Noticias de California hoy, en vivo: Newsom cuestiona a los líderes europeos por no enfrentar a Trump y otros reportes del 20 de enero

El gobernador de California, Gavin Newsom, criticó la respuesta de Europa a las amenazas arancelarias del presidente estadounidense, Donald Trump. El demócrata la calificó de “patética” y “vergonzosa”, e instó a los líderes europeos a unirse y plantar cara.

“Es momento de ponerse serio y dejar de ser cómplice. Es momento de mantenerse erguido y firme, de tener columna vertebral”, señaló a la prensa en Davos. Continuó: “Cuando hablan de actuar colectivamente, esto es diplomacia con Donald Trump. Es un T-Rex: o te alineas con él o te devora, una cosa o la otra. La gente necesita plantarse“.