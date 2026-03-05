“Despedirla no es suficiente”: Newsom arrasa con Kristi Noem tras su destitución del DHS

El gobernador de California, Gavin Newsom, envió un mensaje a Donald Trump luego de que el presidente de EE.UU. destituyera a Kristi Noem de su cargo al frente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). El mandatario estatal cargó contra la ahora exfuncionaria del gobierno federal y criticó también a Gregory Bovino, jefe de la Patrulla Fronteriza, y a Stephen Miller, asesor del gobierno estadounidense.

Qué dijo Newsom sobre la salida de Noem del DHS: “Incompetente y cruel”

Noem dejará el cargo a fines de marzo, según comunicó este jueves el jefe de Estado en una publicación de Truth Social. Su reemplazante será Markwayne Mullin, senador de EE.UU. por Oklahoma.

El mensaje de Gavin Newsom sobre la salida de Kristi Noem del DHS

Tras conocerse la noticia, Newsom respondió a través de un mensaje en su cuenta de X.

"Kristi Noem pasará a la historia como la secretaria de Seguridad Nacional más descaradamente incompetente y cruel de la historia de EE.UU.“, expresó.

En esa misma línea, aseguró que tanto ella como otros funcionarios deben responder por los operativos migratorios: “Despedirla no es suficiente. Noem, Greg Bovino y Stephen Miller deben rendir cuentas por aterrorizar y poner en peligro al pueblo estadounidense”.

Noticia en desarrollo.