El primer año de Trump, según una encuesta publicada recientemente: cómo lo ven los estadounidenses

Una encuesta nacional publicada en enero 2026 evaluó la imagen del presidente Donald Trump en Estados Unidos a días de cumplirse el primer año de su segundo mandato. El sondeo mostró que hay una mayoría que desaprueba su gestión y una fuerte polarización entre demócratas y republicanos.

El análisis, con entrevistas concretadas del 8 al 11 de enero de 2026, fue un trabajo en conjunto del Associated Press–NORC Center for Public Affairs Research (AP-NORC).

Según indica el archivo de la encuesta, contó con la participación de 1203 adultos y tiene un margen de error de +/- 3,9 puntos porcentuales.

Más allá de que los encuestadores preguntaron por temas y decisiones en específico, durante el sondeo se consultó por la aprobación general al trabajo de Trump como presidente. Las respuestas indicaron lo siguiente:

El 40% de los encuestados aprueba la gestión del republicano.

de los encuestados la gestión del republicano. En contraparte, el 59% la desaprueba.

Por fuera de los porcentajes generales, la división partidaria es muy marcada. En el caso de los republicanos, 81% tiene una opinión favorable, mientras que el 92% de los demócratas desaprueba el trabajo de Trump.

Esa tendencia se mantuvo en todos los temas consultados en la encuesta, con distintos matices. En el caso de los independientes, no hubo porcentajes tan contundentes, aunque en general predominó la desaprobación.

En cuanto a otras opiniones generales sobre el manejo de Trump en tópicos en específico, el sondeo dejó los siguientes resultados:

Inmigración

38% aprueba

61% desaprueba

Economía

37% aprueba

62% desaprueba

Política exterior

37% aprueba

61% desaprueba

Venezuela

41% aprueba

57% desaprueba

Estadounidenses piden a Trump que se involucre menos en conflictos de otros países

Además de las opiniones generales, la encuesta profundizó en algunos temas. Una de las preguntas fue sobre el papel que tomó Trump en distintos conflictos mundiales.

Concretamente, se preguntó a los encuestados si el republicano debería tomar un rol más activo, involucrarse menos o seguir en esta misma línea.

El 45% opinó que debería participar menos en problemas externos a EE.UU., mientras que el 36% apoya lo que hace actualmente; el 17% dijo que debería intervenir con mayor intensidad.

Los porcentajes se modificaron desde septiembre. En aquel entonces, un 33% le pedía participar menos y un 27% exigía tomar un rol más activo en conflictos globales.

En ese sentido, la mayoría de los encuestados consideró que Trump fue demasiado lejos con las intervenciones militares en conflictos externos.

Sin embargo, las medidas que tomó en Venezuela obtuvieron niveles de aprobación mayores que el porcentaje general.

Los demócratas tienen la ventaja en las encuestas para las elecciones 2026

El nuevo sondeo sobre la desaprobación mayoritaria de la gestión de Trump se da en un marco en el que las encuestas favorecen a la oposición. De cara a las elecciones de medio término de 2026, una recopilación del The New York Times mostró un dominio demócrata.

En una de las más recientes, que realizaron YouGov y The Economist entre el 2 y 5 de enero, un 39% dijo que si las elecciones fueran hoy votaría al Partido Demócrata, mientras que un 32% opinó que apoyaría a los republicanos. El testeo tuvo la participación de 1551 ciudadanos estadounidenses.