Ya es oficial: el anuncio de Karen Bass sobre el acceso de Medi-Cal en Los Ángeles que se extiende hasta el 31 de enero

El acceso a la salud en California está en una cuenta regresiva crítica tras el vencimiento de los subsidios federales el pasado 1° de enero. Ante este nuevo escenario de primas al alza y vulnerabilidad económica, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, emitió una alerta: el 31 de enero de 2026 representa la última oportunidad para inscribirse o ajustar coberturas a través de Covered California.

El impacto del vencimiento de los subsidios federales y el nuevo plazo clave hasta el 31 de enero

Desde el 1° de enero de 2026, los subsidios federales de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA, por sus siglas en inglés) dejaron de estar vigentes. Así lo explicó Karen Bass en un mensaje público difundido a través de su cuenta oficial en X, donde advirtió que esta situación ya genera consecuencias directas para los residentes de California y, en particular, para los habitantes de Los Ángeles.

Karen Bass señaló que el encarecimiento de la atención médica incrementa el riesgo de deudas X (@TheLunarSurfer)

La alcaldesa señaló que la expiración de estos beneficios federales se traduce en primas mensuales más altas, menos opciones de planes accesibles y un mayor riesgo de que miles de personas queden sin cobertura médica.

Bass calificó esta carga adicional como especialmente dura para las familias trabajadoras, que ya enfrentan aumentos constantes en los costos de vida y de la vivienda.

Desde su experiencia previa en hospitales, remarcó que el encarecimiento de la atención médica no es un problema abstracto, sino una realidad que puede empujar a las personas a situaciones de vulnerabilidad económica.

Según expresó, la pérdida o reducción de la cobertura sanitaria deja enfermedades sin tratar, incrementa las deudas médicas y termina por profundizar la inseguridad habitacional y, en muchos casos, la falta de vivienda.

La expiración de estos beneficios federales se traduce en un incremento de la carga financiera Archivo

En este escenario, la alcaldesa confirmó que el período de inscripción abierta para acceder a planes de salud continúa vigente hasta el 31 de enero de 2026. Se trata de una fecha límite fundamental para quienes necesitan comparar opciones, actualizar su información o verificar si califican para Medi-Cal.

Bass instó a los angelinos a revisar su cuenta en Covered California y a informarse sobre su elegibilidad, al destacar que aún hay tiempo para tomar decisiones que impactarán directamente en la salud y la estabilidad financiera de los hogares.

La información oficial detalla que cualquier persona puede postularse durante el período de inscripción abierta, que se extiende desde el 1° de noviembre hasta el 31 de enero.

Qué se necesita para aplicar a la cobertura

Antes de iniciar la solicitud, las autoridades recomiendan contar con cierta información básica que permitirá agilizar el proceso. Según los lineamientos oficiales, los datos serán confirmados con registros gubernamentales o con información previamente compartida por el solicitante.

Números de Seguro Social , para aquellas personas que los tengan.

, para aquellas personas que los tengan. Información fiscal federal , en el caso de quienes presentan declaraciones de impuestos.

, en el caso de quienes presentan declaraciones de impuestos. Documentación migratoria , requerida para solicitantes que no sean ciudadanos.

, requerida para solicitantes que no sean ciudadanos. Datos sobre empleo e ingresos, para quienes perciben algún tipo de remuneración.

Disponer de esta documentación con antelación facilita la verificación y reduce demoras durante el trámite, que es gratuito y confidencial en todas sus modalidades.

El sistema de Covered California permite realizar solicitudes en línea en aproximadamente 30 minutos Freepik - Freepik

Las distintas formas de presentar la solicitud

El sistema contempla varias vías para que cada persona elija la opción que mejor se adapte a sus necesidades y posibilidades. Todas las alternativas están disponibles sin costo y con asistencia en varios idiomas.