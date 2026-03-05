Golpe al ICE: Trump echó a Kristi Noem del DHS y crece la incertidumbre sobre su plan de deportación masiva
El presidente de EE.UU. anunció este jueves que reemplaza a la jefa del poderoso Departamento de Seguridad Nacional por Markwayne Mullin, senador de Oklahoma, desde el 31 de marzo
Donald Trump echó a Kristi Noem del DHS
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió este jueves 5 de marzo al anunciar que reemplazaría a Kristi Noem, jefa del poderoso Departamento de Seguridad Nacional (DHS). En una publicación en Truth Social, el mandatario anunció que el senador de Oklahoma, Markwayne Mullen, la reemplazaría desde el 31 de marzo.
La postura de Markwayne Mullin sobre la seguridad fronteriza en EE.UU.
En su sitio web, el senador por Oklahoma Markwayne Mullin expresa su postura sobre la seguridad froneriza en Estados Unidos.
Mullin consideró que “el primer paso para combatir la inmigración ilegal es asegurar nuestras fronteras". En esta línea, el senador contó que visitó la frontera sur y pudo ver en persona los desafíos que enfrentan los agentes de Patrulla Fronteriza. “Debemos garantizar el cumplimiento de nuestras leyes migratorias, restablecer la política de Permanecer en México, terminar la construcción del muro y poner fin a los incentivos liberales que están alimentando la peor crisis fronteriza en la historia de Estados Unidos", declaró el senador, que desde el 31 de marzo reemplazaría de Kristi Noem en el DHS.
Volantazo de Trump: la salida de Kristi Noem del DHS
La salida de Noem no fue sorpresiva para el ala republicana del Capitolio. Después de los operativos del ICE en Minneapolis, que tuvieron como consecuencia la muerte de dos estadounidenses, la secretaria fue a responder preguntas ante los legisladores este martes y quedó expuesta. Allí, afirmó que Trump estaba al tanto de una millonaria y opaca campaña publicitaria del DHS que la tenía a ella como protagonista. El propio Trump desmintió a su funcionaria: “Nunca supe nada al respecto”, sentenció.
Quién es Markwayne Mullin, el exluchador de MMA nominado por Trump para el DHS
Donald Trump anunció la destitución de Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Para dicho rol, nominó a Markwayne Mullin, actual senador por Oklahoma.
Mullin nació en Tulsa el 26 de julio de 1977. Asistió a la escuela secundaria Stilwell y luego se matriculó en el Missouri Valley College con una beca de lucha libre hasta los 20 años, según consignó su biografía oficial.
Seguí leyendo
Texas. Cómo salieron las primarias: Hinojosa enfrentará a Abbott y todos los resultados de las elecciones
En California. Tiene 10 años, se apellida igual que un personaje de The Big Bang Theory y ya estudia en la universidad
Volvió a perder el ICE. La medida similar a la de Newsom en California que favorece a migrantes en Colorado
- 1
Controversia en Arizona: la decisión de una alcaldesa de origen latino de retirar cámaras de seguridad por temor al ICE
- 2
Trump mide el apoyo político a su guerra en Irán en el Congreso en un clima de profundas divisiones
- 3
Abbott vs. Hinojosa: la diferencia de votos que podría definir el panorama de las elecciones de Texas en noviembre 2026
- 4
Buenas noticias en California: Gavin Newsom anuncia un plan de alivio hipotecario de hasta US$100.000 en Los Ángeles