Un estudio revela qué tan monógamos son los humanos vs. otras especies: sorpresa en California

La exclusividad en las relaciones de pareja representa un fenómeno que genera interrogantes constantes en la comunidad científica. Una investigación reciente aporta datos concretos sobre la ubicación de la humanidad dentro del espectro de la fidelidad reproductiva al comparar información genética de diversas poblaciones con la de decenas de especies animales: una que habita California lideró la lista.

Monogamia genética: cómo se comparan los humanos con otros mamíferos

El trabajo, difundido en Proceedings of the Royal Society: Biological Sciences, emplea una metodología basada en el análisis de parentesco entre descendientes. La técnica examina qué proporción de hermanos en una población comparte ambos progenitores versus aquellos que solo comparten uno, lo que permite cuantificar los niveles de exclusividad reproductiva en diferentes grupos.

Mark Dyble, académico de antropología evolutiva en Cambridge, lideró la investigación que procesó información de 103 comunidades humanas junto con datos de 34 especies de mamíferos. El enfoque metodológico se fundamenta en registros etnográficos, arqueológicos y análisis genéticos que documentan vínculos familiares a través de generaciones.

“Cuando observamos especies animales altamente cooperativas como aves, mamíferos e insectos, la hipótesis principal se denomina ‘hipótesis de la monogamia’ y sostiene que las transiciones a sociedades animales supercooperativas están precedidas por la evolución del apareamiento exclusivo”, explicó Dyble a The Washington Post.

Las implicaciones evolutivas, según detalló el académico, no siempre se refieren a la fidelidad como tal, sino a la estabilidad de los vínculos de pareja en términos de la formación de relaciones reproductivas a largo plazo.

¿El humano es más monógamo que los animales?

Los resultados ubican a los humanos en el séptimo lugar dentro de un ranking que ordena a los mamíferos según su nivel de monogamia genética. Con un promedio de 66% de hermanos completos, esta población se sitúa dentro del rango típico de los mamíferos exclusivos en las relaciones de pareja, muy por encima del comportamiento observado en otras con sistemas reproductivos abiertos.

La investigación plantea que esta característica no solo ha sido habitual, sino que podría haber influido directamente en el desarrollo de las amplias redes sociales cooperativas características de la especie. El estudio sostiene que los vínculos reproductivos estables contribuyeron al surgimiento de sistemas de ayuda mutua, esenciales en la evolución del comportamiento.

El ratón ciervo de California lidera el ranking de la monogamia genética

Los datos recopilados permiten establecer una comparación precisa con especies de distintos entornos ecológicos. En la parte superior de la lista se encuentra el ratón ciervo de California, con un 100% de hermanos completos. Esta cifra indica monogamia genética absoluta en las muestras registradas.

El ranking ubicó a estos 11 mamíferos dentro del espectro de la fidelidad reproductiva:

Ratón ciervo de California: 100%.

Perro salvaje africano: 85%.

Rata topo de Damaraland: 80%.

Tamarino bigotudo: 78%.

Lobo etíope: 77%.

Castor euroasiático: 73%.

Humanos: 66%.

Gibón de manos blancas: 64%.

Suricata: 60%.

Lobo gris: 46%.

Zorro rojo: 45%.

En contraste, los datos revelan los bajos niveles en especies cercanas en términos evolutivos. Los gorilas de montaña presentan apenas un 6% de hermanos completos, mientras que los chimpancés rondan el 4%. La oveja soay, ubicada al final de la lista, registra un 0,6%.

Por qué la monogamia genética varía entre sociedades humanas

Un hallazgo relevante del estudio es la amplia variación entre las diferentes sociedades analizadas. Algunas comunidades neolíticas registraron cifras comparables a las del ratón ciervo de California, con tasas de hermanos completos cercanas al 100%. En el extremo opuesto, ciertos grupos modernos presentaron valores que descienden hasta el 26%.

La variabilidad sugiere que, aunque esta característica es el patrón predominante, no es uniforme ni fija en el tiempo. Los humanos, a diferencia de la mayoría de las especies, viven en grupos sociales grandes en los que conviven múltiples adultos reproductores. Esta estructura compleja crea oportunidades para relaciones fuera de la pareja, lo que podría explicar parte de la variación.

“Eso propone que la evolución de la monogamia probablemente siguió una trayectoria evolutiva muy diferente a la de cualquier otra especie”, dijo Dyble. “Que los humanos hayan hecho eso es bastante inusual, y no está claro cómo ni por qué”, aseguró.

Las investigaciones del académico también muestran que las personas combinan una disposición hacia relaciones estables con presiones sociales, económicas o religiosas que refuerzan la fidelidad. Esto ha llevado a describir al grupo como monógamo en términos generales, pero con márgenes amplios para otros comportamientos.