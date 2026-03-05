“Despedirla no es suficiente”: Newsom arrasa con Kristi Noem tras su destitución del DHS
El gobernador de California respondió con un duro mensaje en redes a la noticia sobre la salida de la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU.
- 2 minutos de lectura'
El gobernador de California, Gavin Newsom, envió un mensaje a Donald Trump luego de que el presidente de EE.UU. destituyera a Kristi Noem de su cargo al frente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). El mandatario estatal cargó contra la ahora exfuncionaria del gobierno federal y criticó también a Gregory Bovino, jefe de la Patrulla Fronteriza, y a Stephen Miller, asesor del gobierno estadounidense.
Qué dijo Newsom sobre la salida de Noem del DHS: “Incompetente y cruel”
Noem dejará el cargo a fines de marzo, según comunicó este jueves el jefe de Estado en una publicación de Truth Social. Su reemplazante será Markwayne Mullin, senador de EE.UU. por Oklahoma.
Tras conocerse la noticia, Newsom respondió a través de un mensaje en su cuenta de X.
"Kristi Noem pasará a la historia como la secretaria de Seguridad Nacional más descaradamente incompetente y cruel de la historia de EE.UU.“, expresó.
En esa misma línea, aseguró que tanto ella como otros funcionarios deben responder por los operativos migratorios: “Despedirla no es suficiente. Noem, Greg Bovino y Stephen Miller deben rendir cuentas por aterrorizar y poner en peligro al pueblo estadounidense”.
Noticia en desarrollo.
Otras noticias de Agenda EEUU
Inicia en marzo. En qué canal de EE.UU. se podrá ver en vivo el Clásico Mundial de Béisbol 2026
En vivo. Noticias de California: Newsom reacciona sin filtro a la destitución de Kristi Noem y critica al nuevo secretario
Golpe al ICE. Trump echó a Kristi Noem del DHS y crece la incertidumbre sobre su plan de deportación masiva
- 1
La frase de Brancatelli sobre Nahuel Gallo que desató la indignación de Patricia Bullrich
- 2
Los minutos exactos que pierde el fútbol argentino y a qué ligas “les gana”
- 3
Cómo se gestó el cambio que podría llevar al noveno de la tabla a la Libertadores y quiénes serían los beneficiados
- 4
Quebró Garbarino: el dueño de la cadena explicó los motivos y defendió su gestión