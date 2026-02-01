Buenas noticias para migrantes: Carolina del Norte ofrece clases de inglés gratis para familias

En Carolina del Norte existen programas de enseñanza del idioma inglés como segunda lengua. Algunos de estos recursos están dirigidos a padres y madres de familia, así como cuidadores de infantes e incluso a estudiantes.

Dónde tomar clases gratis de inglés en Carolina del Norte

El programa Motheread y Fatheread está dirigido a madres y padres de familia o a personas adultas que tienen bajo su cuidado a menores de hasta 5 años de edad, de acuerdo con Qué Pasa.

Padres y madres de familia, así como cuidadores infantiles, pueden aprender inglés gratis en Carolina del Norte (CCCC)

El plan consiste en la alfabetización familiar y ofrece clases de inglés gratis a quienes cumplan con los requisitos mencionados.

Principalmente, el programa toma la lectura de libros infantiles como ejercicio para el aprendizaje del idioma; además, una gran ventaja para los cuidadores de menores es que los niños pueden acompañarlos a las sesiones.

En Carolina del Norte las clases se brindan en la Angier Baptist Church , ubicada en 155 S. Hickory Street, Angier, NC 27501 Motheread.

las clases se brindan en la , ubicada en 155 S. Hickory Street, Angier, NC 27501 Motheread. Las inscripciones están abiertas y las clases son los días lunes, martes, miércoles y jueves de 9.00 hs a 13.30 hs.

y las son los días de 9.00 hs a 13.30 hs. Además de las clases de lectura, escritura y pronunciación del inglés, también se brinda orientación sobre el cuidado de menores de edad, se brindan conocimientos básicos de computación y libros para que los cuidadores puedan leer con sus niños en casa.

de del inglés, también se brinda orientación sobre el cuidado de menores de edad, se brindan conocimientos básicos de computación y libros para que los cuidadores puedan leer con sus niños en casa. Los informes de las inscripciones se obtienen a través del teléfono 910-814-8975 o por correo electrónico a nvarma@cccc.edu.

Otros programas para aprender gratis en Carolina del Norte

El Central Carolina Community College (CCCC) tiene programas gratis para aprender inglés como segunda lengua, los cuales pueden tomarse en línea o en los condados de Chatham, Harnett y Lee.

Las clases del Central Carolina Community College son gratuitas y pueden ser presenciales o en línea (ARCHIVO) Foto de freepik disponible en freepik

Este programa está dirigido a estudiantes cuyo idioma nativo no es el inglés y está centrado en la lectura, escritura, expresión oral y comprensión auditiva del idioma.

Las inscripciones deben realizarse directamente en el condado en el que se tomarán las clases, en las siguientes direcciones y horarios:

En la recepción del Siler City Center 400 Progress BoulevardSiler City, NC 27344-3032: registros disponibles los miércoles y jueves.

En el edificio de Educación Continua del Campus Principal de Harnett - Sala 2411075 E Cornelius Harnett Blvd Lillington, NC 27546: registros disponibles los lunes, martes, miércoles y jueves.

En el edificio de Estudios Guiados del Campus Principal de Lee, 1105 Kelly Dr., Sanford, NC 27330-9840: registros disponibles los lunes y los primeros y terceros martes de cada mes.

Para las clases de inglés virtuales es necesario completar un formulario y consultar las actualizaciones del CCCC para conocer las nuevas fechas en las que abrirá sus inscripciones e iniciará nuevos cursos.

Ayuda para aprender inglés en Estados Unidos

El gobierno de Estados Unidos comparte una lista de recursos gratuitos y a bajo costo para que las personas en el país puedan aprender inglés.

El Gobierno de EE.UU. comparte diferentes recursos gratuitos y a bajo costo para la enseñanza del inglés como segunda lengua (ARCHIVO) Freepik

Estos servicios pueden brindarse en línea o de forma presencial y ayudan a hablar, escribir y leer el idioma anglosajón.

Para aprender inglés con clases en línea se recomiendan los recursos gubernamentales de:

El Departamento de Educación de EE.UU. en el sitio web USALearns.org, o con la aplicación móvil para teléfonos inteligentes y tabletas electrónicas.

El Departamento de Estado de EE.UU., a través del sitio web “American English”, pone a disposición audios didácticos para aprender el idioma.

Por otro lado, las opciones de clases presenciales también son variadas y consisten en: