Se hundió un sector de una autopista en Los Ángeles y varios autos debieron ser remolcados

Durante el primer día de 2026 en Los Ángeles, un suceso inusual dejó a varios vehículos averiados. En una rampa de entrada de la ciudad de Arcadia, en California, se hundió una parte del camino y provocó roturas en los neumáticos de los autos que pasaban por allí. Debido al accidente, muchos debieron ser remolcados.

Hundimiento de una autopista en Arcadia, California

La Patrulla de Carreteras de California (CHP, por sus siglas en inglés) informó sobre el accidente ocurrido en la rampa de entrada desde Foothill Boulevard y Baldwin Avenue hacia la carretera interestatal 210 en dirección oeste.

Según citó NBC News, varios vehículos sufrieron pinchazos en las ruedas al pasar por allí. Las causas del hundimiento aún no fueron determinadas.

Una parte de la autopista 210 de California se hundió y provocó demoras en el comienzo de enero Interstate-Guide

Los autos dañados requirieron el uso de grúas, que arribaron al lugar para asistir a los conductores varados. Además, se emitió una Alerta SIG durante al menos 30 minutos.

La Alerta SIG, según la CHP, corresponde a una advertencia transmitida por estaciones de radio que advierte respecto de condiciones de tráfico inusuales o peligrosas.

De acuerdo con la información de NBC, los agentes de Caltrans llegaron posteriormente al lugar para reparar y rellenar el bache que se había formado en la carretera.

Qué hacer si daño el vehículo por una carretera averiada en California: cómo reclamar

Si una persona sufre daños en su vehículo tras atravesar un bache en una carretera de California, lo primero que hay que hacer es detenerse en un lugar seguro. La persona puede utilizar balizas y señalizaciones para alertar al resto de conductores que ocurre una emergencia.

Según el Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés), Caltrans no cubre todos los daños a los vehículos que circulan por la carretera estatal.

Los conductores pueden presentar un reclamo, pero deben demostrar que la carretera en la red estatal se encontraba en condiciones peligrosas. Para eso, se deben proporcionar pruebas clara, como la hora, el lugar y las fotos correspondientes.

Varios vehículos que pasaban por la autopista de California sufrieron pinchazos freepik

Al recibir las evidencias, Caltrans evalúa cada caso en particular y decide los pasos a seguir. Si el reclamo es rechazado, pero el conductor aún considera que tiene derecho, puede intentar llevar el caso ante un tribunal.

Si la carretera es local (ciudad o condado) en lugar de estatal, la persona debe presentar la demanda al gobierno correspondiente, que usualmente tiene procesos similares.

Las personas que sufren un pinchazo en sus automóviles por condiciones de la autopista pueden presentar una reclamación Freepik

Otro accidente de tránsito en California en el comienzo de enero 2026

Cerca del hundimiento, en la autopista interestatal 210 en dirección este, se reportó un accidente el jueves a la madrugada. De acuerdo con el medio local Pasadena Now, el hecho ocurrió a las 2.48 hs cerca de la rampa de salida de Seco Street.

Justo al este de la calle, en los carriles colector-distribuidor, se produjo el hecho que involucró a un Subaru Crosstrek blanco. Las unidades se desplegaron a las 2.49 hs y los agentes llegaron al lugar a las 2.58 hs, según muestran los registros de la CHP.

Posteriormente, a las 3.05 hs, se realizó una solicitud de remolque. Unos minutos más tarde, de acuerdo a los documentos, la situación ya se había normalizado.