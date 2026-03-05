Golpe al ICE: Trump echó a Kristi Noem del DHS y crece la incertidumbre sobre su plan de deportación masiva

En su sitio web, el senador por Oklahoma Markwayne Mullin expresa su postura sobre la seguridad froneriza en Estados Unidos.

Mullin consideró que “el primer paso para combatir la inmigración ilegal es asegurar nuestras fronteras". En esta línea, el senador contó que visitó la frontera sur y pudo ver en persona los desafíos que enfrentan los agentes de Patrulla Fronteriza. “Debemos garantizar el cumplimiento de nuestras leyes migratorias, restablecer la política de Permanecer en México, terminar la construcción del muro y poner fin a los incentivos liberales que están alimentando la peor crisis fronteriza en la historia de Estados Unidos", declaró el senador, que desde el 31 de marzo reemplazaría de Kristi Noem en el DHS.