Iban a ser detenidos por el ICE, pero un solo documento frenó todo: la “jugada maestra” de una pareja cubana

Un video viral muestra cómo una pareja cubana evitó ser detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) al presentar un documento que cambió el curso del procedimiento. Según las publicaciones difundidas en redes, el episodio ocurrió en Minnesota.

El interrogatorio del ICE por una supuesta cita judicial

El cubano comenzó a grabar el video, que luego fue difundido en redes sociales, cuando vio que dos oficiales del ICE se acercaron al vehículo.

Desde el exterior, solicitaron que bajara la ventanilla y les pidieron los documentos de identificación.

En ese intercambio inicial, uno de los agentes preguntó si la mujer también tenía ID, y confirmó el nombre del conductor al decirle: “Adriano, ¿verdad?”.

Una agente que hablaba español interrogó al conductor sobre una supuesta cita judicial o audiencia migratoria pendiente

Luego de recibir los ID, una de las agentes que hablaba español le consultó al conductor sobre una eventual audiencia.

El cubano explicó que nunca había tenido que presentarse ante un juez y aclaró que, al ingresar a EE.UU., tuvo un caso que “ya fue cerrado”.

Sin embargo, la oficial insistió con preguntas sobre reportes previos y le señaló que en ese momento iban a validar en el sistema su situación migratoria.

Luego de unos segundos, la agente afirmó que, tras la revisión, el conductor no tenía registros válidos para permanecer en Estados Unidos.

En ese instante, la oficial le dijo al conductor: “Ya revisamos todo. Ahorita te vamos a poner en detención y te van a procesar el caso de nuevo”.

Ante esa advertencia, el hombre intervino y pidió frenar el procedimiento y le entregó las green cards para “ahorrar tiempo”.

El documento que cambió el curso del control

Después de revisar las tarjetas de residencia de la pareja, la agente se mostró sorprendida y puso en duda su autenticidad al preguntar “¿esto es de verdad?”.

También cuestionó por qué no las habían presentado antes, a lo que el conductor respondió que había entregado la identificación solicitada, la Real ID, ya que no se le había pedido ningún otro documento.

Tras una nueva verificación, los oficiales confirmaron que la documentación era auténtica y el hombre expresó: “Somos residentes hace rato”.

El registro comenzó cuando dos agentes se acercaron al vehículo Captura de @newslatinotv

Los documentos que se deben mostrar en un control del ICE

Según la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), no hay una obligación general de presentar documentos durante un control del ICE, salvo circunstancias específicas.

Las personas pueden mostrar una identificación válida, como su green card, o bien un permiso de trabajo, entre otros papeles.

La organización indica que siempre se deben llevar los documentos migratorios que se posean y que no se debe entregar información falsa.

Además, especifica que no es obligatorio mostrar un pasaporte extranjero o documentos del país de origen, aunque tampoco está prohibido hacerlo.

Una oficial aseguró que el conductor no tenía registros válidos y le anunció que sería puesto en detención Captura de @newslatinotv

¿Qué derechos puede ejercer una persona migrante durante un control del ICE?

Según la ACLU, durante un control del ICE toda persona migrante conserva los derechos constitucionales. Entre los principales, la organización señala: