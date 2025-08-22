Tiene ciudadanía americana, pero el ICE lo detuvo en su taller de Los Ángeles: “Tenemos todo cerrado por si vuelven”

El mexicano Javier Ramírez tiene ciudadanía estadounidense, pero fue arrestado en junio por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). El hombre asegura que su detención fue por motivos raciales, ya que tenía sus papeles en regla. Si bien la justicia levantó los cargos en su contra y estuvo preso solo seis días, teme que lo vuelvan a detener.

Es latino y ciudadano americano, pero el ICE lo arrestó

El pasado 12 de junio, agentes federales con el rostro cubierto ingresaron al taller mecánico de Javier Ramírez, -una propiedad privada en la ciudad de Montebello, Los Ángeles- sin orden de detención y lo arrestaron. Para el ciudadano estadounidense buscaban personas de aspecto latino.

Javier Ramírez fue detenido por el ICE en su negocio, a pesar de ser ciudadano americano Captura video Telemundo 52

“Uno de ellos dice: ‘Ey ¡agárralo que es mexicano!, lo dijo en inglés”, contó en declaraciones a Telemundo.

El comerciante había cruzado la frontera en la mañana de ese día y como llevaba su pasaporte encima se lo mostró a los oficiales. Sin embargo, esto no impidió la detención. Lo esposaron en el piso y cerca de las rejas de su propiedad. “Me agarran y le digo 'pero soy ciudadano americano‘, le dije en inglés varias veces ‘soy ciudadano americano”, relató.

Según señaló el ciudadano estadounidense, padre de cuatro hijos, su familia estuvo más de 24 horas sin saber a dónde lo habían trasladado. Luego de cuatro días pudieron verlo en su comparecencia ante el tribunal federal de inmigración. “Solamente estaban buscando a mexicanos o latinos”, consideró Ramírez. Finalmente, fue liberado el 18 de junio.

Fue imputado por resistirse al arresto y agredir a un oficial

Ramírez fue acusado de morder y escupir a uno de los agentes del ICE y de resistirse al arresto. Sin embargo, el hombre de origen mexicano asegura que las acusaciones son falsas. Incluso, el Departamento de Justicia levantó los cargos en su contra.

“Son falsos. Yo no hice nada. Tengo varios videos”, le aseguró a Telemundo y, según señaló el medio estadounidense, les mostró imágenes en las que se lo ve levantando las manos y colaborando con la detención.

Ramírez asegura que lo detuvieron por su aspecto físico Captura video Telemundo 52

Ramírez indicó que las grabaciones muestran cómo el día de la detención le manifestó a uno de los agentes: “No te quiero faltar el respeto. No intento hacer nada”.

Sin embargo, el ciudadano americano explicó que sus abogados no quieren hacer público el video que demuestra que no impidió su arresto porque, aunque retiraron los cargos en su contra, en caso de que la justicia vuelva a acusarlo, tendría pruebas para enfrentar el potencial nuevo litigio.

“Incluso todavía no me han regresado mis cosas”, señaló sobre el pasaporte que le presentó a los oficiales del ICE el día de la detención.

Ramírez tiene “miedo” de que el ICE lo vuelva a arrestar

El ciudadano americano asegura que vive con temor a que lo vuelvan a detener, a pesar de tener su estatus en regla, y mantiene las rejas de su negocio cerradas.

El ciudadano americano, de origen mexicano, teme que ICE lo vuelva a detener Captura video Telemundo 52

“Incluso tenemos todo cerrado por el miedo de que vayan a querer venir otra vez. Porque quizás piensan: ‘Sabes, ya venimos una vez y no agarramos a nadie...’ van a querer venir otra vez”, explicó Ramírez.