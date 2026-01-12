Malas noticias para California: la pérdida de US$160 millones por las licencias de conducir de miles de migrantes

Las autoridades federales de transporte anunciaron la decisión de aplicar una retención de fondos federales de 160 millones de dólares al gobierno de California. La medida responde al retraso del estado para revocar las licencias de conducir comerciales (CDL, por sus siglas en inglés) emitidas a conductores no domiciliados en EE.UU., tras una extensión de validez anunciada a fines de diciembre de 2025.

Pérdidas millonarias para California por las licencias de miles de conductores

El Secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean P. Duffy, informó mediante un comunicado la medida. Según el texto, la Administración Federal de Seguridad de Autotransportistas (Fmcsa, por sus siglas en inglés) retendrá US$160 millones al estado por no cancelar más de 17.000 CDL emitidas de manera irregular antes de la fecha límite del 5 de enero de 2026.

El Secretario de Transporte de EE. UU., Sean Duffy, anunció que retendrá US$160 millones a California por las licencias de conducir Fotomontaje: X Sean Dufffy y Gavin Newsom

En otoño, el gobierno de Gavin Newsom anunció que revocaría las licencias después de que una auditoría federal detectara irregularidades, entre ellas licencias que continuaban vigentes mucho después del vencimiento de las visas de los conductores.

Más de una cuarta parte de la muestra auditada por los investigadores federales presentaba condiciones ilegales, según el informe.

No obstante, la semana pasada el Estado Dorado informó que retrasaría la revocación hasta marzo. La decisión se debe a que grupos de defensa de migrantes denunciaron que algunas personas podían ser perseguidas injustamente.

Desde su lugar, Duffy remarcó que las licencias debían ser revocadas el lunes, como fecha límite. “Es hora de rendir cuentas para Gavin Newsom y California. Nuestras exigencias fueron simples: cumplir las normas, revocar las licencias emitidas ilegalmente a conductores extranjeros peligrosos y arreglar el sistema para que esto no vuelva a suceder”, declaró el secretario de Transporte en el comunicado.

En esa línea, sostuvo: “Gavin Newsom no lo ha hecho, priorizando las necesidades de los inmigrantes ilegales sobre la seguridad del pueblo estadounidense. Retiraremos estos fondos para garantizar que los impuestos federales no financien esta farsa”.

La defensa de California frente a la quita de US$160 millones en fondos federales

La portavoz del Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV, por sus siglas en inglés), Eva Spiegel, aseguró que el estado cumple con todas las regulaciones.

Las autoridades de California aseguraron que llegaron a un acuerdo con el gobierno federal para extender la validez de las licencias de conducir involucradas DMV California - DMV California

Además, indicó que mantuvo conversaciones con funcionarios del gobierno federal sobre retrasar las revocaciones para permitir que la agencia tenga tiempo de completar su revisión del programa.

“Estamos totalmente en desacuerdo con la decisión del gobierno federal de retener fondos vitales para el transporte de California: su acción pone en peligro la seguridad pública porque estos fondos son fundamentales para mantener y mejorar las carreteras de las que todos dependemos todos los días”, expresó Spiegel, en declaraciones citadas por Associated Press.

Licencias de conducir en California: la polémica entre Duffy y Newsom

Antes de la decisión de retener los US$160 millones, Duffy y Newsom se cruzaron en X por el aplazamiento del DMV. El Secretario de Transporte escribió: “Gavin Newsom miente. La fecha límite para revocar licencias de camionero extranjeras emitidas ilegalmente y sin verificar sigue siendo el 5 de enero“.

Como respuesta, el gobernador del Estado Dorado sostuvo que el personal del Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) "le comunicó al DMV de California que estaban dispuestos a una extensión“.

A continuación, señaló que “después de que el plan se hizo público, su agencia repentinamente se opuso”, y acusó a Duffy de “mala gestión federal”.

Las licencias de conducir involucradas continuarán siendo válidas hasta el 6 de marzo de 2026 Imagen compuesta

Por el momento, pese a la pérdida de los fondos, las CDL involucradas continuarán siendo válidas por 60 días adicionales a la fecha límite, lo que extiende el plazo hasta el 6 de marzo de 2026, según el comunicado del DMV.

A su vez, el organismo también aclaró que dejó de emitir nuevos permisos de aprendizaje comercial (CLP) y licencias CDL para no domiciliados.