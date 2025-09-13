Canelo Álvarez vs. Terence Crawford: hora de EE.UU. y cómo ver en vivo la esperada pelea por el título mundial

La pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Terence Crawford tendrá lugar en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada. Expertos la han nombrado como “una pelea única en la vida”, por lo que será transmitida en vivo en Estados Unidos y el resto del mundo.

Hora y cómo ver en vivo la pelea Canelo Álvarez vs. Terence Crawford en EE.UU.

El combate entre el mexicano y el estadounidense se llevará a cabo este sábado 13 de septiembre y promete ser un espectáculo maravilloso. Será transmitido en vivo por Netflix, de acuerdo con Tudum.

La plataforma de streaming aclaró que no existirá un cobro adicional de pago por evento (PPV, por sus siglas en inglés) y que todos los planes de Netflix tendrán acceso a la transmisión en vivo, que iniciará a las 21.00 (hora del Este de Estados Unidos).

Los dos reyes de libra por libra no subirán al ring de inmediato, ya que previo a su participación estelar habrá otros combates, que según ESPN, son:

Peso superpluma : Mohammed Alakel vs. John Ornelas, 6 rounds.

: Mohammed Alakel vs. John Ornelas, 6 rounds. Peso supermediano : Christian Mbilli vs. Lester Martínez, 12 rounds por el título interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

: Christian Mbilli vs. Lester Martínez, 12 rounds por el título interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Peso superwelter: Callum Walsh vs. Fernando Vargas Jr, 10 rounds.

Según estimaciones, a pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford iniciará aproximadamente a las 23:00 hs tiempo del Este de EE.UU.

Lo que hay que saber de la pelea Canelo Álvarez vs. Terence Crawford

El encuentro será narrado por un elenco de expertos, compuesto por Jon Anik, Max Kellerman y Andre Ward, además del anunciador Michael Buffer en la pelea principal y Joe Martínez en los preliminares, según detalló Netflix.

Canelo Álvarez se enfrentará a Terence Crawford el próximo 13 de septiembre (FB/Canelo Álvarez)

En la mesa estarán Mario López, Antonio Tarver, Mark Kriegel y Mike Coppinger. Mientras que la cobertura de prensa contará con la presencia de Jim Gray y Heidi Androl y Skipper Kelp, experto en entrenamiento.

En la cartelera principal, Canelo Álvarez defenderá su campeonato unificado de peso supermediano ante Crawford, quien permanece invicto en cuatro divisiones.

Cuánto cuestan las entradas para ver la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford

Las entradas para el evento están disponibles a través de la plataforma de Ticketmaster, con precios que van desde los US$308 hasta los US$1464, de acuerdo con la zona del estadio disponible.

La historia de Canelo Álvarez indica que en toda su carrera solo ha perdido dos veces. Su primera derrota fue en contra de Floyd Mayweather Jr. el 14 de septiembre de 2013 por decisión mayoritaria.

La pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford es definida como el enfrentamiento del siglo (FB/Canelo Álvarez)

Y la segunda derrota tuvo lugar el 7 de mayo de 2022 contra de Dmitry Bivol, por decisión unánime. Ahora, el originario de Guadalajara, Jalisco, tendrá que enfrentarse a un nuevo retador.

Quién es Terence Crawford, el estadounidense que buscará vencer al Canelo Álvarez

Terence Crawford nació en Omaha, Nebraska y es conocido como un excampeón de peso ligero, excampeón de peso welter junior y campeón de peso welter.

Actualmente, el apodado Bud es campeón unificado de peso welter y campeón de peso mediano junior de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Con 37 años de edad, el zurdo tiene un alcance de 74 pulgadas (1.88 metros), con 5 pies 8 pulgadas (1.73 metros) de estatura y un récord de 41-0, 31 KOs.

Terence Crawford, el boxeador estadounidense que buscará vencer al Canelo Álvarez (FB/Terence Crawford)

Expertos en boxeo aseguran que Canelo pondrá en juego su campeonato indiscutido este sábado en Las Vegas, mientras que Crawford subió dos divisiones para poder enfrentarse al mexicano