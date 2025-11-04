Cuándo son las elecciones para gobernador en California, Florida y Texas

El mapa político de Estados Unidos se redibujará en 2026 con las elecciones para gobernador en varios estados. Entre las jurisdicciones que celebran comicios se encuentran las tres con más población de ese país: California, Florida y Texas.

Elecciones en California: fecha, candidatos y reglas

El 3 de noviembre de 2026, los votantes de California acudirán a las urnas para elegir a su nuevo gobernador. La contienda se perfila como una de las más abiertas y disputadas del ciclo electoral, ya que el actual mandatario, Gavin Newsom, no podrá competir debido al límite de dos mandatos consecutivos impuesto por la Constitución estatal.

Gavin Newsom terminará su segundo mandato consecutivo como gobernador y no podrá ser reelecto Rich Pedroncelli - FR171957 AP

La elección primaria no partidista, en la que los dos candidatos más votados —sin importar su filiación— pasarán a la elección general, tendrá lugar el 2 de junio de 2026.

Estos son los principales nombres que ya oficializaron su intención de participar:

Ethan Agarwal , empresario tecnológico.

, empresario tecnológico. Xavier Becerra , exsecretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos y exfiscal general de California.

, exsecretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos y exfiscal general de California. Carolina Buhler , estudiante de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

, estudiante de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). Ian Calderon , exlíder de la mayoría en la Asamblea estatal.

, exlíder de la mayoría en la Asamblea estatal. Stephen Cloobeck , fundador de Diamond Resorts.

, fundador de Diamond Resorts. Zoltan Istvan , fundador del Partido Transhumanista y exaspirante presidencial republicano.

, fundador del Partido Transhumanista y exaspirante presidencial republicano. Thunder Parley , ingeniero de software.

, ingeniero de software. Katie Porter , exrepresentante en el Congreso por el distrito 47 de California.

, exrepresentante en el Congreso por el distrito 47 de California. Raji Rab , piloto y candidato recurrente.

, piloto y candidato recurrente. Tony Thurmond , actual superintendente de Instrucción Pública.

, actual superintendente de Instrucción Pública. Antonio Villaraigosa , exalcalde de Los Ángeles.

, exalcalde de Los Ángeles. Betty Yee, excontralora del estado y actual vicepresidenta del Partido Demócrata de California.

El gobernador Gavin Newsom atraviesa su segundo y último mandato, que concluirá en enero de 2027. Desde su llegada al poder en 2019, consolidó una imagen progresista y nacionalmente reconocida, pero la legislación californiana le impide permanecer más de dos períodos consecutivos en el cargo.

En declaraciones al programa CBS Sunday Morning, Newsom adelantó que evaluará seriamente competir por la presidencia en 2028. “Mentiría si dijera lo contrario”, reconoció.

Elecciones en Texas: fecha, candidatos y panorama

Texas también celebrará su elección para gobernador el 3 de noviembre de 2026, con primarias partidarias previstas para el 3 de marzo y potenciales segundas vueltas el 26 de mayo del mismo año.

Greg Abbott se presentará en Texas para su cuarto mandato consecutivo Archivo

El actual gobernador, Greg Abbott, buscará un cuarto mandato consecutivo. Si lo logra, se convertirá en el mandatario con más años consecutivos al frente del estado en toda la historia, con 16 años de gestión.

Candidatos republicanos declarados:

Greg Abbott , actual gobernador desde 2015.

, actual gobernador desde 2015. Pete Chambers , ex teniente coronel de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos.

, ex teniente coronel de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos. Mark Goloby, empresario y activista conservador.

Candidatos demócratas declarados:

Bobby Cole , granjero.

, granjero. Gina Hinojosa , representante estatal por el distrito 49.

, representante estatal por el distrito 49. Andrew White, empresario e hijo del exgobernador Mark White.

El gobernador Greg Abbott confirmó en un acto en la localidad de Ingram que volverá a competir en 2026. La declaración se produjo durante una jornada de asistencia a familias afectadas por inundaciones, donde entregó ayuda económica y anunció fondos adicionales para la reconstrucción.

“Estoy pensando en ayudar a la gente de esta zona, en acompañar a mis compatriotas texanos. Pero sí, me postularé nuevamente para gobernador en 2026”, enfatizó.

Elecciones en Florida: fecha y candidatos confirmados

En Florida, la elección general para gobernador se celebrará el 3 de noviembre de 2026 y determinará quién dirigirá el estado entre 2027 y 2031. La Constitución estatal impide que Ron DeSantis se presente nuevamente, al haber completado ya dos mandatos consecutivos.

Ron DeSantis no se podrá presentar nuevamente como gobernador debido a las leyes de Florida Flgov

El proceso electoral se desarrollará en un contexto dominado por el Partido Republicano, que controla todas las oficinas estatales y amplias mayorías en la Legislatura. Florida no elige a un gobernador demócrata desde 1994.

Candidatos republicanos declarados:

Charles Burkett , alcalde de Surfside.

, alcalde de Surfside. Byron Donalds , representante federal por el distrito 19.

, representante federal por el distrito 19. Paul Renner, expresidente de la Cámara de Representantes estatal.

Candidato demócrata declarado: