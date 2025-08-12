Descubren en Carolina del Norte un tesoro de la época de la conquista: navegaba desde Cuba, pero explotó y naufragó

En las aguas del río Cape Fear, frente a la histórica Brunswick Town, un grupo de arqueólogos de la Universidad del Este de Carolina (ECU, por sus siglas en inglés) localizó cuatro naufragios y vestigios portuarios coloniales. Entre los encontrados, uno destaca por su antigüedad y ubicación, y podría estar relacionado con un episodio clave de la historia marítima del siglo XVIII.

El descubrimiento arqueológico en Brunswick Town

Según informó la ECU en un comunicado del 4 de agosto de 2025, los trabajos de campo se desarrollaron entre mayo y junio en el sitio histórico Brunswick Town/Fort Anderson (BTFA), reconocido como distrito histórico nacional. El estudio preliminar de la madera revela el uso de ciprés procedente de California y Centroamérica, lo que vincula la construcción a las rutas comerciales y coloniales del Caribe español.

Se descubrieron restos de cuatro naufragios y estructuras portuarias coloniales Foto de news.ecu.edu

Uno de los naufragios se halló cerca del punto donde, en 1985, un buzo de Southport recuperó un cañón atribuido a un navío español. Los especialistas creen que podría tratarse de La Fortuna, embarcación que se hundió tras una explosión en septiembre de 1748, durante la Guerra del rey Jorge, aunque advierten que la identificación aún no está confirmada.

Cómo se identificaron los restos sumergidos

El hallazgo se produjo mientras el equipo realizaba tareas de medición en un muelle de origen colonial. Durante esas labores, el estudiante de posgrado Cory van Hees relató que, debido a las condiciones de baja visibilidad bajo el agua, alcanzó a distinguir “marcos de madera apenas visibles en el barro, con tablones expuestos”, lo que llamó de inmediato su atención.

Posteriormente, el profesor Jason Raupp examinó el sitio y confirmó que se trataba de un naufragio. Van Hees describió la experiencia como “abrumadora y emocionante”.

Otros naufragios encontrados en el puerto colonial

Además del posible barco español, los arqueólogos documentaron:

Un navío empleado para ganar terreno junto a un muelle

Una embarcación plana colonial para transporte de carga y pasajeros

Un cuarto pecio todavía sin identificar

También registraron dos muelles de madera tipo cajón, una calzada sobre un pantano histórico y objetos que aportan datos sobre la vida portuaria, el comercio y los conflictos militares de la época.

Los restos fueron localizados en el río Cape Fear, frente al sitio histórico Brunswick Town/Fort Anderson Foto de tripadvisor

El fenómeno natural que pone en peligro el patrimonio

El profesor Raupp señaló que la erosión del litoral, originada por actividades como los dragados y agravada por el oleaje constante y las tormentas, representa una seria amenaza para la preservación del sitio arqueológico. Durante este verano, el equipo de trabajo llevó a cabo una recuperación de emergencia, en la que se extrajeron más de 40 piezas de madera que podrían corresponder al navío La Fortuna. Varias de estas piezas conservan marcas de herramientas originales que datan del siglo XVIII, lo que les otorga un valor histórico y patrimonial significativo.

Posteriormente, todos los elementos recuperados fueron trasladados al laboratorio Queen Anne’s Revenge de la ECU, donde se llevará a cabo un proceso de conservación especializado.

Los arqueólogos advierten que la erosión y las tormentas ponen en riesgo el patrimonio sumergido Foto de tripadvisor

El proyecto se desarrolla con la participación conjunta de distintas instituciones y entidades: el Departamento de Recursos Naturales y Culturales de Carolina del Norte, la Oficina de Arqueología Estatal, el laboratorio Queen Anne’s Revenge y la organización Friends of BTFA.

La ECU destacó que cualquier resto arqueológico, ya sea localizado en tierra firme o bajo el agua, está protegido por leyes estatales y federales. Además, precisó que todas las investigaciones vinculadas a estos hallazgos se realizan bajo la autorización de un permiso oficial, en cumplimiento con la normativa vigente.