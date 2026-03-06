Noticias de California hoy, en vivo: Newsom anuncia alianza por becas educativas y actualizaciones del viernes 6 de marzo

El gobernador Gavin Newsom anunció una alianza para vincular a 40.000 estudiantes de colegios comunitarios con más de US$20 millones en becas CalKIDS. Los alumnos de escuelas públicas recibirán hasta US$1500 para gastos educativos hasta los 26 años. Los interesados deben reclamar su cuenta en el portal oficial.

Esta iniciativa estatal busca cubrir costos de libros y computadoras portátiles. “A través de CalKIDS, creamos fondos de becas universitarias gratuitas para millones de niños en el estado”, dijo Newsom en un comunicado oficial.