Buenas noticias en California: el cheque de ayuda en efectivo para inmigrantes mayores de 65 años que pocos conocen

Para los migrantes de California que no califiquen para los beneficios del Seguro Social, existe una alternativa. El Estado Dorado administra el Programa de Asistencia en Efectivo para Inmigrantes (CAPI, por sus siglas en inglés), que está destinado a extranjeros que sean adultos mayores o que tengan alguna discapacidad. Las autoridades explican los requisitos y cómo aplicar.

Qué es CAPI y cuáles requisitos debe cumplir un migrante para obtener la ayuda en California

El Departamento de Servicios Sociales de California presenta en su sitio web el concepto y los criterios de la iniciativa.

Concretamente, lo define como un “programa financiado 100% por el estado, diseñado para proporcionar prestaciones mensuales en efectivo a personas mayores, ciegas o con discapacidad” que no cumplen los requisitos para acceder al Seguro Social únicamente por su estatus migratorio.

El CAPI alcanza a adultos mayores o con discapacidad de California que no pueden acceder al Seguro Social por su estatus migratorio

En ese sentido, los requisitos para poder obtener los beneficios del CAPI son:

No ser elegible para el Seguro Social únicamente debido al estatus migratorio .

únicamente debido al . Tener 65 años o más, ser ciego o tener otra discapacidad .

o más, ser o tener otra . Ser residente de California .

. Cumplir con ciertos requisitos de ingresos y recursos .

. Ser no ciudadano y cumplir con los criterios de estatus migratorio.

Cómo aplicar al CAPI en California

Para quienes quieran solicitar los beneficios por primera vez, las autoridades del Estado Dorado detallan cómo es el proceso.

El interesado debe completar el formulario SOC 814 ante la agencia de servicios sociales del condado correspondiente.

A pesar de que el CAPI se sustenta con fondos estatales, son las autoridades locales las que se encargan de recolectar los datos y procesar en primera instancia las solicitudes de migrantes.

Para completar la solicitud ante su condado, un extranjero puede hacerlo en persona o por teléfono, correo electrónico, fax o correo postal.

Además de inglés, el formulario SOC 814 también está disponible en otros tres idiomas: español, armenio y chino.

Así funciona el proceso para que un inmigrante pida los beneficios del CAPI en California

Además de detallar las formas de presentar el SOC 814, las autoridades de California también indican, paso a paso, cómo es el proceso:

El primer paso es presentar la solicitud ante el condado mediante cualquiera de las opciones de vías de contacto.

mediante cualquiera de las opciones de vías de contacto. Al migrante se le asignará un trabajador de elegibilidad del condado a su caso. Es posible que el funcionario solicite proporcionar información adicional , que puede incluir documentos de inmigración, un contrato de alquiler y extractos bancarios.

del condado a su caso. Es posible que el , que puede incluir documentos de inmigración, un contrato de alquiler y extractos bancarios. El extranjero recibirá una notificación por correo sobre si su solicitud CAPI fue aprobada o rechazada , o si se necesita más información para que el condado tome una determinación de elegibilidad.

, o si se necesita más información para que el condado tome una determinación de elegibilidad. Si la solicitud se aprueba, se le pedirá al beneficiario que complete una reevaluación de sus beneficios del CAPI cada 12 meses o que informe si se produce algún cambio, como una mudanza, modificaciones en sus ingresos o nuevas personas que se unen a su hogar. Esto se debe comunicar al condado en un plazo de diez días .

o que o nuevas personas que se unen a su hogar. Esto se debe comunicar al condado . En caso de que el extranjero no esté conforme con la decisión de las autoridades del programa, se le proporcionarán instrucciones sobre cómo presentar una apelación.

Además, las autoridades de California también explican que los solicitantes tienen derecho a pedir ayuda adicional para completar su trámite. Los montos de pago del CAPI varían según cuestiones como estado civil y nivel de ingresos.