia, ingresen a los servicios en línea para completar transacciones, “como pueden ser renovaciones elegibles de licencias de manejo y registro de vehículos”.

Además, destacaron que los clientes pueden usar el Asesor de Servicios en el sitio web del DMV para conocer sus opciones y completar sus trámites sin la necesidad de ir.

El DMV de California insta a los residentes a que, antes de apersonarse en una dependencia, ingresen a sus servicios en línea

DMV en California: documentos para presentar en diciembre de 2025 para registrar un vehículo

Sobre el registro de vehículos, quienes llegan para establecerse en el estado pueden comenzar con su trámite. Las reglas son idénticas tanto para migrantes como para ciudadanos estadounidenses.

El archivo oficial del DMV indica los documentos a presentar:

Formulario REG 31 de Verificación del Vehículo, completado por un empleado del DMV.

de Verificación del Vehículo, completado por un empleado del DMV. Certificado de emisiones (Smog Certificate), si corresponde.

Formulario REG 343 de Solicitud de Título o Registro.

de Solicitud de Título o Registro. Título del vehículo emitido en su estado o país de origen.

Comprobante de registro previo.

Prueba de seguro.

Además, California permite que extranjeros en situación irregular obtengan un permiso de conducir mediante la licencia AB 60, que solo requiere demostrar identidad y residencia en el estado.

Las reglas para registrar un auto en California son las mismas para estadounidenses como para migrantes Archivo

Esto distingue a California de otros estados como Florida y Texas, donde se exige probar el estatus legal en EE.UU. para poder registrar un vehículo. En el caso de autos importados, también deben cumplirse las regulaciones federales del país.