Short n’ Sweet: así es la nueva casa de Sabrina Carpenter en Nueva York que compró por US$10 millones

La estrella pop Sabrina Carpenter, además de ganar popularidad en el mundo artístico, busca incrementar su patrimonio, y para ello decidió invertir en el mundo inmobiliario. La cantante compró recientemente un dúplex en 108 Leonard Street, en Tribeca, Nueva York, por casi US$10 millones.

Cómo es el nuevo hogar de Sabrina Carpenter en Nueva York

La nueva propiedad de Sabrina Carpenter posee 2900 pies cuadrados (269 metros cuadrados), está conectada por un ascensor privado, y cuenta con cuatro terrazas privadas, tres dormitorios y tres baños completos, informó The Real Deal.

La propiedad cuenta con varias áreas diseñadas para el entretenimiento (Captura/Estudios Evan Joseph)

La gran sala está enmarcada por amplios ventanales de suelo a techo, que dan a la terraza más grande, y tiene una chimenea. Junto a la sala de estar se ubica el comedor, con puertas corredizas de vidrio que llevan al exterior y espacio suficiente para una mesa de gran tamaño.

Además, en la primera planta hay dos dormitorios secundarios con baño en suite y terraza privada. El nivel superior incluye dos vestidores y la suite principal, que dispone de sala de estar, otra terraza privada y un baño de cinco piezas, informó Realtor.

El dormitorio principal también tiene su propia chimenea y espacio para una cama king size. Por otro lado, el baño principal ofrece una bañera profunda, tocadores dobles y una ducha de vidrio con protector de mármol.

En total la propiedad cuenta con tres dormitorios completos (Captura/Estudios Evan Joseph)

La terraza privada cuenta con un sofá envolvente, una mesa de café y vistas panorámicas del horizonte de Manhattan. Las otras terrazas están equipadas con una pequeña mesa de café y sillas.

En cuanto a la cocina, es un espacio abierto de estilo chef, con una gran isla de mármol, un protector de mármol a juego y gabinetes blancos.

El lugar incluye una unidad de almacenamiento y estacionamiento privados. El edificio dispone de gimnasio, salón para residentes y encargado en el vestíbulo. También cuenta con piscina, jacuzzi, un teatro y una bodega, destacó New York Post.

Cassandra Grey, la propietaria del nuevo inmueble de Sabrina Carpenter

El dúplex de Tribeca fue puesto a la venta por la magnate de la belleza Cassandra Grey, quien lo adquirió por US$10,8 millones en 2022. La vivienda salió al mercado en diciembre por US$11,5 millones, aunque dos meses después el precio se redujo a US$10,5 millones, señaló Realtor.

El nuevo hogar de Carpenter cuenta con terrazas que proporcionan vistas hermosas a la ciudad (Captura/Estudios Evan Joseph)

La cantante que iniciará su gira en octubre con su álbum recién lanzado Man’s Best Friend, adquirió un dúplex en el 108 de Leonard Street por casi US$10 millones, según un documento de préstamo presentado ante la ciudad. La hipoteca de la unidad asciende a US$6,5 millones de acuerdo con The Real Deal.

Las celebridades con las que compartirá el edificio

Entre los propietarios pasados se encuentran Clive Davis y la productora Zoe Jackson, hija de Samuel L. Jackson. Además, Keith Urban y Nicole Kidman compraron un departamento en el edificio por US$3,5 millones en 2020.

Por su parte, Alexandra Clancy adquirió uno de los penthouses por US$21,4 millones a principios de este año, según el New York Post.

La cocina posee una gran isla de mármol (Captura/Estudios Evan Joseph)

La compra de Sabrina Carpenter se concreta unas semanas antes del inicio de su gira Short n’ Sweet en la Gran Manzana, donde ofrecerá un par de conciertos en el Madison Square Garden a partir del 26 de octubre.

Aunque no está confirmado si se mudará al lugar antes de la gira, la adquisición representa una excelente inversión en el mercado inmobiliario.

Cuándo serán los conciertos de Sabrina Carpenter en Nueva York

La estrella pop brindará varios shows en el Madison Square Garden como parte de su Short n’ Sweet Tour.

Las fechas confirmadas son:

Domingo 26 de octubre

Miércoles 29 de octubre

Viernes 31 de octubre

Sábado 1° de noviembre

Las entradas para los conciertos en Nueva York se pueden adquirir desde US$350 en StubHub.