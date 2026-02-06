El favorito para ganar el Super Bowl LX en EE.UU. y a qué hora se anticipa el halftime show de Bad Bunny, según la IA

El Super Bowl LX enfrentará a Seattle Seahawks y New England Patriots en el Levi’s Stadium. A días del partido, modelos de Inteligencia Artificial (IA) señalan a un favorito para quedarse con el título, mientras crece la expectativa por el show de medio tiempo encabezado por Bad Bunny y las presentaciones musicales previstas para la jornada en su 60 aniversario.

Seahawks vs. Patriots: el análisis previo al Super Bowl LX

Ambos equipos cerraron la temporada regular con resultados idénticos de 14 victorias y 3 derrotas, y atravesaron los playoffs con desempeños consistentes. Este escenario generó un intenso debate previo al partido, tanto entre analistas deportivos como en los mercados de pronósticos, donde la IA comienza a jugar un rol clave en la elaboración de predicciones.

El Super Bowl LX se jugará entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks el domingo 8 de febrero en Santa Clara, California

De acuerdo con el análisis realizado por ChatGPT, basado en estadísticas de la temporada, resultados recientes y rendimiento en playoffs, los Seattle Seahawks parten con una leve ventaja sobre los New England Patriots para el Super Bowl LX. Estas proyecciones toman en cuenta variables ofensivas, defensivas y de control del juego.

El equipo de Seattle, Washington, llega a su cuarta participación en un Super Bowl apoyado en una defensa que se mantuvo entre las más eficientes durante toda la temporada 2025. Los datos analizados por la IA reflejan que el equipo permitió pocos puntos por partido y logró sostener ese nivel frente a rivales de alto poder ofensivo, incluso en instancias de eliminación directa.

Las proyecciones también incorporan las líneas de apuesta vigentes, que sitúan a los Seahawks con una ventaja cercana a los 4,5 puntos, según lo retomado por Fox Sport. Este margen indica que, para los modelos predictivos y los mercados, el equipo de Seattle tiene mayores probabilidades de imponer su ritmo de juego y administrar el resultado en un partido de alta exigencia.

Los Seahawks de Seattle llegan como los favoritos a ganar el Super Bowl en 2026, según las predicciones de la IA Godofredo A. Vásquez - AP

New England Patriots y el escenario de equipo no favorito

Los New England Patriots llegan a su duodécimo Super Bowl en una posición menos favorable según las proyecciones de la IA, pero con argumentos suficientes para competir. El equipo de Foxborough, Massachussets, mostró regularidad a lo largo del año y logró superar a rivales exigentes tanto en la temporada regular como en la postemporada.

El desempeño de Drake Maye es uno de los puntos destacados del análisis. La IA reconoce su impacto en la ofensiva y su capacidad para modificar el desarrollo del partido en momentos clave. Sin embargo, también señala que la presión defensiva de Seattle podría limitar su margen de maniobra.

En términos de apuestas, algunas simulaciones sugieren que New England podría cubrir el spread de puntos, aun cuando no sea el principal candidato al título. Este tipo de escenarios refuerza la idea de un partido competitivo, donde pequeños ajustes tácticos pueden inclinar el resultado.

Por otro lado, Patriots y Seahawks ya se enfrentaron en un Super Bowl, el XLIX, disputado en 2015, que terminó con victoria de New England en un desenlace definido por una jugada defensiva decisiva. Ese antecedente es considerado por el análisis de ChatGPT como un dato de referencia, aunque con peso limitado frente a las condiciones actuales.

Aunque no son los favoritos, el historial de los Patriots de Nueva Inglaterra lo ubican entre los más ganadores del Super Bowl Garrett W. Ellwood - FR171054 AP

A qué hora se espera el halftime show de Bad Bunny

El partido del Super Bowl LX comenzará a las 18.30 horas del Este (ET). Con base en la duración habitual de los dos primeros cuartos, se estima que el espectáculo de medio tiempo iniciará entre las 20 y las 20.30 hs (ET), aunque el horario exacto dependerá del desarrollo del juego.

Bad Bunny será el encargado del halftime show, en lo que representará un hecho inédito para el evento. Será la primera vez que un artista latino encabece en solitario el espectáculo de medio tiempo y lo haga con una presentación desarrollada íntegramente en español.

La expectativa por el show creció tras el reciente reconocimiento del artista en los premios Grammy, donde su álbum Debí tirar más fotos fue distinguido como Álbum del Año. Ese trabajo será la base conceptual y musical de la puesta en escena en el Levi’s Stadium, el próximo domingo 8 de febrero.