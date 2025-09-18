En California: uno por uno, quiénes son los artistas latinos que brillarán en el Festival Coachella 2026

La próxima edición del Festival Coachella, uno de los más influyentes del mundo, se llevará a cabo en el Empire Polo Club de Indio, California, del 10 al 19 de abril de 2026. El cronograma sorprendió tanto a la industria musical como al público, con grandes nombres, donde aparecen artistas latinos, de Estados Unidos, Europa y Asia.

Los artistas latinos que brillarán en el Festival Coachella 2026

El cronograma de Coachella 2026 reveló que el evento contará con la participación especial de Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G como headliners, informó AP News.

Karol G hará historia como la primera colombiana en liderar Coachella. La cantante ya había estado en la edición 2022, pero el próximo año regresará como figura central. Su reciente álbum Tropicoqueta, lanzado en junio, será parte de su set, destacó Diario Las Américas.

Karol G se presentará en Coachella tras haber ganado su primer Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Música Urbana (Instagram/@karolg)

La cantante colombiana celebró su inclusión en el festival a través de sus redes sociales. “Coachella 2026, la Bichota es headliner; nos vemos en el desierto”, expresó en su cuenta de Instagram.

Algunos otros de los artistas latinos que aparecen en el cartel de Coachella son:

Mochakk , DJ y productor brasileño

, DJ y productor brasileño Los Retros , de Mauricio Hernández, un músico México americano

, de Mauricio Hernández, un músico México americano Luísa Sonza , cantante brasileña

, cantante brasileña Los Hermanos Flores , grupo de El Salvador

, grupo de El Salvador Gordo , un DJ y productor originario de Guatemala

, un DJ y productor originario de Guatemala Cachirula & Loojan , dueto de música urbana nacido en la Ciudad de México

, dueto de música urbana nacido en la Ciudad de México Jessica Brankka, una DJ y productora originaria de Brasil

Los Hermanos Flores estarán en el evento más esperado de 2026 (Instagram/@loshermanosflores)

Los Hermanos Flores celebraron su participación en este festival internacional que reúne a amantes de la música en Indio, California, a través de su cuenta de Instagram.

“Este 15 de septiembre, Los Hermanos Flores Orquesta Internacional no solo celebramos 204 años de independencia, también una gran noticia: la invitación a uno de los festivales más grandes del mundo, compartiremos escenario con artistas de talla mundial como Justin Bieber, Karol G y muchos más”, dijeron a sus fans.

Sabrina Carpenter y Justin Bieber también serán headliners

Sabrina Carpenter encabezará el festival por primera vez, tras haberse presentado como invitada de Doja Cat en 2022 y como solista en 2024, según Coachella.

A su vez, Justin Bieber, que participó como invitado en 2014, 2019 y 2022, también debutará como artista principal el próximo año.

Justin Bieber se subirá al escenario de Coachella tras más de tres años de ausencia en conciertos masivos (Instagram/@lilbieber)

Así es el cronograma completo de Coachella, por fines de semana

Durante los dos fines de semana, habrá artistas de talla mundial y atractivos musicales y visuales, en una edición que estará cubierta por el pop.

La lista completa de artistas de acuerdo con el festival es: