Qué hacer si el ICE aparece en tu casa: los documentos que todo migrante en California debe tener a mano hoy en 2026

El 2026 comenzó con redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a lo largo del territorio estadounidense, y California no es la excepción. Ante un operativo migratorio en un hogar, los extranjeros deben tener a mano ciertos documentos, según su situación, para evitar mayores problemas. Además, las organizaciones recomiendan tomar ciertas medidas y seguir un protocolo.

Qué hacer si el ICE aparece en tu casa en California en 2026

Cuando un agente federal se presenta en la casa de un migrante en California, es recomendable mantener un comportamiento tranquilo y la puerta cerrada para evitar aumentar las tensiones, según la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) del norte del estado.

Las organizaciones recomiendan a los migrantes mantener la calma y la puerta cerrada si agentes del ICE se presentan en su casa Flickr/ICE - Flickr/ICE

La división de la organización de defensa de los derechos de extranjeros en el Estado Dorado recomienda:

Evitar abrir la puerta: el ICE no puede entrar a la casa a menos que tenga una orden de registro firmada o que el migrante los deje entrar. Si hay agentes en la puerta, puede pedir que pasen la orden por debajo antes de abrirla. Deben tener una orden de registro judicial válida que indique que tienen derecho a entrar o registrar esa dirección o las áreas especificadas.

el ICE no puede entrar a la casa a menos que tenga una orden de registro firmada o que el migrante los deje entrar. Si hay agentes en la puerta, puede pedir que pasen la orden por debajo antes de abrirla. Deben tener una orden de registro judicial válida que indique que tienen derecho a entrar o registrar esa dirección o las áreas especificadas. Revisar la orden : observar la parte superior y la línea de firma para ver si fue emitida por un tribunal y firmada por un juez. Una orden emitida por el DHS o el ICE y firmada por un empleado no autoriza su entrada.

: observar la parte superior y la línea de firma para ver si fue emitida por un tribunal y firmada por un juez. Una orden emitida por el DHS o el ICE y firmada por un empleado no autoriza su entrada. Evitar resistirse si los agentes entran a la fuerza: expresar “no doy mi consentimiento para su entrada”, pero sin resistirse físicamente.

expresar “no doy mi consentimiento para su entrada”, pero sin resistirse físicamente. Expresar el deseo de hablar con un abogado: el ICE puede usar cualquier palabra que diga el extranjero en su contra en su caso de inmigración. Las organizaciones recomiendan reclamar el derecho de permanecer en silencio y decir: “Quiero hablar con un abogado y opto por guardar silencio”.

el ICE puede usar cualquier palabra que diga el extranjero en su contra en su caso de inmigración. Las organizaciones recomiendan reclamar el derecho de permanecer en silencio y decir: “Quiero hablar con un abogado y opto por guardar silencio”. No firmar nada: los funcionarios podrían pedirle que firme formularios y acepte su deportación sin antes ver a un juez.

los funcionarios podrían pedirle que firme formularios y acepte su deportación sin antes ver a un juez. Buscar un abogado: si la persona es detenida, el consejo es consultar por un abogado de confianza y explorar todas las opciones para luchar contra la deportación.

si la persona es detenida, el consejo es consultar por un abogado de confianza y explorar todas las opciones para luchar contra la deportación. Documentar todo: si es posible, tomar fotos y videos y anotar lo sucedido. Registrar los números de placa y escribir si los agentes interfieren con su derecho a tomar fotos o videos.

Los documentos que todo migrante debe tener a mano en una redada del ICE en California en 2026

Es importante que los inmigrantes lleven consigo ciertos documentos para evitar problemas con las autoridades federales en California. El National Immigrant Justice Center (NIJC) indica que, según su estatus legal, pueden presentar al ICE:

Green Card (tarjeta de residente permanente).

Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés).

(EAD, por sus siglas en inglés). Visa válida o prueba de admisión legal.

Documentación oficial del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) o asilo (si aplica).

Los migrantes deben tener a mano documentos como la green card o algunos que demuestren que actualmente atraviesa un proceso migratorio, si aplica, durante una redada del ICE en su casa ICE

Por otra parte, si una persona tiene documentos que demuestren que actualmente atraviesa un proceso migratorio, como un permiso de trabajo, una solicitud de asilo o una visa en trámite, es recomendable mostrarlos y portarlos siempre.

La ACLU también indica qué es aconsejable que la familia del extranjero conozca:

El número A para que puedan encontrarlo si los arrestan.

para que puedan encontrarlo si los arrestan. El número de teléfono de un recurso confiable para obtener asesoramiento legal sobre inmigración.

de un recurso confiable para obtener asesoramiento legal sobre inmigración. Qué amigos y familiares pueden ayudar con las obligaciones familiares.

Las organizaciones recomiendan a los migrantes que sus familias recuerden su número de inmigración (número "A") por si es detenido durante una redada del ICE MICHAEL M. SANTIAGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Los derechos de los migrantes si el ICE los detiene

La Constitución de Estados Unidos garantiza ciertos derechos a todas las personas que estén en el país norteamericano, independientemente de su estatus legal.

En caso de que un extranjero sea arrestado por un oficial de inmigración, la ACLU de California menciona que los migrantes pueden: