Aniversario de independencia: Times Square tendrá una bola con diseño patriótico para celebrar los 250 años de Estados Unidos

Las celebraciones por el próximo 250 aniversario de Estados Unidos iniciarán con la elevación de una segunda bola de Times Square, que será la primera en 120 años en caer en una fecha que no es el paso de Noche Vieja a Año Nuevo. Además, se plantean diferentes iniciativas y festejos a lo largo de 2026.

La segunda bola de Times Square con diseño patriótico

La famosa bola de cristal caerá en la víspera de Año Nuevo en Nueva York como parte del tradicional conteo regresivo que se realiza anualmente. Sin embargo, esta será la primera vez en muchos años que vuelva a subir para nuevamente caer en una fecha distinta a la acostumbrada, según AP News.

Times Square celebrará los 250 años de EE.UU. con una bola patriótica

La bola hecha con cristales se iluminará de los colores rojo, blanco y azul, referencia a la bandera del país norteamericano, y marcará el inicio de las celebraciones del próximo 250 aniversario de EE.UU.

Además, habrá una segunda caída de confeti en Times Square, en la que los asistentes vivirán un adelanto de todas las celebraciones patrióticas que tendrán lugar en los próximos meses, con eventos y programas en todo el territorio nacional.

La bola de cristal de Times Square caerá por primera vez en la víspera del 4 de julio de 2026, una fecha diferente a la tradicional (ARCHIVO-xataka.com)

La conmemoración de los 250 años la firma de la Declaración de Independencia de 1776 “será más de lo que se pueda imaginar, será una celebración memorable e inspiradora para el país y para el mundo”, dijo Rosie Ríos, presidenta de America250.

La segunda caída de la bola será el 3 de julio, durante la víspera del aniversario de la nación estadounidense, la primera vez en 120 años en que se lleva a cabo este evento en una fecha diferente a la víspera de Año Nuevo.

Por qué se celebra el Día de la Independencia en EE.UU.

El Día de la Independencia de Estados Unidos es uno de los feriados federales del año y se suele celebrar con fuegos artificiales, discursos, ceremonias, desfiles, y otros eventos.

El 4 de julio de 2026 se conmemora el 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos (ARCHIVO) Unsplash

La fecha conmemora que el 4 de julio de 1776 los representantes de las 13 colonias que pertenecían a Gran Bretaña firmaron la Declaración de Independencia, de acuerdo con el gobierno estadounidense.

El documento reconoció al país norteamericano como una nación independiente, y el Día de la Independencia fue ratificado el 28 de julio de 1879, cuando el Congreso lo decretó como un feriado federal.

Cuando el 4 de julio cae en sábado, el feriado laboral se recorre al viernes y si cae un domingo se recorre al lunes siguiente.

Cómo se celebrará el 250 aniversario de la Independencia de EE.UU.

En 2026, Estados Unidos celebrará el 250 aniversario de Independencia con una gran fiesta organizada por America250, y otros eventos en diferentes partes del país, de acuerdo con Telemundo.

Una de las principales festividades del 4 de julio tendrá lugar en Washington D. C., que albergará la Gran Feria Estatal Estadounidense con la representación de los 50 estados norteamericanos en el National Mall.

En esta misma ciudad, el Monumento a Washington se iluminará para conmemorar la fecha, esto durante las primeras horas de 2026 y permanecerá así durante algunos días.

El presidente Donald Trump compartió algunos de los eventos que habrá en el marco de la celebración del 250 aniversario de Independencia de EE.UU. (ARCHIVO-Eric Lee/The New York Times) ERIC LEE - NYTNS

El presidente Donald Trump informó que habrá un evento de oración en el National Mall en primavera del próximo año, para reafirmar que el país es “una nación bajo Dios”.

Asimismo, se realizará un combate de la UFC en la Casa Blanca el 14 de junio, Día de la Bandera y cumpleaños de Trump, dicho evento será organizado por el director ejecutivo de la organización, Dana White.

Finalmente, el 4 de julio, Día de la Independencia, el mandatario federal organizará otro “Saludo a América”, como hizo durante su primer mandato, con un desfile aéreo militar, un gran espectáculo de fuegos artificiales, y un discurso presidencial.