Gobierno de Guatemala revela qué hacer tras el fin del parole para migrantes en Estados Unidos

Los ciudadanos de Guatemala y de otros seis países se verán afectados por la terminación de los programas categóricos de permiso de permanencia temporal (parole) de reunificación familiar en Estados Unidos, salvo algunas excepciones, por lo que el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió una serie de recomendaciones para los guatemaltecos.

Qué deben hacer los guatemaltecos tras el fin del parole en EE.UU.

Las autoridades estadounidenses informaron que los beneficios del parole concluirán el 14 de enero de 2026, con excepción para los beneficiarios que iniciaron el trámite de residencia permanente o ajuste migratorio de forma oportuna, de acuerdo con el gobierno guatemalteco.

El fin del parole afectará a nacionales de Guatemala y de otros países de América Latina (prensa.gob.gt)

Dentro de las recomendaciones emitidas por Relaciones Exteriores de Guatemala destacan:

Verificar el estatus migratorio actual

Confirmar si se cuenta con una solicitud de residencia permanente

Confirmar si cuentan con el ajuste de estatus debidamente presentado

Buscar asesoría de un abogado de inmigración calificado

Solicitar ayuda de organizaciones de asistencia legal migratoria

No dar información personal a personas no autorizadas

Guardar copias digitales y físicas de su documentación migratoria

Guardar las notificaciones recibidas por parte de las autoridades del país norteamericano

Solicitar orientación legal migratoria de la red consular de Guatemala en EE.UU.

Además, las autoridades explican que solo los que presentaron el Formulario I-485 de ajuste de estatus antes del 15 de diciembre de 2025 continuarán bajo el permiso de permanencia temporal hasta que se complete el plazo otorgado.

Por otro lado, los que no iniciaron el trámite migratorio antes de la fecha establecida deberán salir voluntariamente de EE.UU. dentro del periodo definido por las autoridades, o podrían ser expulsados según lo marcan las leyes migratorias.

El fin del parole humanitario en EE.UU. afectará a nacionales de siete países, incluido Guatemala (usafilesolutions.com)

Las personas que abandonen voluntariamente del país norteamericano deberán registrar su salida a través de CBP Home, la aplicación que es administrada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

Los países latinos afectados por el fin del parole en EE.UU.

La medida que impondrá el mandato de Donald Trump a partir de enero de 2026 implica la terminación definitiva de todos los programas del parole, que afectará a ciudadanos de los países de

Colombia

Cuba

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Haití

Honduras

El permiso es temporal y tiene la finalidad de que los migrantes se reunieran con familiares cercanos mientras esperaban la resolución de otros trámites migratorios, de acuerdo con el Uscis.

La administración de Donald Trump declaró que el término del programa se implementará con el objetivo de “poner fin al abuso de libertad condicional humanitaria” y retornar a las “políticas de sentido común”.

El fin del parole humanitario fue anunciado el pasado viernes 12 de diciembre de 2025, y según el gobierno estadounidense, es una medida que responde a los fraudes y fallas registrados en los procesos, además de los supuestos riesgos a la seguridad nacional.

Cómo solicitar la salida voluntaria de EE.UU.

Para presentar la intención de salir del país norteamericano es necesario instalar la aplicación gratuita CBP Home, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional.

El gobierno de EE.UU. exhorta a los inmigrantes que permanecían en el país bajo parole a abandonar voluntariamente el territorio norteamericano (conexionmigrante.com)

Una vez instalada se deberá seleccionar el idioma en el que desea utilizarla, disponible en inglés, español y criollo haitiano.

Posteriormente, tendrá llenar los datos solicitados que son el nombre completo, el país de origen, la fecha de nacimiento, el correo electrónico y un número de teléfono. La persona también deberá cargar a la aplicación una foto de su rostro, como se indicará paso a paso en la aplicación.

Al final podrá enviar todo a las autoridades estadounidenses, quienes se contactarán con el migrante para ayudarle en su proceso de retorno voluntario. Según CBP Home, el proceso de regreso a casa es fácil y también ofrece un bono de US$1000.