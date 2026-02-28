Caos, huidas y escuelas evacuadas: los ataques de EE.UU. e Israel desatan el pánico en las calles de Teherán

Justo cuando los iraníes comenzaban su semana laboral el sábado por la mañana, ataques de Estados Unidos e Israel hicieron que residentes de Teherán, presos del pánico, salieran a las calles y que padres corrieran de regreso a las escuelas donde acababan de dejar a sus hijos.

El caos y la incertidumbre se instalaron mientras explosiones sacudían la densamente poblada capital iraní, según testigos que hablaron con The New York Times.

Israel lanzó un ataque aéreo contra Irán

Ali, un empresario de Teherán, contó en un mensaje de texto que estaba en su oficina con muchos empleados cuando escucharon dos explosiones y vieron aviones de combate surcar el cielo. Los empleados salieron corriendo del edificio, gritando, relató. Al igual que otros residentes que hablaron con The Times, pidió no ser identificado con su nombre completo por temor a su seguridad.

Desde el arbolado y exclusivo barrio de Mirdamad, el residente Hamidreza Zand describió haber visto al menos diez aviones de combate volando a baja altura, mientras la gente corría hacia la calle y algunos conductores abandonaban sus autos en avenidas colapsadas por el tránsito. Con sirenas de ambulancias sonando de fondo, otros vecinos se apresuraban a buscar a sus hijos a la escuela.

Humo se eleva sobre el centro de la ciudad luego de que el ejército israelí lanzara una segunda oleada de ataques aéreos contra Irán Anadolu - Anadolu

“Corrí a la escuela para buscar a mi hija, que va al secundario. Las chicas estaban escondidas debajo de las escaleras y llorando”, dijo Ali Zeinalipoor, a quien un periodista de The Times contactó a través de la red social Clubhouse. “La directora no sabía qué había pasado; todos estaban aterrados”.

Desde la azotea de su departamento en el distrito norteño de Velenjak, Golshan Fathi describió haber visto una segunda oleada de aviones de combate.

“La gente está parada en las terrazas mirando al cielo y señalando hacia abajo. Se escuchan gritos de mujeres. Algunos de mis vecinos están corriendo hacia sus autos”, contó. “Se siente como si estuviéramos en una película”.

Varias personas observan mientras una columna de humo señala el lugar donde se produjo una explosión en Teherán Associated Press - AP

En la zona de Pasdaran, donde se encuentra un gran complejo de la Guardia Revolucionaria iraní, los residentes escucharon múltiples explosiones que hicieron vibrar las ventanas.

“Mis hijos están llorando y asustados; estamos refugiados en el baño, no sabemos qué hacer. Esto es aterrador”, escribió en un mensaje de texto Esfandiar, un ingeniero que vive en la zona.

A medida que medios locales comenzaron a informar sobre explosiones en otras ciudades del país, las telecomunicaciones empezaron a fallar. Una residente llamada Mahsa dijo que estaba huyendo de Pasdaran sin poder comunicarse con sus seres queridos para avisarles hacia dónde se dirigía.

Automovilistas circulan por una calle de Teherán ATTA KENARE� - AFP�

Cuando Israel lanzó ataques sorpresa contra Irán el pasado junio, apuntó principalmente a objetivos militares y nucleares, incluidos blancos en Teherán, y asesinó a los principales integrantes de la cadena de mando militar. Los ataques del sábado parecieron mucho más amplios: incluyeron objetivos políticos como el Ministerio de Inteligencia, el poder judicial y el complejo cerrado de Pasteur, donde suelen residir el presidente y el líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, según residentes de la zona y medios locales.

Los ataques llegan en un momento de extrema fragilidad para Irán, cuyo gobierno lanzó el mes pasado una dura represión para sofocar protestas nacionales que exigían el fin del régimen clerical.

No todos los iraníes reaccionaron con enojo al ver las columnas de humo elevarse tras las explosiones, dijo Arian, un residente del municipio de Ekteban, al oeste de la capital. Contó que algunos de sus familiares celebraban los ataques y que se oían voces fuera de su edificio coreando “¡Viva el shah!”, en referencia al monarca derrocado en la revolución de 1979 que dio origen a la República Islámica.

Donald Trump llamó al pueblo Iraní a "tomar el control" de su Gobierno

Mientras aviones de guerra lanzaban ataques en distintos puntos del país, el presidente Trump difundió un mensaje en video dirigido a los iraníes en el que afirmó que “la hora de su libertad ha llegado” y los instó a levantarse contra el gobierno una vez que cesaran los bombardeos.

Algunos iraníes se burlaron de ese llamado.

“Lo único que tenemos en la cabeza ahora es ponernos a salvo”, dijo Laleh, abogada y madre de dos hijos, en una entrevista telefónica. “Nadie está pensando en protestar en este momento”.

Por Farnaz Fassihi y Erika Solomon