Buenas noticias para millones de trabajadores en EE.UU.: la ley que asegura el pago inmediato del salario
Una norma de 2019, que surgió producto de otro cierre de gobierno, establece cobros “en la fecha más temprana posible” una vez que se reanuden los fondos
Millones de empleados federales en Estados Unidos recibirán un respiro en medio de la parálisis presupuestaria que mantiene al país norteamericano con parte de las funciones gubernamentales en pausa. Mientras el Congreso busca aprobar un paquete de financiamiento que ponga fin al cierre de gobierno, una ley aprobada en 2019 garantiza que, una vez reanudadas las operaciones, los trabajadores recibirán su salario completo sin demoras.
Cuál es la ley que protege los salarios federales en medio del cierre de gobierno
El Congreso estadounidense promulgó la Government Employee Fair Treatment Act tras el cierre de gobierno ocurrido entre el 22 de diciembre de 2018 y el 25 de enero de 2019. Fue el más extenso de la historia hasta ahora, tras ser superado por el actual que lleva 41 días.
En aquella ocasión, el texto legal modificó la Sección 1341 del Título 31 del Código de Estados Unidos con el objetivo de evitar que los trabajadores federales quedaran indefinidamente sin cobrar durante una interrupción presupuestaria.
Según la ley, todo empleado del gobierno federal —incluidos aquellos que trabajan para el Distrito de Columbia— tiene derecho a recibir su paga completa una vez que se reanuden los fondos, “en la fecha más temprana posible después del fin de la suspensión de las apropiaciones, sin importar las fechas de pago programadas”.
Esto significa que las agencias no pueden postergar los desembolsos hasta el siguiente ciclo de nómina, sino que deben emitir el pago de inmediato.
La norma también abarca a dos grupos de trabajadores: los furloughed, que son enviados a casa sin salario durante el cierre, y los excepted employees, quienes deben continuar con sus tareas esenciales, aunque no reciban un pago en el momento. Ambos están protegidos por la misma disposición de compensación retroactiva.
Además, la ley establece que los empleados exceptuados que sigan en funciones podrán usar licencias bajo las mismas condiciones que en períodos normales y que esos días se pagarán una vez reanudado el presupuesto federal.
El impacto en los trabajadores del cierre de gobierno en EE.UU.
El impacto económico del cierre gubernamental es profundo. Según un reporte de CBS News, cerca de 1,4 millones de trabajadores federales perdieron su salario completo el 24 de octubre, tras recibir un pago parcial dos semanas antes. La situación llevó a miles de familias a depender de préstamos y ayudas de emergencia.
El Navy Federal Credit Union, que ofrece servicios financieros a personal militar y empleados públicos, informó un aumento histórico en las solicitudes de préstamos sin intereses desde el inicio de la parálisis presupuestaria.
“Más de 350 mil miembros se inscribieron para recibir asistencia, 18 veces más que durante el cierre de 2018–2019”, señaló Heather Long, economista principal de la entidad, en un correo citado por CBS.
Mientras tanto, en el Congreso, el Senado aprobó una iniciativa para un nuevo paquete de fondos que permita restablecer las operaciones federales y se espera que la Cámara de Representantes vote la medida en los próximos días. Aunque el desenlace aún no es definitivo, la legislación vigente brinda certezas sobre lo que ocurrirá con los sueldos una vez que se alcance un acuerdo.
Cuándo y cómo se pagarán los salarios atrasados por el cierre de gobierno
De acuerdo con el texto de la Government Employee Fair Treatment Act, las agencias deben procesar los pagos retroactivos tan pronto como finalice la suspensión del financiamiento. La disposición aclara que el dinero debe ser acreditado de inmediato, sin importar el calendario de pagos preexistente.
Este procedimiento ya fue implementado en 2019, cuando el gobierno federal restableció los sueldos en cuestión de días. Rachel Snyderman, directora de políticas económicas del Bipartisan Policy Center, explicó a CBS News que “en cierres anteriores, el pago retroactivo se ha efectuado en la fecha más temprana posible después de la aprobación de los fondos”.
El mismo centro de estudios, con sede en Washington D.C., estimó que al menos 670 mil empleados federales permanecen actualmente en suspensión sin sueldo, mientras que otros 730 mil continúan con sus labores sin recibir compensación.
Si el cierre se extendiera hasta el 1° de diciembre, el cálculo es que se retrasarían unos 4,5 millones de cheques de pago, equivalentes a US$21.000 millones.
