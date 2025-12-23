Malas noticias para los guatemaltecos: consulado de California revela qué días estará cerrado en diciembre 2025

Con las festividades de fin de año, miles de guatemaltecos residentes en California deberán ajustar sus calendarios para evitar contratiempos en sus trámites. El consulado de Guatemala en Los Ángeles confirmó tres días de cierre oficial durante diciembre de 2025, un anuncio que llega como un recordatorio crucial para quienes planean renovar pasaportes o gestionar documentos antes de que concluya el año.

Qué días de diciembre cerrará el consulado de Guatemala en California

La sede consular de Guatemala, que se ubica en Los Ángeles, California, suspenderá su atención al público el miércoles 24, jueves 25 y viernes 26 de diciembre, con motivo de las festividades de Navidad, manifestaron desde sus redes sociales oficiales.

La sede consular de Guatemala en Los Ángeles no prestará servicios el 24, 25 y 26 de diciembre por el feriado de Navidad (X/@consGUAenLAX)

Ante el cierre, se aconseja a la comunidad tomar previsiones y asegurar sus citas con antelación o planificarlas para después de esta fecha. Desde el consulado, volverán a retomar la atención al público el lunes 29 de diciembre en horario habitual.

En caso de que algún guatemalteco tenga una emergencia, deberá comunicarse al teléfono (213) 900-1098 opción 2, o bien al correo electrónico conlosangeles@minex.gob.gt.

Cuáles son trámites que se pueden realizar en el consulado de Guatemala

En el Consulado General de Guatemala en Los Ángeles puedes realizar trámites como solicitud y renovación de pasaportes, obtención de la Tarjeta de Identificación Consular Guatemalteca (TICG) (para respaldo en EE.UU.), servicios de visas, documentos legales y atención de emergencias, y muchos otros trámites.

Es crucial agendar una cita a través del portal oficial para solicitar atención, o bien acudir a los sábados consulares sin cita para ciertos servicios como el DPI.

Desde el consulado, volverán a retomar la atención al público el lunes 29 de diciembre en horario habitual (X/@consGUAenLAX)

Qué documentación es necesaria para los principales trámites

Desde de la página oficial del Consulado General de Guatemala en California indican que se debe llevar documentos distintos, según el trámite que se desee realizar. Algunos de los principales son:

Pasaporte

Los guatemaltecos que se encuentren en el exterior y necesiten tramitar el pasaporte, deben seguir estos pasos:

Menor de edad: solicitar cita en línea en la página www.minex.gob.gt y hacer clic en el botón de citas consulares. Cancelar con Money Order US$65 (vigencia 5 años). Acudir al Consulado con ambos padres con los siguientes documentos, con vigencia no mayor de 6 meses:

En caso de que falten uno o ambos padres, se requiere presentar una carta de autorización del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Mayor de edad: solicitar cita en línea en la página www.minex.gob.gt y acceder a citas consulares. Presentarse a la sede consular en la fecha de la cita con documentos originales y copia legible.

Si nunca tuvo DPI, debe presentar el certificado de nacimiento (no mayor de 6 meses) emitido por el RENAP, y cancelar con Money Order US$65 (vigencia 5 años) o US$100 (vigencia 10 años).

DPI

Para obtener el DPI es necesario agendar una cita en el consulado y acceder a citas consulares. La cita es gratuita e intransferible.

Se debe llevar original y copia del certificado de nacimiento emitido por el RENAP (vigencia no mayor de 6 meses). Finalmente, se realiza el pago de US$15 en el consulado con Money Order.

Inscripción de nacimiento por la vía consular

Este trámite es para guatemaltecos en el exterior que quieran inscribir el nacimiento de su hijo. El trámite es gratuito y no necesitas cita.

Debe presentarse con original y 2 copias legibles de: