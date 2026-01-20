LA NACION
Noticias de California hoy, en vivo: Newsom cuestiona a los líderes europeos por no enfrentar a Trump y otros reportes del 20 de enero

Actualizaciones al momento y cobertura en tiempo real en el Estado Dorado; leyes y todo lo que hay que saber

Gavin Newsom, gobernador de California
Gavin Newsom, gobernador de California

Newsom se lanza contra los líderes mundiales por no enfrentar a Trump

El gobernador de California, Gavin Newsom, criticó la respuesta de Europa a las amenazas arancelarias del presidente estadounidense, Donald Trump. El demócrata la calificó de “patética” y “vergonzosa”, e instó a los líderes europeos a unirse y plantar cara.

Es momento de ponerse serio y dejar de ser cómplice. Es momento de mantenerse erguido y firme, de tener columna vertebral”, señaló a la prensa en Davos. Continuó: “Cuando hablan de actuar colectivamente, esto es diplomacia con Donald Trump. Es un T-Rex: o te alineas con él o te devora, una cosa o la otra. La gente necesita plantarse“.

Cómo estará el clima en California este martes 20 de enero de 2026

California tendrá este martes 20 de enero de 2026 un día templado y estable en la mayor parte del estado. En Los Ángeles, se espera cielo parcialmente soleado, sin lluvias y máximas de 70–75 °F (21–24 °C), con viento débil o en calma.

En la costa del centro y norte (San Francisco y la bahía), habrá nubes y claros, con máximas de 59–63 °F (15–17 °C) y mínimas nocturnas de 48–52 °F (9–11 °C), sin precipitaciones relevantes, solo niebla matinal aislada en áreas costeras.

LA NACION
