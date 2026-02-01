Buenas noticias para migrantes: Carolina del Norte ofrece clases de inglés gratis para familias
El programa está dirigido a adultos que tengan bajo su tutela o cuidado a menores de edad
- 4 minutos de lectura'
En Carolina del Norte existen programas de enseñanza del idioma inglés como segunda lengua. Algunos de estos recursos están dirigidos a padres y madres de familia, así como cuidadores de infantes e incluso a estudiantes.
Dónde tomar clases gratis de inglés en Carolina del Norte
El programa Motheread y Fatheread está dirigido a madres y padres de familia o a personas adultas que tienen bajo su cuidado a menores de hasta 5 años de edad, de acuerdo con Qué Pasa.
El plan consiste en la alfabetización familiar y ofrece clases de inglés gratis a quienes cumplan con los requisitos mencionados.
Principalmente, el programa toma la lectura de libros infantiles como ejercicio para el aprendizaje del idioma; además, una gran ventaja para los cuidadores de menores es que los niños pueden acompañarlos a las sesiones.
- En Carolina del Norte las clases se brindan en la Angier Baptist Church, ubicada en 155 S. Hickory Street, Angier, NC 27501 Motheread.
- Las inscripciones están abiertas y las clases son los días lunes, martes, miércoles y jueves de 9.00 hs a 13.30 hs.
- Además de las clases de lectura, escritura y pronunciación del inglés, también se brinda orientación sobre el cuidado de menores de edad, se brindan conocimientos básicos de computación y libros para que los cuidadores puedan leer con sus niños en casa.
- Los informes de las inscripciones se obtienen a través del teléfono 910-814-8975 o por correo electrónico a nvarma@cccc.edu.
Otros programas para aprender gratis en Carolina del Norte
El Central Carolina Community College (CCCC) tiene programas gratis para aprender inglés como segunda lengua, los cuales pueden tomarse en línea o en los condados de Chatham, Harnett y Lee.
Este programa está dirigido a estudiantes cuyo idioma nativo no es el inglés y está centrado en la lectura, escritura, expresión oral y comprensión auditiva del idioma.
Las inscripciones deben realizarse directamente en el condado en el que se tomarán las clases, en las siguientes direcciones y horarios:
- En la recepción del Siler City Center 400 Progress BoulevardSiler City, NC 27344-3032: registros disponibles los miércoles y jueves.
- En el edificio de Educación Continua del Campus Principal de Harnett - Sala 2411075 E Cornelius Harnett Blvd Lillington, NC 27546: registros disponibles los lunes, martes, miércoles y jueves.
- En el edificio de Estudios Guiados del Campus Principal de Lee, 1105 Kelly Dr., Sanford, NC 27330-9840: registros disponibles los lunes y los primeros y terceros martes de cada mes.
Para las clases de inglés virtuales es necesario completar un formulario y consultar las actualizaciones del CCCC para conocer las nuevas fechas en las que abrirá sus inscripciones e iniciará nuevos cursos.
Ayuda para aprender inglés en Estados Unidos
El gobierno de Estados Unidos comparte una lista de recursos gratuitos y a bajo costo para que las personas en el país puedan aprender inglés.
Estos servicios pueden brindarse en línea o de forma presencial y ayudan a hablar, escribir y leer el idioma anglosajón.
Para aprender inglés con clases en línea se recomiendan los recursos gubernamentales de:
- El Departamento de Educación de EE.UU. en el sitio web USALearns.org, o con la aplicación móvil para teléfonos inteligentes y tabletas electrónicas.
- El Departamento de Estado de EE.UU., a través del sitio web “American English”, pone a disposición audios didácticos para aprender el idioma.
Por otro lado, las opciones de clases presenciales también son variadas y consisten en:
- Clases disponibles para padres y madres de familia en las escuelas a las que asisten sus hijos o en su distrito.
- Programas de lectura y escritura en inglés a través del Directorio Nacional de Alfabetización o al teléfono 1-877-389-6874.
- Consultar en su comunidad si existen clases de inglés en las bibliotecas públicas.
Otras noticias de Agenda EEUU
En Florida. La histórica ola de frío que congela iguanas: qué hacer cuando caen reptiles del cielo
Hoy es la primera universitaria de la familia. Es de origen mexicano y sus padres vendían tacos en las calles de Los Ángeles
Su carta. Trabajaba en una cafetería con latinos en Texas y renunció tras un conflicto por la presencia del ICE
- 1
Así será el edificio más alto de Latinoamérica: tendrá 96 pisos
- 2
El lugar desconocido de la costa con una de las playas más tranquilas y buenos lugares para comer
- 3
Londres: ladrones encapuchados robaron una joyería a mazazos a plena luz del día y escaparon
- 4
A qué hora juega River Plate vs. Rosario Central, por el Torneo Apertura 2026