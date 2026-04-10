¿Pueden suspender Coachella 2026? La advertencia de las autoridades en el primer día del evento musical

A pesar de las expectativas y los deseos, Coachella 2026 comenzó con una crisis ambiental que alarmó a los miles de participantes en Indio, California. El Distrito de Gestión de Calidad del Aire de la Costa Sur (AQMD, por sus siglas en inglés) emitió el viernes 10 de abril un aviso urgente para el Valle de Coachella. El motivo es que la contaminación por partículas de polvo aumentó de manera drástica debido a fuertes ráfagas de viento en la región desértica.

Alerta del AQMD por calidad del aire en Coachella 2026 en Indio

Aunque los organizadores siguen con la programación regular hasta ahora, las autoridades pidieron a los asistentes disminuir los viajes, no manejar por rutas de tierra y acortar el tiempo al aire libre.

El alerta por polvos en Coachella 2026 se mantiene del 9 al 11 de abril AQMD

La alerta por la calidad del aire (AQI) se activó debido al aumento de las partículas conocidas como PM10, fragmentos diminutos de polvo que pueden alojarse en los pulmones.

Según el AQMD, estas condiciones pueden provocar ataques de asma, agravar enfermedades cardíacas o pulmonares y aumentar el riesgo de infecciones respiratorias.

Niveles de AQI y riesgos por polvo en el Valle de Coachella según el NWS

Según datos del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), la situación fluctuará durante el primer fin de semana:

Viernes 10 de abril: se espera que la calidad del aire alcance niveles “insalubres para grupos sensibles” (alerta naranja) e incluso niveles “insalubres” (alerta roja) durante la noche, cuando los vientos alcancen su punto máximo.

se espera que la calidad del aire alcance niveles “insalubres para grupos sensibles” (alerta naranja) e incluso niveles “insalubres” (alerta roja) durante la noche, cuando los vientos alcancen su punto máximo. Sábado 11 de abril: se espera una mejora temporal durante la tarde, pero los pronósticos indican que el polvo volverá a elevarse hacia la noche del 11 de abril, por lo que se debe tomar recaudo.

Ante este panorama complicado, se recomendó a los asistentes utilizar mascarillas en áreas abiertas y buscar refugio en zonas cerradas con aire acondicionado si presentan síntomas de malestar u otros problemas de salud relacionados.

Por otro lado, el AQMD hizo hincapié en su página web sobre cómo percatarse de la calidad del aire: “Muchos factores influyen en la apariencia de las columnas de polvo en las imágenes de las cámaras, por lo que no deben utilizarse para cuantificar las concentraciones de PM10 ni los niveles del índice de calidad del aire”.

El AQMD vigila en tiempo real los sectores marcados en el mapa AQMD

Fechas, artistas y programación del festival Coachella 2026 en California

El Empire Polo Club continúa con sus siete escenarios, a pesar de las condiciones climáticas. Según CNN, el festival tiene lugar durante dos fines de semana, del 10 al 12 y del 17 al 19 de abril.

Este año, el cartel se caracteriza por una fuerte presencia internacional y la vuelta de figuras icónicas del ambiente artístico:

Viernes 10: Sabrina Carpenter encabeza el día, acompañada por Anyma y The XX .

encabeza el día, acompañada por y . Sábado 11: La figura central es Justin Bieber , acompañado por The Strokes y Jack White .

La figura central es , acompañado por y . Domingo 12: Karol G cierra el primer fin de semana, tras otros artistas como Bigbang y Young Thug.

Con el propósito de que aquellos que no quieran estar expuestos al polvo del desierto puedan disfrutar, la organización dispuso de una transmisión masiva a través de YouTube. La emisión ofrece en vivo presentaciones desde los siete escenarios. Los escenarios protagonistas (Outdoor Theatre, Sahara y Coachella Stage) se transmiten en resolución 4K por primera vez.

Cartel del Festival Coachella 2026, donde participará Justin Bieber (@coachella)

Qué dicen las autoridades sobre una posible cancelación del festival en Indio

A pesar de que no es frecuente una suspensión completa, las autoridades monitorean la velocidad del viento cada minuto.

En versiones anteriores, debido a tormentas de arena fuertes, la seguridad y la visibilidad obligaron a posponer horarios o a cerrar temporalmente algunos escenarios.

La recomendación oficial es centrarse en la prevención individual, especialmente para los niños, las mujeres embarazadas y los adultos mayores presentes, de acuerdo con el organismo citado.