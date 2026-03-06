Noticias de California hoy, en vivo: Newsom anuncia alianza por becas educativas y actualizaciones del viernes 6 de marzo
Información al momento y cobertura en tiempo real en el Estado Dorado: leyes, clima y otros sucesos que impactan en los residentes
Anuncio de Newsom: California conecta a 40.000 estudiantes con becas de la iniciativa CalKIDS
El gobernador Gavin Newsom anunció una alianza para vincular a 40.000 estudiantes de colegios comunitarios con más de US$20 millones en becas CalKIDS. Los alumnos de escuelas públicas recibirán hasta US$1500 para gastos educativos hasta los 26 años. Los interesados deben reclamar su cuenta en el portal oficial.
Esta iniciativa estatal busca cubrir costos de libros y computadoras portátiles. “A través de CalKIDS, creamos fondos de becas universitarias gratuitas para millones de niños en el estado”, dijo Newsom en un comunicado oficial.
“Donald Trump está en retirada”: Gavin Newsom habló sobre el impacto del despido de Kristi Noem
Durante la presentación de su libro en el Historic Theater de Portsmouth, Gavin Newsom aseguró que el presidente cede ante la presión luego de la destitución de Kristi Noem como Secretaria de Seguridad.
“Donald Trump está en retirada. El día de hoy es un ejemplo perfecto de ello con el primer despido de un miembro del gabinete de alto perfil”, dijo. El demócrata expuso los fracasos presidenciales en lugares como Minnesota, donde ciudadanos estadounidenses perdieron la vida en manos de agentes federales de inmigración.
Pronóstico oficial: el NWS advierte por los vientos de Santa Ana
Se espera que las condiciones climáticas en California estén marcadas por el inicio de un evento de vientos de Santa Ana de moderado a fuerte, acompañado de un calentamiento progresivo en gran parte del estado. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), las montañas en el suroeste registrarán ráfagas severas de 35 a 55 millas por hora (56 a 88 kilómetros por hora).
Además, las principales regiones tendrán:
- Los Ángeles: máxima de 75°F (23,8°C) con vientos de cinco a diez millas por hora (ocho a 16 kilómetros por hora).
- San Diego: alcanzará los 74°F (23°C). Los vientos serán ligeros y variables por la mañana.
- San Francisco: llegará a 73°F (22,7°C) con ráfagas de 33 millas por hora (53 kilómetros por hora)
- Sacramento: reportará 70°F (21°C) con ráfagas de 31 millas por hora (49 kilómetros por hora).
