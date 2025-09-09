Canelo Álvarez se alista para pelear con Terence Crawford: así son los lujosos relojes que compró por US$2,3 millones

El sábado 13 de septiembre de 2025, los boxeadores Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford se enfrentarán en una pelea para decidir quién será el próximo campeón de peso supermediano. El deportista mexicano mostró que, en los días previos al evento, visitó una tienda de relojes de lujo y gastó millones de dólares en cuestión de minutos.

“Canelo” pagó millones de dólares en dos relojes antes de su pelea

Como antesala a la pelea que Netflix transmitirá el 13 de septiembre, el servicio de streaming publicó una miniserie documental llamada Countdown: Canelo vs. Crawford (Cuenta atrás: Canelo vs. Crawford).

Por su precio y apariencia, uno de los relojes que compró "Canelo" podría ser el modelo Twin Turbo Furious Baguette (Jacob & Co.)

En el programa, “Canelo” y Crawford compartieron los entrenamientos físicos y mentales que siguieron para el campeonato. Además de la preparación para el combate, el programa de Netflix contó con momentos de sus vidas fuera del ring.

Una de las escenas más llamativas fue cuando Saúl Álvarez visitó una tienda de la marca de lujo Jacob & Co. para ver su catálogo de relojes. Dentro del establecimiento, el boxeador fue atendido personalmente por Jacob Arabo, el dueño de la empresa.

Dos relojes que captaron la atención de “Canelo” tenían un precio de US$550 mil y de US$900 mil. Después de pensarlo durante unos segundos, Álvarez se decidió por el de US$900 mil, el cual pidió llevarse en ese mismo instante.

Antes de irse de la tienda, el deportista sintió curiosidad por otro modelo, que costaba US$1,4 millones. “Deme ese también”, le pidió “Canelo” a Arabo sin dudarlo.

“¿Por qué? Es muy difícil no decir: ‘Deme ese’”, bromeó Álvarez al ver los rostros sorprendidos del equipo de grabación de Netflix.

En cuestión de minutos, Saúl Álvarez fue capaz de gastar US$2,3 millones en dos relojes que formarán parte de su colección.

“Canelo” y su colección personal de relojes

“Canelo” es uno de los deportistas con más dinero en el mundo. Él ocupa la posición número 22 en ese ranking publicado por Forbes, y se estima que su fortuna tiene un valor de US$275 millones.

Otro reloj del boxeador que vale US$1 millón es el que pertenece a la marca Richard Mille (Instagram/@canelo)

Gracias a sus fotos en redes sociales y a sus apariciones en público, los fans del boxeador atestiguaron que el mexicano tiene una colección de relojes costosos que pertenecen a diversas marcas.

Una de las piezas más llamativas de su colección es el RM26-02 Tourbillon Evil Eye de la marca suiza Richard Mille. De acuerdo con la revista GQ, este modelo tiene oro rosado de 18 quilates, diamantes y zafiros.

Además de los materiales que lo conforman, lo más peculiar de esta pieza son las llamas tridimensionales que rodean a las manecillas, así como el ojo de reptil oculto entre ellas. GQ aseguró que este reloj cuesta US$1 millón.

Por ello, y al considerar los relojes que compró con facilidad durante la grabación de Countdown: Canelo vs. Crawford, no sería exagerado estimar que la colección de relojes de Saúl Álvarez tiene un valor de varios millones de dólares.

Las empresas de Saúl Álvarez que aumentaron su fortuna

“Canelo” construyó su fortuna millonaria desde cero, gracias a sus habilidades como boxeador y también como hombre de negocios. ESPN contó que, cuando Álvarez era niño, él vendió paletas de hielo en la línea de autobuses que recorría en su ciudad natal de Guadalajara, en Jalisco, México.

Saúl Álvarez también es fundador de VMC, una marca de bebidas con tequila (Instagram/@vmcdrinks)

Entre las múltiples empresas que el boxeador ha creado desde que alcanzó el éxito como deportista se encuentra Canelo Espectáculos S.A. de C.V.

Dicha compañía está dividida en tres negocios principales. Canelo Technologies, que está a cargo de una aplicación fitness de acompañamiento para las personas que entrenan de forma individual.

Por el otro lado, Canelo Promotions es una promotora de eventos deportivos y de boxeo. Por último, Canelo Store es una tienda en línea que vende ropa, accesorios y artículos deportivos, como reportó ESPN.