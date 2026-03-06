“Sé cómo termina esta historia de amor”: la advertencia de Newsom a Mamdani

Durante un evento reciente, el gobernador de California, Gavin Newsom, bromeó sobre la relación entre el presidente, Donald Trump, y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. Sus comentarios reflejan la evolución del vínculo con el mandatario estadounidense, que comenzó con posiciones cercanas y luego se volvió cada vez más tenso.

La broma de Gavin Newsom sobre Trump y Mamdani

Los comentarios se dieron durante un evento en el que el gobernador de California promocionó su nuevo libro según consignó Politico. En un momento de la charla, recordó una anécdota con Trump.

Gavin Newsom alerta a Zohran Mamdani sobre su relación con Donald Trump Imagen compuesta

Según comentó el mandatario, cuando ambos tenían una mejor relación, el presidente republicano le dio al gobernador californiano un recorrido por el avión presidencial Air Force One. En ese tour, Trump incluso le mostró su cuarto.

Luego de estas palabras, el influencer Jack Cocchiarella, quien entrevistaba al gobernador en el escenario como parte del evento, hizo una broma. El joven aseguró que el presidente “está enamorado” de Newsom y Mamdani.

A partir de ese comentario, el demócrata aprovechó para hacer una broma sobre el tema y dirigirse al alcalde de Nueva York. “Tengo que hablar con Zohran”, dijo entre risas.

Newsom asegura que Trump se encuentra en retirada

En esa misma línea, luego expresó un comentario directamente dirigido a Mamdani, en el que humorísticamente le advirtió que la buena relación con Trump no durará: “Sé cómo termina esta historia de amor, Zohran”.

La relación entre Newsom y Trump: del respeto a las demandas y los cruces públicos

Según recuerda el medio, durante el comienzo de la segunda gestión del republicano, el gobernador del Estado Dorado repitió en múltiples ocasiones que tenía una postura flexible para charlar con Trump.

Una gran muestra de eso fue la imagen de ambos de cuando estrecharon sus manos tras el fin de los incendios forestales en Los Ángeles a comienzos de 2025. Sin embargo, con el correr del tiempo el vínculo se volvió cada vez más tenso.

Los motivos que generaron mayores cruces públicos fueron los operativos migratorios en California y la actuación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en general.

Gavin Newsom y Donald Trump estrecharon sus manos y se mostraron juntos para combatir los incendios en California MANDEL NGAN� - AFP�

El distanciamiento se dio en un marco en el que muchos mandatarios demócratas estatales y locales lanzaron fuertes críticas contra Trump por este aspecto. Además, la tensión se presenta en un contexto donde Newsom se perfila como un candidato opositor fuerte para las elecciones presidenciales de 2028.

Recientemente, California encabezó una demanda de 13 estados contra el gobierno federal por un recorte de fondos. En esa misma línea, Newsom celebró la salida de Kristi Noem del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y apuntó duramente contra la funcionaria.

La relación entre Zohran Mamdani y Donald Trump

Durante sus primeros meses de mandato, el alcalde de la Gran Manzana mostró una relación de cordialidad y cercanía con Trump, a pesar de las diferencias políticas que los separan.

Recientemente, Mamdani comunicó en un posteo de X que tuvo una reunión con el presidente norteamericano en la Casa Blanca. El demócrata aseguró que fue un avance en una negociación para la construcción de viviendas en la Gran Manzana.

El alcalde de Nueva York y el presidente de EE.UU. se reunieron para discutir la vivienda en la ciudad de Nueva York, así como sobre un estudiante de la Universidad de Columbia que fue detenido por agentes migratorios X/@NYCMayor

Incluso el alcalde le llevó una tapa de periódico ficticia para festejar la eventual decisión de avanzar con el plan.