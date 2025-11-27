Golpe al ICE en Carolina del Norte: este condado ya no aceptará detenidos de la agencia federal

La Oficina del Sheriff de Alamance anunció que ya no podrá colaborar con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). Hasta ahora, las cárceles de este condado alojaban a extranjeros detenidos de la agencia federal. Sin embargo, las autoridades manifestaron que una nueva ley que entrará en vigor en Carolina del Norte hace imposible mantener la cooperación.

Alamance, en Carolina del Norte, no albergará detenidos del ICE

La noticia se compartió a través de una publicación de la cuenta oficial de la entidad en Facebook. Allí, la Policía de Alamance indicó que desde el 16 de noviembre, ya no alberga a migrantes arrestados por el ICE.

La decisión fue comunicada por el sheriff Terry Johnson en una carta certificada enviada a la agencia federal. En cuanto a los motivos de la determinación, la explicación es que se trata de inconvenientes logísticos por una nueva ley estatal.

“Estos cambios afectan de manera significativa nuestra capacidad para manejar la clasificación, el alojamiento y la supervisión de los detenidos en nuestras instalaciones“, aclaró.

La ley a la que se refiere es la HB 307, denominada como "ley de Iryna", en homenaje a la ucraniana que fue asesinada a puñaladas a finales de agosto en un tranvía de Charlotte.

Lo que sucede es que esta nueva norma aumentará la cantidad de detenidos que alberga Carolina del Norte, ya que restringe la libertad previa al juicio de los acusados por ciertos crímenes. Dado este cambio, el condado de Alamance ya no tendrá la capacidad suficiente para los arrestados por el ICE.

A pesar del fin del vínculo entre las entidades, la Policía de Alamance destacó su vínculo con la agencia federal: “La Oficina del Sheriff valora la relación de trabajo que continúa con el ICE y desea garantizar una transición ordenada y cooperativa".

Qué dice la ley de Iryna en Carolina del Norte

Según lo que establece el texto oficial de la ley, que entrará en vigor el 1° de diciembre, se modifican las condiciones para los acusados de crímenes graves. A grandes rasgos, cambian cuestiones relacionadas con la libertad antes del juicio y la pena de muerte:

Restringe la libertad previa al juicio para procesados por delitos graves . En caso de que sea la primera acusación, el juez está obligado a establecer una fianza. Para reincidentes, se determina arresto domiciliario con monitoreo electrónico. En tanto, queda suspendida la libertad sin fianza en este tipo de crímenes.

. En caso de que sea la primera acusación, el juez está obligado a establecer una fianza. Para reincidentes, se determina arresto domiciliario con monitoreo electrónico. En tanto, queda suspendida la libertad sin fianza en este tipo de crímenes. Agiliza el proceso de pena de muerte, con la reducción de los plazos para responder a las apelaciones. Además, en caso de considerar inconstitucional la inyección letal, el estado estará obligado u optar por otro método para aplicar la pena capital.

Los condados de Carolina del Norte que colaboran con el ICE

Varios condados de Carolina del Norte tienen acuerdos 287(g) en sus tres modelos.

Jail Enforcement Model (JEM): habilita a oficiales locales a ejecutar órdenes administrativas del ICE dentro de cárceles. No otorga autoridad para operativos fuera de los centros de detención.

Cabarrus

Gaston

Henderson

Task Force: agentes locales que se sumen deberán recibir capacitación en procedimientos administrativos, legales y operacionales de ICE. Luego podrían interrogar a cualquier persona, arrestar sin orden judicial y ejecutar órdenes de detención migratoria.

Duplin

Catawba

Columbus

Warrant Service Officer (WSO): permite a oficiales locales que ejecuten órdenes administrativas de ICE, aunque sin autorización para interrogar a inmigrantes sobre su estatus migratorio.