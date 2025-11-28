Milagro de Thanksgiving en California: perdió su casa en un incendio y lo sorprendieron con una caravana

La celebración de Thanksgiving fue de absoluta felicidad para Brandon Castro, un residente de Altadena, California. Luego de perder su casa en enero de 2025 por el incendio Eaton que azotó gran parte del condado de Los Ángeles, debió ingeniárselas para salir adelante. Casi un año después, una organización sin fines de lucro lo sorprendió con un nuevo hogar.

El incendio Eaton de California destruyó la casa de Brandon Castro

El último tiempo presentó una serie de golpes emocionales para Castro. En 2024, su madre falleció. Meses después y mientras todavía transitaba el duelo, sufrió un desastre natural que lo cambió todo.

El incendio Eaton causó destrozos en California durante enero Stephen Lam� - San Francisco Chronicle�

El incendio Eaton, que generó destrozos en la zona del condado de Los Ángeles durante gran parte de enero de 2025, destruyó completamente su casa.

Tal fue la gravedad del fenómeno que el hombre se vio sorprendido cuando el fuego alcanzó su hogar, sin tiempo para reaccionar. En ese contexto, no pudo ni siquiera ponerse zapatos para escapar, por lo que tuvo que irse descalzo, lo que le causó quemaduras en los pies, según relató a NBC.

Con su vivienda arrasada, Castro buscó la manera de seguir adelante y consiguió un alquiler a corto plazo, con un contrato que vence a fines de 2025. De cara a un panorama incierto y ante la necesidad de buscar una nueva vivienda, le envió un correo electrónico a EmergencyRV, una organización que ayuda a víctimas de desastres naturales en EE.UU. Sin saberlo, esa decisión cambió su vida.

EmergencyRV le entregó una casa rodante al hombre de California que perdió su casa Instagram @emergencyrv

EmergencyRV le dio una casa rodante al hombre de California que perdió su hogar en el incendio

De acuerdo a lo que compartió la organización en un posteo de Instagram, la donación se hizo efectiva en Altadena. Con la presencia de los fundadores e impulsores de la ONG, Woody Faircloth y su hija Luna, Castro recibió su nuevo hogar durante el Día de Acción de Gracias.

“No sé cómo describirlo, pero es esperanza“, respondió el hombre sobre sus sensaciones en una entrevista con CBS News.

En esa misma línea, manifestó su alegría por recuperar la estabilidad y poder establecerse a largo plazo en la ciudad de California: “Creo que finalmente lo logré. Me permite estar en esta comunidad y seguir ayudando a otras personas. No tengo que pensar en dónde voy a vivir“.

La organización EmergencyRV le entregó la casa rodante al hombre de California

La organización EmergencyRV entrega casas rodantes a personas que perdieron su hogar en California

Según consta en el sitio web de la ONG, el proyecto nació en 2018, cuando Woody y su hija Luna miraban por televisión las repercusiones del incendio Camp Fire. Decidido a tomar acción, el hombre juntó fondos para comprar una casa rodante y entregarla a una familia que la necesitaba. Al igual que en este caso, la donación se hizo en Thanksgiving.

Desde entonces, el proyecto tomó notoriedad y comenzaron a llegar las donaciones. Actualmente, EmergencyRV tiene un formulario en su web para que las personas que requieran ayuda puedan contactarse para brindar información sobre su caso.

Se aceptan donaciones de dinero e incluso de autocaravanas para dueños de vehículos que quieran aportar a la organización. También se reclutan voluntarios que ayudan a la logística del proyecto y a contactar a las víctimas de desastres naturales.