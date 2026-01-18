Es oficial: cuándo y dónde será la pelea de Canelo Álvarez en su regreso al boxeo en 2026

Saúl Canelo Álvarez regresará al boxeo este 2026, de acuerdo con un anuncio oficial que realizó el pugilista acompañado por el empresario saudí Turki Alalshikh. La pelea, que promete ser enorme, se llamará “México contra el mundo” y el latino protagonizará el espectáculo estelar por un título mundial.

Cuándo y dónde será la pelea de Canelo Álvarez en 2026

y Álvarez confirmaron el jueves 15 de enero que el boxeador mexicano volverá a pelear tras casi un año de ausencia, el próximo 12 de septiembre de 2026, de acuerdo con The Ring Magazine.

Confirman regreso de Canelo Álvarez al boxeo en 2026

A pesar de que todavía no se determina quién será el oponente del nacido en Guadalajara, Jalisco, el presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita prometió una "pelea enorme" a todos los fanáticos.

El evento deportivo tendrá lugar en Riad, Arabia Saudita, y será la primera cartelera de Canelo Promotions, denominada "México contra el mundo" y tendrá espectáculos previos antes del show estelar.

“Será una sorpresa para Arabia Saudita y se disputará un título mundial”, declaró Turki Alalshikh sin brindar más detalles por el momento.

Saúl "Canelo" Álvarez volverá al boxeo el próximo 12 de septiembre de 2026 (Instagram/@ringmagazine)

Esta será la primera pelea del Canelo Álvarez tras casi un año de su derrota por decisión unánime ante Terence Crawford, en la pelea del pasado 13 de septiembre de 2025, en Las Vegas.

Quiénes son los posibles rivales de Canelo Álvarez en 2026

Aunque el boxeador mexicano ejerció su derecho contractual a una revancha ante Crawford, deberá buscar a otro oponente, ya que el estadounidense anunció el fin de su carrera en el Salón de la Fama el pasado 16 de diciembre.

Canelo Álvarez regresará al ring tras casi un año de su derrota ante Terence Crawford (ARCHIVO-Photo by Steve Marcus / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) STEVE MARCUS� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Mientras no se confirme el fin del retiro de Terence, algunos de los posibles oponentes para el Canelo Álvarez en su regreso al ring este 2026, de acuerdo con Excélsior, son:

Hamzah Sheeraz , el británico con 22-0-1, 18 nocauts que viene de vencer a Edgar Berlanga en Estados Unidos .

, el británico con 22-0-1, 18 nocauts que viene de vencer a . Christian M’billi , con 29-0-1, 24 nocauts, el francés venció a Lester Martínez en septiembre de 2025.

, con 29-0-1, 24 nocauts, el francés en septiembre de 2025. David Benavidez , apodado el Monstruo Mexicano , tiene 31-0-0, 25 nocauts, y ha mostrado interés en enfrentarse en contra de su compatriota.

, apodado el , tiene 31-0-0, 25 nocauts, y ha mostrado interés en enfrentarse en contra de su compatriota. Dmitry Bivol , el ruso de 24-1-0, 12 nocauts, que ya venció al Canelo Álvarez en un combate que protagonizaron en 2022.

, el ruso de 24-1-0, 12 nocauts, que ya venció al en un combate que protagonizaron en 2022. Jermall ‘Hit man’ Charlo , ha mostrado interés constante en enfrentar al mexicano como “revancha” por la pelea de Álvarez con su hermano Jermell.

, ha mostrado interés constante en enfrentar al mexicano como “revancha” por la pelea de Diego Pacheco , un estadounidense con 25-0, 18 nocauts y 24 años, que hasta el momento va invicto y tiene una de las mejores calificaciones de la OMB.

, un estadounidense con 25-0, 18 nocauts y 24 años, que hasta el momento va invicto y tiene una de las mejores calificaciones de la OMB. Jacob Bank, con 17-0, 9 nocauts, y 24 años, es uno de los mejores clasificados de la OMB.

Cómo llega Canelo Álvarez a su regreso en el boxeo en 2026

El nacido en Guadalajara se alejó del ring tras haber perdido sus títulos de la división supermediana ante el estadounidense Terence Crawford, de acuerdo con Forbes.

Canelo Álvarez volverá al ring tras casi un año de ausencia y de haber perdido sus títulos mundiales ante Terence Crawford (ARCHIVO-AP Foto/John Locher, archivo) John Locher - AP

El peleador mexicano también volvería al boxeo este 2026, luego de haberse sometido a una cirugía de codo, y de que en su último combate demostrara poca velocidad y fuera superado por su oponente, lo que levantó sospechas sobre su futuro en el pugilismo.

Saúl Canelo Álvarez es uno de los mejores boxeadores mexicanos de los últimos 25 años y posee una trayectoria de 63 victorias, 39 por nocaut (3 empates y 2 derrotas).

A pesar de que el pugilista, de 35 años de edad, ha estado inactivo desde su derrota ante el estadounidense, para septiembre podría estar completamente recuperado y competir por los títulos de peso supermediano del CMB, la FIB y la OMB, que están vacantes tras el retiro de Crawford, según ESPN.