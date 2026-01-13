De Colorado a Carolina del Norte: los cinco destinos que recomienda Google para viajar por Estados Unidos

Google analizó las tendencias de búsqueda de los usuarios para predecir a dónde viajarán los turistas este año. A través del análisis de Google Flights y patrones de búsqueda de hoteles, la compañía identificó los cinco destinos más destacados, que se repetirán a la hora de elegir las escapadas 2026 en Estados Unidos.

Los destinos elegidos por Google para viajar en 2026

Desde las cumbres nevadas de Colorado hasta los paisajes costeros de Carolina del Norte, el buscador más famoso realizó una selección turística que no solo revela los lugares más populares, sino que sirve como hoja de ruta para quienes quieren planificar sus vacaciones, con la ayuda de las reseñas de millones de usuarios.

Los puntos geográficos listados a continuación son los que despertaron mayor curiosidad. Con un crecimiento récord en las consultas de búsqueda, Google sugiere que para 2026 cinco joyas estadounidenses, según Southern Living.

Outer Banks en Carolina del Norte destaca por sus faros históricos (Instagram/@wildwoodblessing)

Entre los destinos más aconsejables, se encuentran:

Outer Banks, Carolina del Norte

Desde el sitio oficial de Outer Banks destacan como atractivo su paisaje cautivador de faros históricos, playas indómitas y el icónico avistamiento de caballos salvajes. Es el lugar perfecto para combinar el relax bajo el sol con deportes acuáticos y un festín de cangrejo local en puestos callejeros.

Outer Banks posee más de 280 kilómetros de playas vírgenes y 14 comunidades costeras. Además, para los amantes de la buena mesa, Carawan Seafood Company (con 4,6 estrellas en Google) ofrece mariscos frescos cocidos al vapor en el momento.

Cayo Siesta, Florida

En honor a su nombre, Siesta Key es el refugio definitivo para quienes buscan desconectar en la costa suroeste de Florida. Esta isla de 13 kilómetros conecta a Sarasota por un breve puente y es famosa por sus exclusivas playas de arena de cuarzo, indica Visit Florida.

Su prestigio no es casualidad: Siesta Beach es la segunda mejor playa de Estados Unidos en los Traveler’s Choice Awards 2023, de TripAdvisor. Aunque, actualmente, se encuentra en el cuarto puesto del ranking. En este lugar, el descanso convive con la aventura, por lo que es ideal para las vacaciones 2026.

Las playas de Cayo Siesta resultan atractivas para miles de turistas (Instagram/@lugaresconhistorias)

Gracias al sistema de transporte gratuito, moverse por la isla es un muy fácil. Para el descanso, la isla ofrece desde resorts de primer nivel hasta refugios con encanto como The Inn on Siesta Key, cuyas cabañas son populares en Google Reviews por ser “perfectas en todos los sentidos”.

Jardín de los Dioses, Colorado

El Jardín de los Dioses no ostenta el tercer puesto entre los destinos más populares de Estados Unidos por casualidad; su nombre es un reflejo fiel de su magnificencia.

Se encuentra en las afueras de Colorado Springs, y este Monumento Natural Nacional cautiva con sus imponentes monolitos de arenisca roja que se elevan más de 90 metros hacia un cielo azul profundo, bajo la mirada eterna del Pikes Peak.

Con apenas 547 hectáreas, su escala permite explorarlo sin un itinerario rígido, e invita a los viajeros a “perderse” entre sus senderos y descubrir formaciones asombrosas en cada rincón.

El Jardín de los Dioses en Colorado es un verdadero destino con formaciones asombrosas (Instagram/@pilochalo)

Steamboat Springs, Colorado

Aunque Steamboat Springs es mundialmente famoso por su nieve Champagne Powder y sus pistas de esquí en medio de los árboles. Este rincón de Colorado es un paraíso para las cuatro estaciones. Cuando la nieve se derrite, las montañas se transforman en un epicentro del ciclismo y senderismo, con rutas que van desde paseos familiares hasta desafiantes recorridos, indicó Colorado.

La acción también se traslada al agua: el río Yampa invita a practicar tubing o pesca con mosca en sus famosas aguas de categoría “Gold Medal”. Para quienes buscan cultura, el Steamboat Springs Pro Rodeo y el Festival de Música Strings ofrecen el entretenimiento perfecto tras un día de exploración.

Lo más buscado en Google sobre este destino gira en torno a sus aguas termales, el esquí y la nieve.

Parque Nacional de Yosemite, California

Más que un simple destino, el Parque Nacional Yosemite es un santuario donde la fuerza del granito y la persistencia de la vida se encuentran. Con una extensión de más de 3000 kilómetros cuadrados, este emblema de la naturaleza estadounidense es famoso por sus imponentes cascadas.

Sin embargo, su verdadero tesoro reside en la diversidad de sus paisajes: desde valles profundos e infinitos hasta bosques de secuoyas gigantes.

Aunque la zona de Yosemite Valley es la más atractiva para turistas, el parque ofrece una inmensidad salvaje que invita a la contemplación y al asombro en cada rincón, consignó National Park Service.