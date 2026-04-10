¿Pueden suspender Coachella 2026? La advertencia de las autoridades en el primer día del evento musical
La organización lanzó una advertencia al comienzo del festival en California, ya que el polvo y los vientos intensos hicieron que los niveles de contaminación alcanzaran rangos peligrosos
- 4 minutos de lectura'
A pesar de las expectativas y los deseos, Coachella 2026 comenzó con una crisis ambiental que alarmó a los miles de participantes en Indio, California. El Distrito de Gestión de Calidad del Aire de la Costa Sur (AQMD, por sus siglas en inglés) emitió el viernes 10 de abril un aviso urgente para el Valle de Coachella. El motivo es que la contaminación por partículas de polvo aumentó de manera drástica debido a fuertes ráfagas de viento en la región desértica.
Alerta del AQMD por calidad del aire en Coachella 2026 en Indio
Aunque los organizadores siguen con la programación regular hasta ahora, las autoridades pidieron a los asistentes disminuir los viajes, no manejar por rutas de tierra y acortar el tiempo al aire libre.
La alerta por la calidad del aire (AQI) se activó debido al aumento de las partículas conocidas como PM10, fragmentos diminutos de polvo que pueden alojarse en los pulmones.
Según el AQMD, estas condiciones pueden provocar ataques de asma, agravar enfermedades cardíacas o pulmonares y aumentar el riesgo de infecciones respiratorias.
Niveles de AQI y riesgos por polvo en el Valle de Coachella según el NWS
Según datos del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), la situación fluctuará durante el primer fin de semana:
- Viernes 10 de abril: se espera que la calidad del aire alcance niveles “insalubres para grupos sensibles” (alerta naranja) e incluso niveles “insalubres” (alerta roja) durante la noche, cuando los vientos alcancen su punto máximo.
- Sábado 11 de abril: se espera una mejora temporal durante la tarde, pero los pronósticos indican que el polvo volverá a elevarse hacia la noche del 11 de abril, por lo que se debe tomar recaudo.
Ante este panorama complicado, se recomendó a los asistentes utilizar mascarillas en áreas abiertas y buscar refugio en zonas cerradas con aire acondicionado si presentan síntomas de malestar u otros problemas de salud relacionados.
Por otro lado, el AQMD hizo hincapié en su página web sobre cómo percatarse de la calidad del aire: “Muchos factores influyen en la apariencia de las columnas de polvo en las imágenes de las cámaras, por lo que no deben utilizarse para cuantificar las concentraciones de PM10 ni los niveles del índice de calidad del aire”.
Fechas, artistas y programación del festival Coachella 2026 en California
El Empire Polo Club continúa con sus siete escenarios, a pesar de las condiciones climáticas. Según CNN, el festival tiene lugar durante dos fines de semana, del 10 al 12 y del 17 al 19 de abril.
Este año, el cartel se caracteriza por una fuerte presencia internacional y la vuelta de figuras icónicas del ambiente artístico:
- Viernes 10: Sabrina Carpenter encabeza el día, acompañada por Anyma y The XX.
- Sábado 11: La figura central es Justin Bieber, acompañado por The Strokes y Jack White.
- Domingo 12: Karol G cierra el primer fin de semana, tras otros artistas como Bigbang y Young Thug.
Con el propósito de que aquellos que no quieran estar expuestos al polvo del desierto puedan disfrutar, la organización dispuso de una transmisión masiva a través de YouTube. La emisión ofrece en vivo presentaciones desde los siete escenarios. Los escenarios protagonistas (Outdoor Theatre, Sahara y Coachella Stage) se transmiten en resolución 4K por primera vez.
Qué dicen las autoridades sobre una posible cancelación del festival en Indio
A pesar de que no es frecuente una suspensión completa, las autoridades monitorean la velocidad del viento cada minuto.
En versiones anteriores, debido a tormentas de arena fuertes, la seguridad y la visibilidad obligaron a posponer horarios o a cerrar temporalmente algunos escenarios.
La recomendación oficial es centrarse en la prevención individual, especialmente para los niños, las mujeres embarazadas y los adultos mayores presentes, de acuerdo con el organismo citado.
Otras noticias de Agenda EEUU
En vivo. Noticias de Florida hoy: Donalds apunta contra un migrante por la muerte de una mujer y promete “tolerancia cero”
Anuncio de Newsom. En California, 55.000 personas accederán a capacitación en trabajos de la construcción
Fury vs. Makhmudov. Hora de EE.UU., transmisión y cómo ver en vivo la pelea
- 1
Propofest: “Tati” y “Fini” ingresaron primero en el departamento y un testigo dijo haber visto a una de ellas manipular el celular de Zalazar
- 2
El inesperado tiro de Xander Schauffele en Augusta que terminó dentro de la bolsa de una espectadora
- 3
Así mueren las democracias. Los 9 pasos que convirtieron a Hungría en el país más autoritario y corrupto de la UE
- 4
Gianpiero Lambiase, el ingeniero de carrera de Max Verstappen, abandonará Red Bull para irse a McLaren