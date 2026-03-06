LA NACION
Noticias de California hoy, en vivo: Newsom anuncia alianza por becas educativas y actualizaciones del viernes 6 de marzo

Información al momento y cobertura en tiempo real en el Estado Dorado: leyes, clima y otros sucesos que impactan en los residentes

Gavin Newsom anunció una alianza de California para vincular a 40.000 estudiantes con becas educactivas
Anuncio de Newsom: California conecta a 40.000 estudiantes con becas de la iniciativa CalKIDS

El gobernador Gavin Newsom anunció una alianza para vincular a 40.000 estudiantes de colegios comunitarios con más de US$20 millones en becas CalKIDS. Los alumnos de escuelas públicas recibirán hasta US$1500 para gastos educativos hasta los 26 años. Los interesados deben reclamar su cuenta en el portal oficial.

Esta iniciativa estatal busca cubrir costos de libros y computadoras portátiles. “A través de CalKIDS, creamos fondos de becas universitarias gratuitas para millones de niños en el estado”, dijo Newsom en un comunicado oficial.

California conecta a estudiantes de colegios comunitarios con más de US$20 millones en becas
“Donald Trump está en retirada”: Gavin Newsom habló sobre el impacto del despido de Kristi Noem

Durante la presentación de su libro en el Historic Theater de Portsmouth, Gavin Newsom aseguró que el presidente cede ante la presión luego de la destitución de Kristi Noem como Secretaria de Seguridad.

Donald Trump está en retirada. El día de hoy es un ejemplo perfecto de ello con el primer despido de un miembro del gabinete de alto perfil”, dijo. El demócrata expuso los fracasos presidenciales en lugares como Minnesota, donde ciudadanos estadounidenses perdieron la vida en manos de agentes federales de inmigración.

Newsom asegura que Trump se encuentra en retirada
Pronóstico oficial: el NWS advierte por los vientos de Santa Ana

Se espera que las condiciones climáticas en California estén marcadas por el inicio de un evento de vientos de Santa Ana de moderado a fuerte, acompañado de un calentamiento progresivo en gran parte del estado. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), las montañas en el suroeste registrarán ráfagas severas de 35 a 55 millas por hora (56 a 88 kilómetros por hora).

Además, las principales regiones tendrán:

  • Los Ángeles: máxima de 75°F (23,8°C) con vientos de cinco a diez millas por hora (ocho a 16 kilómetros por hora).
  • San Diego: alcanzará los 74°F (23°C). Los vientos serán ligeros y variables por la mañana.
  • San Francisco: llegará a 73°F (22,7°C) con ráfagas de 33 millas por hora (53 kilómetros por hora)
  • Sacramento: reportará 70°F (21°C) con ráfagas de 31 millas por hora (49 kilómetros por hora).
Se esperan vientos racheados del norte al este hasta el viernes por la noche, con vientos más fuertes a lo largo de la Interestatal 5 de hasta 30-35 mph y sobre las montañas al sur de la Interestatal 80
Se esperan vientos racheados del norte al este hasta el viernes por la noche, con vientos más fuertes a lo largo de la Interestatal 5 de hasta 30-35 mph y sobre las montañas al sur de la Interestatal 80

Noticias en vivo de California

