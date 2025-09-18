En California: uno por uno, quiénes son los artistas latinos que brillarán en el Festival Coachella 2026
La próxima edición del multitudinario evento contará con presentaciones de la colombiana Karol G, así como de artistas de México, Brasil y El Salvador
- 4 minutos de lectura'
La próxima edición del Festival Coachella, uno de los más influyentes del mundo, se llevará a cabo en el Empire Polo Club de Indio, California, del 10 al 19 de abril de 2026. El cronograma sorprendió tanto a la industria musical como al público, con grandes nombres, donde aparecen artistas latinos, de Estados Unidos, Europa y Asia.
Los artistas latinos que brillarán en el Festival Coachella 2026
El cronograma de Coachella 2026 reveló que el evento contará con la participación especial de Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G como headliners, informó AP News.
Karol G hará historia como la primera colombiana en liderar Coachella. La cantante ya había estado en la edición 2022, pero el próximo año regresará como figura central. Su reciente álbum Tropicoqueta, lanzado en junio, será parte de su set, destacó Diario Las Américas.
La cantante colombiana celebró su inclusión en el festival a través de sus redes sociales. “Coachella 2026, la Bichota es headliner; nos vemos en el desierto”, expresó en su cuenta de Instagram.
Algunos otros de los artistas latinos que aparecen en el cartel de Coachella son:
- Mochakk, DJ y productor brasileño
- Los Retros, de Mauricio Hernández, un músico México americano
- Luísa Sonza, cantante brasileña
- Los Hermanos Flores, grupo de El Salvador
- Gordo, un DJ y productor originario de Guatemala
- Cachirula & Loojan, dueto de música urbana nacido en la Ciudad de México
- Jessica Brankka, una DJ y productora originaria de Brasil
Los Hermanos Flores celebraron su participación en este festival internacional que reúne a amantes de la música en Indio, California, a través de su cuenta de Instagram.
“Este 15 de septiembre, Los Hermanos Flores Orquesta Internacional no solo celebramos 204 años de independencia, también una gran noticia: la invitación a uno de los festivales más grandes del mundo, compartiremos escenario con artistas de talla mundial como Justin Bieber, Karol G y muchos más”, dijeron a sus fans.
Sabrina Carpenter y Justin Bieber también serán headliners
Sabrina Carpenter encabezará el festival por primera vez, tras haberse presentado como invitada de Doja Cat en 2022 y como solista en 2024, según Coachella.
A su vez, Justin Bieber, que participó como invitado en 2014, 2019 y 2022, también debutará como artista principal el próximo año.
Así es el cronograma completo de Coachella, por fines de semana
Durante los dos fines de semana, habrá artistas de talla mundial y atractivos musicales y visuales, en una edición que estará cubierta por el pop.
La lista completa de artistas de acuerdo con el festival es:
- Viernes 10 y 17 de abril (junto a Sabrina Carpenter): The XX, Nine Inch Noize, Disclosure, Turnstile, Ethel Cain, Dijon, Teddy Swims, Katseye, Devo, Sexyy Red, Central Cee, Foster the People, Levity, Blood Orange, Moby, Marlon Hoffstadt, Lykke Li, Gordo, Creepy Nuts, Joyce Manor, Bini, Kettama, Groove Armada, Joost, Hugel, Cmat, Slayyter, Prospa, Hot Mulligan, Hamdi, Fleshwater, Max Styler, Wednesday, Dabeull, The Two Lips, Ninajirachi, Max Dean, Luke Dean, Cachirula & Loojan, Jessica Brankka, Chloé Caillet x Rossi, Arodes, NewDad, Carolina Durante, Flowerovlove, Febuary, Bob Baker Marionettes, Youna, Sahar Z.
- Sábado 11 y 18 de abril (junto a Justin Bieber): The Strokes, Givēon, Addison Rae, Labrinth, Sombr, David Byrne, Interpol, Alex G, Swae Lee, Solomun, Taemin, PinkPantheress, Royel Otis, Rezz, Fujii Kaze, Adriatique, Davido, Boys Noize, Geese, Rusowsky, Y0u$suke Yuk1MatSU, Green Velvet x Ayybo, Luísa Sonza, Zulan, Los Hermanos Flores, Bedouin, Ceremony, 54 Ultra, Noga Erez, Ben Sterling, Blondshell, Lambrini Girls, Ecca Vandal, Mind Enterprises, Freak Slug, Sosa, Mahmut Orhan, Riordan, Die Spitz, Whatmore, Genesi y Yamagucci.
- Domingo 12 y 19 de abril (junto a Karol G): Young Thug, Kaskade, Bigbang, Laufey, Major Lazer, Iggy Pop, FKA Twigs, Wet Leg, Clipse, Subtronics, Little Simz, Mochakk, Duke Dumont, Worship, Armin van Buuren, Adam Beyer, Holly Humberstone, Gigi Perez, The Rapture, Suicidal Tendencies, Bunt, French Police, Black Flag, Oklou, Röyksopp, The Chats, Drain, Model/Actriz, Cobrah, Los Retros, WhoMadeWho, Jane Remover, R0Z, Glitterer, Carlita x Josh Baker, Mestiza & friends, Azzecca, Le Yora, Samia y Tomora.
Otras noticias de Agenda EEUU
"Parecía un meteorito". Tiene 70 años y convulsionó mientras manejaba un Honda en Nueva York: su auto voló y atravesó la autopista
“Estás a tiempo”. Requisitos, fecha límite y cómo hacer para que la NASA lleve tu nombre a la Luna
Por US$7.5 millones. Cómo es la legendaria mansión de Robert Redford en Illinois que se puso a la venta un día antes de su muerte
- 1
Cecilia Moreau advirtió la ausencia de Martín Menem, corrió al micrófono y abrió la sesión en Diputados
- 2
Fue una estrella de los 90, trabajó en una película furor con Richard Gere y hoy está irreconocible
- 3
Venezuela inicia ejercicios militares en una isla del Caribe en respuesta a EE.UU.
- 4
“Mis ojos ya no están”: las decenas de personas que quedaron ciegas en Líbano hace un año por el ataque israelí con beep