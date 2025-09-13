“Trump Traffic Jam”: el pronóstico de Gavin Newsom por una decisión de Trump que impacta en los vehículos

El gobernador de California, Gavin Newsom, informó que el 30 de septiembre marcará el cierre definitivo del programa federal de calcomanías de Vehículos de Aire Limpio (CAV, por sus siglas en inglés). A partir de esa fecha, los conductores que posean estas calcomanías ya no podrán circular en los carriles de vehículos de alta ocupación (HOV) sin cumplir con los requisitos mínimos de un pasajero. La medida afecta a California y a otros 13 estados.

Fin del programa federal de calcomanías CAV

La decisión responde a la falta de renovación del programa por parte de la administración Trump y el Congreso de mayoría republicana. Con ello, se elimina un beneficio que, según el mandatario estatal, durante años ofreció incentivos a quienes optaron por vehículos híbridos o de cero emisiones en California y en 13 estados más que mantenían programas similares.

El gobernador llamó "Trump traffic jam" la decisión del congreso de no renovar el programa federal Imagen compuesta

El anuncio fue acompañado de un comunicado oficial en el que el gobierno de California advirtió que la medida aumentará la congestión vial y limitará los avances alcanzados en materia de reducción de emisiones.

“Un atasco de tráfico provocado por Trump se avecina en California y otros estados, todo porque los republicanos en el Congreso decidieron dejar expirar un programa bipartidista de gran éxito”, comunicó Newsom. “Así es el Estados Unidos de Trump: más tráfico, más contaminación y un gobierno más comprometido con recortar programas de eficacia comprobada que con resolver problemas reales”, aseguró.

Impacto en los conductores y suspensión de solicitudes en California

El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV, por sus siglas en inglés) dejó de procesar nuevas solicitudes de calcomanías CAV el 29 de agosto. Según la agencia, esta medida se tomó tras la confirmación de que el gobierno federal no extendería el programa.

A partir del 1° de octubre, las calcomanías existentes perderán validez, sin importar la fecha en que fueron emitidas. Esto implica que todos los vehículos deberán cumplir con los requisitos de ocupación establecidos para circular en carriles HOV o enfrentar sanciones en caso de incumplimiento.

Además, quienes contaban con beneficios adicionales como peajes reducidos tampoco podrán acceder a ellos una vez concluido el programa. El DMV advirtió que cualquier infracción podrá derivar en multas a partir del próximo mes.

“Si bien las calcomanías CAV eran válidas por hasta cuatro años, la decisión del gobierno federal de no extender el programa hace que TODAS las calcomanías sean inválidas a partir del 1° de octubre, independientemente de la fecha en que se emitieron”, se detalla en el sitio web.

Las calcomanías CAV ya no serán válidas a partir del 1° de octubre Freepik

Cuál era el objetivo del programa en California

El programa de calcomanías CAV fue diseñado para fomentar el uso de autos menos contaminantes al otorgar acceso preferencial a carriles compartidos. Según el DMV, desde su implementación se emitieron más de un millón de calcomanías en California.

Autoridades estatales sostuvieron que el programa contribuyó de manera significativa a modificar hábitos de consumo, ya que permitió que miles de conductores optaran por autos híbridos y eléctricos. Esto, a su vez, ayudó a reducir la huella de carbono y a mejorar la calidad del aire en zonas con alta densidad vehicular.

En palabras del director del DMV, Steve Gordon, el programa representó un mecanismo práctico para apoyar a los conductores comprometidos con un aire más limpio. La cancelación, añadió, dejará sin ese beneficio a cientos de miles de californianos. “Es una situación en la que todos pierden, e instamos al gobierno federal a mantenerlo”, agregó.

El gobernador Newsom calificó la decisión federal como un retroceso para los programas ambientales de los estados. Aseguró que el fin de las calcomanías traerá más tráfico y mayores niveles de contaminación atmosférica en un contexto donde varias regiones del estado aún enfrentan condiciones críticas de calidad del aire.

En 2024, Newsom había firmado la ley AB 2678, que extendía la validez del programa de calcomanías en el ámbito estatal. Sin embargo, sin autorización federal, California perdió la capacidad de mantener en vigor este beneficio.

Las calcomanías representaron un incentivo adicional para que los conductores cambiaran a autos más limpios, ya que ofrecían acceso a carriles para vehículos compartidos Shutterstock

Alcance del programa CAV en EE.UU.

El beneficio de las calcomanías CAV existía desde hace más de una década y había contado con respaldo bipartidista en el Congreso. Permitía a los estados otorgar a los conductores de vehículos híbridos y de cero emisiones un pase para usar carriles HOV con un solo ocupante.

El programa también fue replicado en otros 13 estados, lo que extendió el incentivo a nivel nacional. Sin embargo, con la decisión de la administración Trump de no renovarlo, todos los estados pierden la autorización para continuar con la emisión de nuevas calcomanías o mantener la validez de las ya existentes.