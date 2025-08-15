Tesla tiene competencia: así es Tensor Robocar, el auto 100% autónomo que presentó una empresa de IA de California

La compañía de IA Tensor lanzó el primer Robocar, un automóvil que promete un 100% de autonomía y que cuenta con cámaras y sensores, aunque también puede conducirse como un vehículo convencional. El carro podría convertirse en la competencia directa de Tesla, la empresa de Elon Musk.

Así es el primer Robocar 100% autónomo de Tensor

El automóvil es totalmente autónomo, lo que indica que puede conducirse solo con una orden por voz de su dueño. El vehículo también cuenta con cámaras para ver de noche, incluso aquello que el conductor no percibe, según lo revelaron a través de la cuenta de YouTube.

Tensor Robocar, el auto autónomo que podría hacerle competencia a Tesla

En una serie de videos compartidos en el perfil de Tensor desde el pasado 13 de agosto, se pueden observar algunas de las características más destacadas del Robocar. Así como una entrevista con todo el equipo de trabajo responsable de su creación.

En el clip se menciona que el sueño de crear el primer vehículo 100% autónomo del planeta inició en California, sede de la compañía de IA.

La empresa instalada en Silicon Valley explicó que el Robocar tiene cientos de sensores ultrasónicos, cámaras, radares y micrófonos, para garantizar la seguridad en la conducción automática.

Aunque también existe la posibilidad de conducir el automóvil como cualquier vehículo convencional.

Ahmed Banafa, experto en IA y parte del equipo de creación del nuevo coche, declaró a ABC News, que el automóvil no es como un Tesla, ya que está construido desde cero para el propósito de la total autonomía, sin necesidad de añadir ningún equipamiento.

Especulaciones sobre el precio del Tensor Robocar

Aunque el anuncio del automóvil 100% autónomo se realizó recientemente, no estará a la venta hasta el 2026, de acuerdo con Banafa, quien también precisó que no será económico.

Aún no existe un precio estimado para el primer Robocar, pero podría ser más costoso que el robotaxi de Tesla, pues según el experto en IA, los coches autónomos tienen diferentes niveles de automatización.

En cuanto a los vehículos de la empresa de Elon Musk, Banafa aseguró que tienen un nivel dos de automatización, de seis que existen en total. Mientras que otras marcas como Mercedes Benz cuentan con coches con nivel tres en autonomía.

Sin embargo, el automóvil de Tensor es el primero diseñado desde cero para cumplir con esta función y salir al mercado. Waymo (Google) tenía un coche del mismo nivel, pero no estaba a la venta al público.

El Tensor Robocar tiene cientos de sensores, micrófonos y cámaras y saldrá a la venta en 2026 (YouTube/@Tensor)

El Robocar tiene un nivel cuatro de autonomía, lo que significa que no requiere de intervención humana en ciertas áreas, pero podría necesitar asistencia en lugares que no están bien definidos.

Cómo es y cuánto cuesta el robotaxi de Tesla

En junio de 2025, Tesla ofreció su primer vehículo de transporte autónomo a través del servicio de Robotaxis. La estrategia está en una fase inicial y tiene diferentes limitaciones, además de que cobra unos US$4,20 por trayecto.

El mismo Elon Musk realizó el anuncio en X (antes Twitter), donde explicó que su empresa había activado un sistema de transporte sin chofer en la zona sur de Austin, Texas.

El servicio únicamente está disponible para miembros del programa Early Access, además de que los viajes eran supervisados por un empleado de Tesla y se realizan en autos Model Y.

El Tesla Robotaxi se encuentra en una fase inicial de prueba en Austin, Texas (X/@robotaxi)

El lanzamiento del Robotaxi estuvo a cargo del departamento de IA de la empresa, quienes habrían diseñado el chip y el software desde cero, según Musk. Estos vehículos no están a la venta al público, sino que se trata de un servicio que permitirá evaluar los resultados del nivel de autonomía en los coches de Tesla.

La compañía busca generar ingresos a través de sus vehículos y darles la misma oportunidad a los dueños de modelos de su marca. Aunque, por el momento, los Robotaxis solo funcionan en una zona limitada de Austin.