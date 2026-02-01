LA NACION

Buenas noticias para migrantes: Carolina del Norte ofrece clases de inglés gratis para familias

El programa está dirigido a adultos que tengan bajo su tutela o cuidado a menores de edad

El programa de enseñanza gratuita de inglés está disponible para padres, madres y cuidadores infantiles (Pexels/RDNE Stock project)
En Carolina del Norte existen programas de enseñanza del idioma inglés como segunda lengua. Algunos de estos recursos están dirigidos a padres y madres de familia, así como cuidadores de infantes e incluso a estudiantes.

Dónde tomar clases gratis de inglés en Carolina del Norte

El programa Motheread y Fatheread está dirigido a madres y padres de familia o a personas adultas que tienen bajo su cuidado a menores de hasta 5 años de edad, de acuerdo con Qué Pasa.

Padres y madres de familia, así como cuidadores infantiles, pueden aprender inglés gratis en Carolina del Norte (CCCC)
El plan consiste en la alfabetización familiar y ofrece clases de inglés gratis a quienes cumplan con los requisitos mencionados.

Principalmente, el programa toma la lectura de libros infantiles como ejercicio para el aprendizaje del idioma; además, una gran ventaja para los cuidadores de menores es que los niños pueden acompañarlos a las sesiones.

  • En Carolina del Norte las clases se brindan en la Angier Baptist Church, ubicada en 155 S. Hickory Street, Angier, NC 27501 Motheread.
  • Las inscripciones están abiertas y las clases son los días lunes, martes, miércoles y jueves de 9.00 hs a 13.30 hs.
  • Además de las clases de lectura, escritura y pronunciación del inglés, también se brinda orientación sobre el cuidado de menores de edad, se brindan conocimientos básicos de computación y libros para que los cuidadores puedan leer con sus niños en casa.
  • Los informes de las inscripciones se obtienen a través del teléfono 910-814-8975 o por correo electrónico a nvarma@cccc.edu.

Otros programas para aprender gratis en Carolina del Norte

El Central Carolina Community College (CCCC) tiene programas gratis para aprender inglés como segunda lengua, los cuales pueden tomarse en línea o en los condados de Chatham, Harnett y Lee.

Las clases del Central Carolina Community College son gratuitas y pueden ser presenciales o en línea (ARCHIVO)
Este programa está dirigido a estudiantes cuyo idioma nativo no es el inglés y está centrado en la lectura, escritura, expresión oral y comprensión auditiva del idioma.

Las inscripciones deben realizarse directamente en el condado en el que se tomarán las clases, en las siguientes direcciones y horarios:

  • En la recepción del Siler City Center 400 Progress BoulevardSiler City, NC 27344-3032: registros disponibles los miércoles y jueves.
  • En el edificio de Educación Continua del Campus Principal de Harnett - Sala 2411075 E Cornelius Harnett Blvd Lillington, NC 27546: registros disponibles los lunes, martes, miércoles y jueves.
  • En el edificio de Estudios Guiados del Campus Principal de Lee, 1105 Kelly Dr., Sanford, NC 27330-9840: registros disponibles los lunes y los primeros y terceros martes de cada mes.

Para las clases de inglés virtuales es necesario completar un formulario y consultar las actualizaciones del CCCC para conocer las nuevas fechas en las que abrirá sus inscripciones e iniciará nuevos cursos.

Ayuda para aprender inglés en Estados Unidos

El gobierno de Estados Unidos comparte una lista de recursos gratuitos y a bajo costo para que las personas en el país puedan aprender inglés.

El Gobierno de EE.UU. comparte diferentes recursos gratuitos y a bajo costo para la enseñanza del inglés como segunda lengua (ARCHIVO)
Estos servicios pueden brindarse en línea o de forma presencial y ayudan a hablar, escribir y leer el idioma anglosajón.

Para aprender inglés con clases en línea se recomiendan los recursos gubernamentales de:

  • El Departamento de Educación de EE.UU. en el sitio web USALearns.org, o con la aplicación móvil para teléfonos inteligentes y tabletas electrónicas.
  • El Departamento de Estado de EE.UU., a través del sitio web “American English”, pone a disposición audios didácticos para aprender el idioma.

Por otro lado, las opciones de clases presenciales también son variadas y consisten en:

  • Clases disponibles para padres y madres de familia en las escuelas a las que asisten sus hijos o en su distrito.
  • Programas de lectura y escritura en inglés a través del Directorio Nacional de Alfabetización o al teléfono 1-877-389-6874.
  • Consultar en su comunidad si existen clases de inglés en las bibliotecas públicas.
