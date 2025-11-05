Volantazo en California: Alex Padilla, el senador de origen latino que ya no será candidato para suceder a Gavin Newsom
El político demócrata ofreció una rueda de prensa para anunciar que no se presentaría a las elecciones a gobernador que se celebran el año próximo en el Estado Dorado
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Alex Padilla, senador de Estados Unidos por California, anunció que no se presentará a las elecciones a gobernador del estado el próximo año. La noticia lo anunció en una conferencia de prensa en el Capitolio.
El comunicado de Alex Padilla
El senador informó la noticia con su esposa, Angela, a su lado. Allí, afirmó que “con el corazón lleno” y “más comprometido que nunca” elegía permanecer en el Congreso en lugar de aspirar a la gobernación.
“Con todo mi corazón y más compromiso que nunca, decido no presentarme como candidato a gobernador de California el próximo año”, sostuvo. “Decido no solo permanecer en el Senado, sino seguir en esta lucha”.
Noticia en desarrollo.
