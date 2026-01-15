Iban a ser detenidos por el ICE, pero un solo documento frenó todo: la “jugada maestra” de una pareja cubana
Durante el intercambio inicial, los funcionarios federales le preguntaron al conductor por una supuesta audiencia y por sus registros en el sistema migratorio
Un video viral muestra cómo una pareja cubana evitó ser detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) al presentar un documento que cambió el curso del procedimiento. Según las publicaciones difundidas en redes, el episodio ocurrió en Minnesota.
El interrogatorio del ICE por una supuesta cita judicial
El cubano comenzó a grabar el video, que luego fue difundido en redes sociales, cuando vio que dos oficiales del ICE se acercaron al vehículo.
Desde el exterior, solicitaron que bajara la ventanilla y les pidieron los documentos de identificación.
En ese intercambio inicial, uno de los agentes preguntó si la mujer también tenía ID, y confirmó el nombre del conductor al decirle: “Adriano, ¿verdad?”.
Luego de recibir los ID, una de las agentes que hablaba español le consultó al conductor sobre una eventual audiencia.
El cubano explicó que nunca había tenido que presentarse ante un juez y aclaró que, al ingresar a EE.UU., tuvo un caso que “ya fue cerrado”.
Sin embargo, la oficial insistió con preguntas sobre reportes previos y le señaló que en ese momento iban a validar en el sistema su situación migratoria.
Luego de unos segundos, la agente afirmó que, tras la revisión, el conductor no tenía registros válidos para permanecer en Estados Unidos.
En ese instante, la oficial le dijo al conductor: “Ya revisamos todo. Ahorita te vamos a poner en detención y te van a procesar el caso de nuevo”.
Ante esa advertencia, el hombre intervino y pidió frenar el procedimiento y le entregó las green cards para “ahorrar tiempo”.
El documento que cambió el curso del control
Después de revisar las tarjetas de residencia de la pareja, la agente se mostró sorprendida y puso en duda su autenticidad al preguntar “¿esto es de verdad?”.
También cuestionó por qué no las habían presentado antes, a lo que el conductor respondió que había entregado la identificación solicitada, la Real ID, ya que no se le había pedido ningún otro documento.
Tras una nueva verificación, los oficiales confirmaron que la documentación era auténtica y el hombre expresó: “Somos residentes hace rato”.
Los documentos que se deben mostrar en un control del ICE
Según la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), no hay una obligación general de presentar documentos durante un control del ICE, salvo circunstancias específicas.
Las personas pueden mostrar una identificación válida, como su green card, o bien un permiso de trabajo, entre otros papeles.
La organización indica que siempre se deben llevar los documentos migratorios que se posean y que no se debe entregar información falsa.
Además, especifica que no es obligatorio mostrar un pasaporte extranjero o documentos del país de origen, aunque tampoco está prohibido hacerlo.
¿Qué derechos puede ejercer una persona migrante durante un control del ICE?
Según la ACLU, durante un control del ICE toda persona migrante conserva los derechos constitucionales. Entre los principales, la organización señala:
- Derecho a guardar silencio: la persona no está obligada a responder preguntas. En algunos estados o contextos específicos puede exigirse proporcionar el nombre legal y la fecha de nacimiento, conforme a la Quinta Enmienda.
- Derecho a no responder consultas sobre su estatus migratorio ni sobre su país de origen.
- Derecho a un abogado: puede solicitar hablar con uno. Sin embargo, resaltan que en la corte de inmigración no asigna un abogado de oficio.
- Derecho a un traductor: en caso de necesitar asistencia para comprender o comunicarse.
- Derecho a no consentir registros: puede negarse a una búsqueda si no existe una orden válida, amparado por la Cuarta Enmienda.
- Derecho a no firmar documentos sin antes consultar con un abogado.
