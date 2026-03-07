Mundial 2026 en Los Ángeles: cómo es el servicio de buses directos y estacionamiento para el SoFi Stadium

A pocos meses de la celebración del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, LA Metro presentó un plan estratégico que habilitará estacionamientos para los aficionados. Las personas podrán realizar una reserva previa para dejar sus vehículos en ciertas instalaciones. Además, la empresa ofrecerá servicios directos desde varias estaciones clave y puntos en la región para facilitar el acceso al estadio.

Cómo es el servicio de buses directos y estacionamiento en el SoFi Stadium

Este año, desde el 11 de junio al 19 de julio, se llevará a cabo el Mundial de Fútbol 2026 en los tres países norteamericanos. Por este motivo, se espera una gran afluencia de visitantes y fanáticos que podría afectar al servicio de transporte. Para mitigar esta problemática y ofrecer opciones a los turistas, LA Metro presentó recientemente un plan estratégico en su sitio web oficial.

Como parte de la medida, la empresa ofrecerá servicios directos desde varias estaciones clave y puntos en la región:

Estaciones de tren: Crenshaw, Hawthorne/Lennox, LA Union Station, y LAX/Metro Transit Center.

Crenshaw, Hawthorne/Lennox, LA Union Station, y LAX/Metro Transit Center. Centros de tránsito y colegios: Downtown Long Beach, El Camino College, Harbor Gateway Transit Center, North Hollywood Station y Pierce College.

Downtown Long Beach, El Camino College, Harbor Gateway Transit Center, North Hollywood Station y Pierce College. Se anunciarán ubicaciones adicionales en los próximos meses.

Además, la compañía que administra el servicio de transporte en el área planea anunciar en el futuro detalles sobre las actividades de participación para los aficionados en las estaciones junto con la creación de una zona oficial para fanáticos (fan fest) en LA Union Station.

En cuanto al cronograma de horarios, este se desarrollará de la siguiente manera:

Antes del partido: el servicio llevará a los aficionados al estadio hasta tres horas antes del inicio del encuentro.

el servicio llevará a los aficionados al estadio hasta del inicio del encuentro. Después del partido: el último servicio partirá hasta 90 minutos después de que termine el juego.

En el SoFi Stadium se disputarán ocho partidos del Mundial de Fútbol 2026 Associated Press

Estacionamiento para el SoFi Stadium en Los Ángeles: cómo es el servicio anunciado por LA Metro

Junto con el servicio de buses para los aficionados, LA Metro informó sobre el estacionamiento y las tarifas en algunas de sus estaciones:

Pasajes: el costo será el mismo que la tarifa regular de Metro, US$1,75 por viaje sencillo y US$3,50 por viaje de ida y vuelta . Los traslados en general son gratuitos por dos horas con el uso de la tarjeta TAP.

el costo será el mismo que la tarifa regular de Metro, y por . Los traslados en general son gratuitos por dos horas con el uso de la tarjeta TAP. Estacionamiento: ya se pueden realizar solicitudes. Los precios de “reserva anticipada” (early-bird) oscilan entre US$55 y US$95, más una tarifa de servicio. Se recomienda reservar pronto, ya que otras opciones de estacionamiento podrían triplicar estos precios.

En ese sentido, para gestionar la llegada de visitantes locales e internacionales, LA Metro desplegará embajadores de tránsito, voluntarios y personal de seguridad adicional. Además, implementará sistemas de señalización mejorados en distintos idiomas. El servicio será accesible también para personas con discapacidad.

La empresa comunicó también que la financiación principal de US$9,6 millones proviene de una asignación de la Administración Federal de Tránsito (FTA, por sus siglas en inglés). A su vez, indicó que trabaja en conjunto con más de 10 proveedores de tránsito regional y compañías de chárter, lo que incluye Long Beach Transit.

LA Metro dispondrá de un servicio de buses desde varias estaciones que trasladará a los aficionados al SoFi Stadium hasta tres horas antes del inicio del partido

Todos los partidos del Mundial 2026 que se disputarán en Los Ángeles

El SoFi Stadium, sede mundialista más reciente de la región al haber sido inaugurada en 2020, cuenta con una capacidad para 70.000 espectadores. Allí, se jugarán los siguientes duelos del torneo más importante de selecciones:

Viernes 12 de junio de 2026: partido 4, Estados Unidos vs. Paraguay – Grupo D.

partido 4, – Grupo D. Lunes 15 de junio de 2026 : partido 15, Irán vs. Nueva Zelanda – Grupo G.

: partido 15, – Grupo G. Jueves 18 de junio de 2026 : partido 26, Suiza vs. Italia/Irlanda/Gales/Bosnia – Grupo B.

: partido 26, – Grupo B. Domingo 21 de junio de 2026 : partido 39, Bélgica vs. Irán – Grupo G.

: partido 39, – Grupo G. Jueves 25 de junio de 2026: partido 59, Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo vs. Estados Unidos – Grupo D.

partido 59, – Grupo D. Dieciseisavos de final : domingo 28 de junio de 2026 , partido 73, 2º Grupo A vs. 2º Grupo B; y jueves 2 de julio de 2026 (partido 84, 1º Grupo H vs. 2º Grupo J).

: , partido 73, 2º Grupo A vs. 2º Grupo B; y (partido 84, 1º Grupo H vs. 2º Grupo J). Cuartos de final: viernes 10 de julio de 2026, partido 98, Ganador Partido 93 vs. Ganador Partido 94.

El SoFi Stadium en Los Ángeles (Foto: Archivo)

Por su parte, el Levi’s Stadium, ubicado en Santa Clara, hogar de los San Francisco 49ers de la NFL y sede del Super Bowl 50 en 2026, albergará seis enfrentamientos:

Sábado 13 de junio de 2026 : partido 8, Qatar vs. Suiza – Grupo B.

: partido 8, – Grupo B. Jueves 16 de junio de 2026 : partido 20, Austria vs. Jordania – Grupo J.

: partido 20, – Grupo J. Viernes 19 de junio de 2026: partido 31, Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo vs. Paraguay – Grupo D.

partido 31, – Grupo D. Lunes 22 de junio de 2026: partido 44, Jordania vs. Argelia – Grupo J.

partido 44, – Grupo J. Jueves 25 de junio de 2026: partido 60, Paraguay vs. Australia – Grupo D.

partido 60, – Grupo D. Dieciseisavos de final: miércoles 1 de julio de 2026, partido 81, 1º Grupo D vs. 3º Grupo B/E/F/I/J).