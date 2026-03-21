Se despide Newsom: nueva encuesta revela que un republicano podría ser el próximo gobernador de California

A menos de dos meses del inicio formal de la votación anticipada en California, el panorama político comienza a delinear una escena poco esperada: los republicanos lideran la intención de voto en una contienda fragmentada y marcada por la apatía del electorado.

California: un electorado desinteresado y sin entusiasmo

Según el último relevamiento del Institute of Governmental Studies de la University of California, Berkeley, la carrera por la gobernación se desarrolla en un clima de marcado desinterés. A pesar de la cercanía del envío de las boletas —previsto para dentro de 60 días—, una porción significativa del electorado permanece desconectada del proceso.

Mientras que los votantes republicanos y conservadores concentran más del 40% de su apoyo en solo dos figuras, ningún candidato demócrata logra captar más del 24% de respaldo AP/Archivo

El informe, basado en una encuesta realizada entre el 9 y el 15 de marzo de 2026 a más de 5000 votantes registrados, muestra que el nivel de entusiasmo es bajo y que muchos ciudadanos aún no tienen una opinión formada sobre los candidatos. Esta falta de definición se refleja en la dispersión del voto y en el alto porcentaje de indecisos.

Elecciones en California: republicanos al frente en un estado demócrata

Uno de los datos del estudio es que dos candidatos republicanos encabezan la intención de voto, algo poco usual en un estado donde los demócratas superan a los rojos por más de dos a uno en el padrón, indicó el estudio.

El empresario Steve Hilton lidera con el 17% de apoyo entre los votantes probables, seguido muy de cerca por el sheriff del condado de Riverside, Chad Bianco, con el 16%. Ambos logran capitalizar el voto conservador y consolidarse como los principales aspirantes en una contienda altamente fragmentada.

Detrás de ellos, aparecen los principales candidatos demócratas:

El congresista Eric Swalwell alcanza el 13%

alcanza el La excongresista Katie Porter también llegó al 13%

también llegó al El empresario y activista climático, Tom Steyer , se ubica en el 10%

, se ubica en el Ninguno de los otros postulantes demócratas supera el 5%.

Además de las intenciones, el crecimiento de algunos postulantes fue exponencial en los últimos meses. Hilton, por ejemplo, duplicó su intención de voto desde octubre, al pasar del 8% al 17%, mientras que Steyer registró un salto significativo desde apenas el 1% hasta alcanzar los dos dígitos.

El empresario Steve Hilton encabeza las preferencias con un 17% de apoyo entre los votantes probables Laure Andrillon - FR172152 AP

Diferencias partidarias e ideológicas: republicanos alineados, demócratas divididos

El comportamiento del electorado muestra una fuerte polarización ideológica. Los votantes republicanos, los conservadores y quienes se identifican con el movimiento MAGA respaldan mayoritariamente a Hilton y Bianco, con más del 40% inclinándose por alguno de ellos.

En contraste, el voto demócrata se encuentra dividido entre varios candidatos. Ninguno de ellos logra superar el 24% dentro de su propio partido, lo que contribuye a la fragmentación general del escenario.

Entre los votantes independientes, la dispersión es aún mayor. Ningún candidato logra captar más del 15% de ese segmento, lo que refuerza la idea de una elección abierta y sin favoritos claros.

El panorama en California: candidatos poco conocidos y con imagen débil

Otro aspecto clave del estudio del Institute of Governmental Studies es el bajo nivel de conocimiento que tiene el electorado sobre los candidatos. Incluso entre los aspirantes mejor posicionados, una proporción considerable de votantes no logra emitir una opinión.

Entre quienes sí lo hacen, predominan las evaluaciones negativas o divididas. Ningún candidato alcanza una imagen favorable superior a la desfavorable, lo que refleja un escenario de debilidad generalizada.

La oferta electoral demócrata se encuentra atomizada, con el congresista Eric Swalwell y la excongresista Katie Porter empatados con un 13% Facebook Eric Swalwell - Facebook Eric Swalwell

Por ejemplo, tanto Hilton como Bianco son vistos favorablemente por menos de un cuarto del electorado, mientras que cerca de un tercio tiene una opinión negativa sobre ellos. El resto directamente no tiene una postura definida.

El informe también analiza qué características valoran los votantes al elegir a un candidato. El atributo más mencionado, con el 42%, es la capacidad de enfrentar activamente las políticas de la administración de Donald Trump. En segundo lugar, aparece la identificación con posturas progresistas, con el 28%.

Otros factores relevantes incluyen la experiencia en la gestión pública, la independencia de intereses especiales y la orientación ideológica conservadora.