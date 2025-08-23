Canelo vs. Crawford: Denzel Washington dice quién es su favorito en Las Vegas

La pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford se encuentra en el centro de las conversaciones dentro y fuera del mundo deportivo. Ahora, Denzel Washington, uno de los actores más destacados de Hollywood, reveló su interés por el boxeo y dio a conocer quién es su favorito para el próximo combate que se realizará en Las Vegas el 13 de septiembre.

Canelo vs. Crawford: Denzel Washington revela quién es su favorito

Durante una entrevista con Sports Illustrated, Denzel Washington, actor estadounidense, fue cuestionado sobre su favorito para la pelea Álvarez vs Crawford. Aunque no quiso dar a conocer quién de los pugilistas es su favorito, sí resaltó las cualidades deportivas del boxeador mexicano.

Denzel Washington destacó las cualidades de Canelo Álvarez y Terence Crawford

“Amo a Crawford, pero Canelo es un hombre más grande. Nunca lo había golpeado un hombre como este, pero Crawford es un gran peleador (...) No puedo predecir la victoria. No lo haré”, señaló el actor en entrevista y dejó en claro que habría que esperar hasta el día del combate para determinar quién saldrá victorioso.

El combate entre Canelo Álvarez y Terence Crawford tendrá en disputa los cuatro títulos supermedianos del mexicano: Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Organización Mundial de Boxeo (OMB) y de la Federación Internacional de Boxeo (FIB). Por lo tanto, los aficionados ya esperan con ansias este enfrentamiento.

Denzel Washington, actor estadounidense, fue invitado a la pelea por uno de los promotores del boxeo en Arabia Saudita (Instagram/@denzelwashington.official) (Instagram/denzelwashington.official)

El actor no pudo dar un favorito, ya que le gusta el estilo de ambos boxeadores, pero resaltó que ya se definirá en el ring al mejor de los dos. Las declaraciones de Washington llegaron hasta los organizadores del evento, quienes no dudaron en opinar al respecto.

La invitación especial para Denzel Washington

A través de su cuenta de X, Turki Alalshik, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento, envió un mensaje al actor estadounidense para invitarlo al escenario en el que se llevará a cabo la pelea.

Turki Alashikh respondió a la entrevista del actor y le hizo la invitación para asistir a la pelea en Las Vegas (X/@Turki_alalshikh)

“Señor Denzel Washington, es un honor invitarlo a asistir a Canelo vs Crawford en Las Vegas. Para mí eres uno de los actores más importantes del mundo entero”, comentó a través de su cuenta de redes sociales.

El hombre originario de Arabia Saudita ha ganado poder en su país tras ser declarado como el presidente de la Autoridad de Entretenimiento, lo que aprovecho para llevar combates de grandes boxeadores al país del Medio Oriente, y al mismo tiempo promocionarlo para que los niños se interesen en dicho deporte.

Además, su posición lo ha llevado a conocer a grandes leyendas de otras industrias deportivas como Cristiano Ronaldo, Leonel Messi, Tom Brady, entre otros.

Canelo vs Crawford, el primer evento de combate en Allegiant Stadium

La pelea se realizará en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, más conocido como “La estrella de la muerte”, en honor a la estación espacial que aparece en la saga cinematográfica Star Wars. Dicho recinto albergará por primera ocasión un evento de combate deportivo, de acuerdo con Ring Magazine.

El Allegiant Stadium albergará por primera vez un evento de box (Instagram/@allegiantstadium) (Instagram/allegiantstadium)

La casa de Las Vegas Raiders cuenta con una capacidad de 65 mil espectadores, de acuerdo con su sitio oficial, sin embargo, este se expandirá para recibir a 71,835 aficionados del boxeo, aunque no fue del agrado de los organizadores.

Dana White, presidente del Ultimate Fighting Champions, y la compañía TKO Boxing, no estaba entusiasmado porque la pelea se llevara a cabo en este lugar, aunque los motivos no fueron claros, pero al final accedió a que se realizará en este recinto, según Marca.

La pelea será transmitida por streaming a través de la plataforma de Netflix, y se aclaró que no será pago por evento (PPV, por sus siglas en inglés), por lo que los usuarios podrán ver en enfrentamiento con el pago por su suscripción mensual.