Medi-Cal para migrantes en California: el plan para recuperar la cobertura médica este mismo año

Ante los recortes presupuestarios del último año que limitaron las nuevas inscripciones al programa Medi-Cal en California, una propuesta legislativa en EE.UU. podría brindar alivio. Presentada por la demócrata María Elena Durazo, el proyecto de ley busca restablecer la elegibilidad para ciertos migrantes adultos.

La ley que permitiría a los migrantes recuperar la cobertura médica en California

El año pasado, la reforma impulsada por el gobernador Gavin Newsom sobre los recortes presupuestarios en Medi-Cal solo recibió dos votos en contra.

A partir de esta medida, miles de migrantes perdieron la oportunidad de inscribirse al programa. No obstante, la senadora Durazo presentó este año la iniciativa SB 1422, que propone modificaciones para minimizar el impacto.

La propuesta de Durazo ampliaría la cobertura médica en California para hacerla completa para todos los grupos etarios Freepik

Introducido en febrero de 2026, el proyecto ampliaría la cobertura para hacerla completa para todos los grupos etarios, con ciertas condiciones para los adultos de 19 años o más:

Primas mensuales : a partir del 1° de julio de 2027, las personas de entre 19 y 59 años (que no estén embarazadas) deberán pagar una prima mensual de 30 dólares. Aquellos de más de 60 años no tendrán la obligación monetaria.

: a partir del 1° de julio de 2027, las personas de entre 19 y 59 años (que no estén embarazadas) deberán pagar una prima mensual de 30 dólares. Aquellos de más de 60 años no tendrán la obligación monetaria. Consecuencias por falta de pago: si no se abona el dinero por más de 90 días, la cobertura se reducirá únicamente a servicios de emergencia y relacionados con el embarazo.

si no se abona el dinero por más de 90 días, la cobertura se reducirá únicamente a servicios de emergencia y relacionados con el embarazo. Limitaciones dentales : a partir del 1° de julio de 2026, los adultos de 19 años o más no tendrán cobertura para servicios dentales, excepto en casos de emergencias médicas.

: a partir del 1° de julio de 2026, los adultos de 19 años o más no tendrán cobertura para servicios dentales, excepto en casos de emergencias médicas. Planes de cuidado administrado: los beneficiarios deben inscribirse en un plan de salud de cuidado administrado de Medi-Cal.

En declaraciones citadas por CalMatters, Durazo argumentó que los inmigrantes sin estatus legal contribuyen con miles de millones de dólares en impuestos cada año y muchos de ellos ya no pueden beneficiarse de los programas que esos dólares financian.

El estado gasta alrededor de US$12 mil millones anuales en atención médica para inmigrantes.

En cuanto a la financiación, la propuesta señala que el gobierno estatal deberá maximizar la participación financiera federal. Si estos fondos no están disponibles, se utilizará dinero estatal.

Qué sucederá con la propuesta que permitiría a los migrantes recuperar la cobertura médica

En el último año de mandato de Newsom, los desafíos presupuestarios presentan un panorama complicado.

Debido al déficit que enfrenta por cuarto año, es poco probable que, de aprobarse la propuesta, el gobernador decida firmarla. La portavoz estatal, Marissa Saldivar, declinó hacer comentarios sobre el proyecto legislativo.

Gavin Newsom enfrenta por cuarto año un déficit presupuestario en California que complica la financiación del programa de cobertura médica @CAGovernor

En esa línea, los informes exhiben que el gasto de Medi-Cal casi se duplicó en los últimos años.

Los costos alcanzaron los US$200 mil millones durante los dos mandatos de Newsom, lo que supone un desafío adicional en relación al déficit estructural del estado, según la Oficina del Analista Legislativo.

De cara a las elecciones de este año, el manejo de esta situación podría ser decisivo en las urnas.

Los republicanos argumentan que la expansión gradual de la elegibilidad de Medi-Cal para inmigrantes aumentó los costos del programa.

Por su parte, los demócratas critican la gestión de Newsom al asegurar que su última propuesta extendería innecesariamente algunos recortes federales a Medicaid.

Los recortes en California al programa de cobertura médica para migrantes

Bajo los recortes que aplican desde 2026, según la California Medical Association, el bloqueo de inscripciones se aplica a los adultos mayores de 19 años que:

Son indocumentados o no tienen un estatus migratorio satisfactorio para recibir Medi-Cal de alcance completo financiado por el gobierno federal.

de alcance completo financiado por el gobierno federal. Reciben Medi-Cal completo financiado por el estado a través de los programas de expansión para adultos que se crearon para cubrir a aquellos sin estatus legal.

Los migrantes deben renovar su Medi-Cal para evitar perder la cobertura médica

El término Estatus Inmigratorio Satisfactorio (SIS, por sus siglas en inglés) alude a los siguientes grupos:

Es ciudadano o nacional de Estados Unidos .

. No es ciudadano y su estatus migratorio le permite acceder a Medi-Cal con cobertura completa, financiado por el gobierno federal; como residentes permanentes legales (titulares de la green card) o refugiados y asilados.

La medida impacta en las nuevas inscripciones para estos beneficiarios, por lo que las personas ya inscritas en Medi-Cal completo seguirán elegibles siempre que completen su renovación anual a tiempo.